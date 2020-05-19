Как школьники будут сдавать ЕГЭ в 2020 году в Саратове: все смогут сдать экзамен для поступления в вуз

В 2020 году итоговая аттестация в школах претерпела значительные изменения. В связи с пандемией коронавируса и введением ограничительных мер, большая часть экзаменов отменена.

Основной государственный экзамен для выпускников 9 классов отменен. Также не будут сдавать единый госэкзамен те школьники, которые не планируют поступать в вузы. Аттестаты выдадут всем на основании итоговых оценок за год.

Пока нет точной даты проведения ЕГЭ. Экзамен перенесен, предположительно, на 19 июня и позже. Окончательное решение будет принято с учетом ситуации по заболеваемости, однако расписание будет единым для всей России.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) дала разъяснения по порядку проведения ЕГЭ в 2020 году.

Одним из главных изменения является соблюдение всех предписанных Роспотребнадзором санитарно-гигиенических требований:

- на входе организаторам и участникам будут измерять температуру;

- аудитории предварительно дезинфицируют;

- школьников рассадят подальше друг от друга для соблюдения 1,5-метровой дистанции.

Кроме того, самый массовый экзамен — по русскому языку — предполагается разделить на два дня, чтобы избежать скопления людей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.