Участковые врачи на передовой

Пандемия коронавируса затронула весь мир и каждого человека. Даже те, кто не болен, в полной мере ощутили на себе трудности самоизоляции, неудобство от ограничительных мер. Пострадали также и все отрасли экономики. Можно сказать, что сейчас развернулась настоящая война с вирусом COVID-19. И на передовой медики. Каждый из них ежедневно, рискуя собственной жизнью и здоровьем, порой целыми сутками не видя собственную семью, спасает жизни.

Этот материал посвящен врачам поликлиники № 17 Ленинского района Саратова. Их работа не менее важна, чем медиков в «ковидных» госпиталях, где лежат тяжелобольные пациенты. Ведь сейчас на участковых терапевтов легла огромная работа по сохранению здоровья жителей.

Поликлиникой № 17 руководит главный врач Тимур Савинов, он также является членом регионального штаба Общероссийского народного фронта в Саратовской области, модератором тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в нашем регионе. Тимур рассказал, как строится деятельность медицинского учреждения в условиях пандемии коронавируса и что изменилось в работе врачей.

В сферу обслуживания поликлиники № 17 входят почти 56 тысяч человек. В среднем на каждого участкового приходится около 1,7 тысячи человек. В последние годы растет число молодых специалистов, которые готовы посвятить свою жизнь работе участковым врачом. С 2017 по 2019 год удельный вес работников пенсионного возраста сократился с 44 до 23%. Только в 2019 году в участковую службу пришли работать девять молодых специалистов - врачей, выпускников Саратовского государственного медицинского университета.

Сейчас во всех поликлиниках Саратовской области приостановлен плановый прием пациентов. Однако в медицинской помощи не отказывают никому. Для этого организовано обслуживание граждан на дому, поэтому участковые врачи большую часть времени занимаются посещением по вызовам. Узких специалистов приказом по поликлинике временно также перевели в участковую сеть и закрепили за конкретными адресами.

Среди жителей микрорайона немало людей с хроническими заболеваниями, тех, кто входит в группу риска, например пожилые или беременные. Кроме того, на особом учете пациенты с признаками ОРВИ, а также вернувшиеся из-за границы или других регионов или контактные. Ну и особое внимание - зараженным коронавирусом, которые лечатся на дому.

Каждый из нас может самоизолироваться, оградить себя от опасного общения. А участковый врач не может. Точнее, он принял для себя решение и сознательно готов рисковать собственным здоровьем, чтобы исполнить профессиональный долг.

Добровольцы доставляют гражданам больничные листы, льготные лекарства

Посещение пациентов по вызовам занимает львиную долю времени участковых врачей. В основном они сейчас обслуживают хронических и престарелых пациентов - их сейчас почти 17 тысяч человек. А при необходимости бригады неотложной помощи выезжают к больным с острым состоянием. В состав каждой бригады входят врач, медсестра и водитель. Они обслуживают также больных коронавирусом, контактных, пациентов с простудой, оказывают помощь людям с высоким давлением, онкологическими заболеваниями. С собой у них аппаратура ЭКГ, аппарат УЗИ, а также весь набор инструментов для забора анализов. На дом к беременным приходят и акушеры-гинекологи, патронажные сестры.

- Участковый врач на ногах почти целый день, он возвращается в поликлинику, только чтобы заполнить электронную карту пациента и выписать лист нетрудоспособности. Нагрузка, конечно, очень возросла, это сложно не только физически, но и морально. Например, перед визитом к контактным или зараженным гражданам приходится надевать защитные комбинезоны, перчатки, очки, маски, бахилы и другие средства защиты, чтобы самому не инфицироваться и не стать разносчиком вируса COVID-19. Но все справляются, потому что так надо. Каждый день наши врачи идут и делают свою работу, - отметила самоотверженный труд коллег заведующая организационно-методическим отделом Наталия Трифонова.

Чтобы максимально обезопасить врачей, их также обследуют на коронавирус. Для этого в Саратовскую область при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина были доставлены 10 тысяч экспресс-тестов. В поликлинике № 17 участковых врачей обследуют после контактов с коронавирусными пациентами. К счастью, ни один человек пока не заразился.

- Вячеславу Викторовичу мы очень благодарны. Для нас, медиков, экспресс-тесты очень важны, чтобы можно было сразу провести анализ, не тратя драгоценное время на ожидание результата, не отвлекая человека от основной работы. Ведь если врач здоров, то он может оказать помощь большему количеству пациентов, - отметил Тимур Савинов.

Неоценимую помощь оказывают волонтеры-медики Всероссийского общественного движения «Мы вместе». Они доставляют лекарства льготникам, разносят выписанные больничные листы, да и просто морально поддерживают людей, многие из которых остались наедине с болезнью.

- Каждый день волонтеры приходят к нам в поликлинику, получают задания, забирают лекарства и листки нетрудоспособности, чтобы доставить их нуждающимся. Был случай, когда пожилая женщина очень боялась выйти на улицу без средств защиты. Она позвонила и попросила помощи. Волонтеры купили и принесли ей маски. Она была счастлива и долго благодарила, - поделилась историей из жизни Наталия Трифонова.

Задания для волонтеров есть каждый день

Сейчас созданы все условия, чтобы граждане максимально соблюдали режим самоизоляции. Пока это единственный способ противостоять коронавирусу. Участковые врачи находятся на передней линии фронта борьбы за здоровье людей. К счастью, большинство это понимают.

- Многие пациенты прекрасно ладят со своим участковым врачом, всегда приветливо встречают и выполняют необходимые предписания. А сейчас даже рады, что им не нужно никуда идти, подвергать себя опасности заражения, для них удобно, что врач пришел домой и помог. Обращаюсь ко всем жителям: несмотря на то что постепенно снимаются какие-то ограничения, это не означает, что опасность отступила. Всем следует непременно исполнять рекомендации специалистов, соблюдать санитарно-гигиенические требования, дезинфекцию, держать дистанцию. Участковые врачи работают в условиях риска и сильной нагрузки именно для того, чтобы жителям не приходилось никуда выходить. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома и дождитесь врача! - обратился к гражданам Тимур Савинов.

В благодарность участковым врачам в поликлинику № 17 поступают такие письма:

«Добрый день, дорогие медицинские работники поликлиники № 17!

В это тяжелое для всех время из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции мы хотим поддержать вас теплыми словами и выразить благодарность всему персоналу вашей поликлиники. Мы впечатлены вашим усердным самоотверженным трудом и искренней заботой, которые очень важны для всех нас. Вы работаете в опасных условиях, и ваши усилия трудно переоценить. Заботясь о здоровье людей, вы показываете свою любовь к людям на деле и исполняете главную заповедь христианства: «Люби своего ближнего, как самого себя» (Евангелие от Матфея 22:39).

Нам радостно видеть, что в это неспокойное время есть люди, которые добросовестно выполняют свою работу, хотя сами находятся в стесненных обстоятельствах. Хотим заверить вас, что ваш труд на благо людей не напрасен и ценен не только в глазах людей, но и в глазах Бога.

Мы знаем, что вы идете на жертвы, рискуя своим здоровьем и здоровьем ваших близких, поэтому мы благодарны вам и вашим семьям! Мы с нетерпением ждем времени, когда «никто из жителей не скажет: «Я болен» (Исаия 33:24). А пока это время не настало, хотим пожелать вам крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких!

С уважением, ваши благодарные жители района».

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