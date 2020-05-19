Построим больницу вместе: Компания «ФосАгро» выделила 100 миллионов рублей на новый инфекционный центр в Саратове

Договор о благотворительном пожертвовании был подписан 30 апреля между Балаковским филиалом АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») и Фондом содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г. Саратов (ФСПСИБ в г. Саратов). Средства будут поступать частями по 15 млн рублей ежемесячно. Первый взнос был сделан 15 мая.

Новую инфекционную больницу будут строить на благотворительные средства. Для их сбора созданы два фонда: один при Общественной палате, другой — при Торгово-промышленной палате Саратовской области. Медицинское учреждение, рассчитанное на 400 коек, разместится в Ленинском районе Саратова, на выезде по Московскому шоссе за поселком Елшанка. По проекту больница будет состоять из восьми корпусов общей площадью 28 тыс. кв. м: четырех лечебных, операционного, реанимационного, диагностического и административного.

- Только совместными усилиями мы можем противостоять вызовам, которые возникают перед нами, — заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. — Стремление ФосАгро поддержать строительство новой больницы еще один повод убедиться — компания наш надежный партнер. На протяжении многих лет мы вместе решаем важные для региона социальные задачи.

На месте будущего центра уже начались земляные работы, обвязка котлованов арматурой и заливка плит-оснований под будущие корпуса. Для того, чтобы ускорить возведение больницы, каждый из ее корпусов будет строить определенный подрядчик — всего шесть застройщиков. На днях губернатор, члены Правительства Саратовской области и члены Попечительского совета фонда содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г. Саратов, на днях осмотрели строительную площадку. Глава региона поручил четко контролировать ход работ и как можно быстрее определиться с кандидатурой главного врача новой больницы. По словам Валерия Радаева, стоит задача уже в сентябре открыть новую больницу, аналогов которой в Саратовской области не существует, и которая выведет здравоохранение области на новый уровень.

Проект нового инфекционного центра в Саратове

Поддержка проекта строительства нового инфекционного центра в Саратовской области полностью укладывается в стратегию компании по противодействию коронавирусу. Общий объем средств, выделенных ФосАгро для обеспечения профилактического режима на предприятиях Группы и на поддержку медицинских учреждений городов присутствия на данный момент превышает 1,5 млрд рублей. На эти средства закупаются аппараты ИВЛ, автомашины «скорой помощи», оснащенные ИВЛ, кислородные концентраторы, большие партии защитных костюмов, масок, перчаток, средств дезинфекции. В районной поликлинике г. Балаково открылась ПЦР-лаборатория для проведения тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Оборудование для нее закуплено также на средства ФосАгро. В результате принятых мер и слаженной работы с представителями федеральных и региональных органов власти удается удерживать эпидемиологическую ситуацию под контролем.