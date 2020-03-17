Два брата — две судьбы

Два брата, Николай и Василий Ильины, боролись за свою Родину во время Великой Отечественной войны. Их родственница Людмила Постникова рассказала «Комсомольской правде» об участниках войны и их подвигах.

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Николай Егорович Ильин родился в селе Расловка Саратовского района 23 ноября 1919 года. Он окончил курсы телеграфистов, а потом через саратовский военкомат был призван в армию, служил на острове Русский.

После демобилизации он добровольцем в 1939 году отправился на советско-финскую войну радиотелеграфистом, а по окончании войны был направлен в Москву для дальнейшего обучения на радиста. Николай Ильин получил звание гвардии ефрейтора, знал пять языков, воевал на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, а также был заброшен в тыл противника оккупированных территорий со своей рацией.

- Бывали неожиданные приземления: в болоте, на крыше дома. Выполнив задание, он передавал по рации данные, обеспечив успехи боевых действий дивизиона.

Николай и Василий Ильины

Николай служил радиотелеграфистом 3-го дивизиона в 36-й Гвардейской минометной бригаде, был старшим радистом.

Рискуя жизнью, он проявлял мужество и отвагу, - пишет в биографии дяди Людмила Александровна.

Николая Ильина наградили орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и четырьмя медалями «За отвагу», в том числе за взятие Берлина. После войны в 1945 году его оставили в войсках особого назначения в Германии.

История подвига

В наградном листе Николая Ильина отмечается, что он проявил мужество и умения, доблесть в боях по овладению Берлином. Не раз личным подвигом он, рискуя жизнью, обеспечивал успех боевых действий дивизиона.

28 апреля 1945 года рация, на которой работал гвардии ефрейтор, находилась на командном пункте дивизиона. Когда нарушилась телефонная связь, его рация вступила в строй.

Была принята срочная радиограмма дать огонь по узлу сопротивления немцев, до залпа оставалось 2,5 минуты. Кратчайший путь до КП дивизиона лежал через кладбища, простреливаемые автоматным огнем противника.

Гвардии ефрейтор Ильин взялся передать команду дивизиону под огнем противника и перебежками достиг позиций дивизиона. Он в срок передал команду на открытие огня. Залп дивизиона обеспечил продвижение наших частей вперед, к центру Берлина.

За этот подвиг Ильин был награжден орденом Красной Звезды.

В 1946 году Николай заболел туберкулезом легких, в 1947 году его привезли в Саратов к сестре. Скончался Николай Ильин в 1950 году, в возрасте 30 лет. Его похороны организовал военкомат. Всю свою жизнь герой находился в рядах Красной армии. Был холост. Когда были живы родственники, то приводили в порядок могилу.

В нее захоронили и его брата Василия Егоровича Ильина, также участника Великой Отечественной войны.

Спасал лошадей

Василий Егорович Ильин родился в 1907 году, с первых дней войны был призван на службу Кировским военкоматом Саратова, служил в эваколазарете водителем.

В наградном листе Василия отмечается, что он не имеет ни одного случая аварии или поломки автомашины в пути:

- В период активных военных действий автомашина Ильина работала в любое время суток, отправляя в эвакуацию раненых и больных лошадей. Товарищ Ильин, производя свою основную работу в лазарете, всегда старается использовать обратные поездки для перевозки тех или иных грузов, в особенности боеприпасов. Товарищ Ильин содержит свою машину всегда в боевой готовности, систематически помогает товарищам по ремонту машин лазарета. За последнее время активных военных действий в июле 1943 года товарищ Ильин особенно проявил себя в вопросе эвакуации больных и раненых лошадей не столько из ДВЛ (дивизионный ветеринарный лазарет - прим. ред.), но и из полковых лазаретов.

Василий Ильин награжден медалью «За боевые заслуги», детей у него не было, близких родственников в живых нет.

Памятник разрушенный стоит

В конце января племянница Николая Ильина, Людмила Александровна Постникова, написала прошение в адрес председателя Совета ветеранов Саратовской области Евгения Ускова о содействии в замене старого металлического памятника участникам Великой Отечественной войны Николаю Егоровичу и Василию Егоровичу Ильиным, который находится на Воскресенском кладбище.

Она объяснила это тем, что старый памятник уже пришел в негодность, близких родственников у участников Великой Отечественной войны нет, а сама она - инвалид второй группы и живет в Краснодарском крае.

Заместитель председателя Совета Владислав Иванов рассказал «Комсомольской правде», что общественная организация не занимается восстановлением памятников, однако намерена предпринять в будущем действия по включению памятника Ильиным в госпрограмму.

- Совместно с Общественной палатой области мы провели мониторинг кладбищ Саратова. На круглом столе хотим озвучить результаты, - отметил Иванов.