В Саратовской области женщину оклеветали и оскорбили из-за коронавируса. Следователи начали проверку

В Саратовской области началась проверка о клевете, связанной с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ложная информация была распространена через СМИ.

Ранее следователи обнаружили в средствах массовой информации, на федеральном сайте НТВ сюжет о травле семьи из Балашова Саратовской области. Якобы женщина была заражена коронавирусной инфекций, что привело к негативным и оскорбительным комментариям в интернете.

Следственное управление Балашова начало проверку.

Сообщение, что в городе выявлен первый случай коронавируса, было опубликовано на местном сайте 2 апреля.

- Читатели в комментариях стали обсуждать данную новость, пытаясь выяснить сведения о заболевшем человеке. После чего один из пользователей разместил сообщение, в котором указал фамилию и адрес проживания женщины, отдыхавшей за границей, — рассказали в СУ СКР.

На местном сайте выложили личные данные женщины, что привело к шквалу оскорблений

Предварительно установлено, что семейная пара с ребенком в марте 2020 года вернулась из Турции. Впоследствии выяснилось, что ни один из них не заражен, тесты дали отрицательный результат. Однако в интернете не удалось избежать резких негативных комментариев в адрес женщины.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/778929" frameborder="0"></iframe> Затравили в соцсетях из-за COVID-19.Гоголевы были обычной семьёй. Но однажды вернувшись из отпуска в Турции, стали жертвами интернет-травли. Их обвинили в «распространении» коронавируса

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