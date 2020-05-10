«Меня хотят убить»: Блогер Андрей Петров заявляет, что ему угрожает уроженец Саратовской области

Известный блогер и открытый гей Андрей Петров заявляет, что его хотят убить.

Сделать это хочет, по словам Петрова, Владислав Поздняков, уроженец города Балаково Саратовской области. Он публикует в своем канале посты, откровенно высмеивающие и оскорбляющие блогера и его поведение.

Ранее, в октябре 2018 года, в отношении Позднякова возбудили уголовное дело за возбуждение вражды из-за записей женоненавистнического содержания в паблике «Мужское государство».

Как сообщала «Комсомольская правда», в своих текстах мужчина называл русских женщин «наташками», «шкурами», «русачками», «чернильницами». Женатые россияне удостоились чести называться «ваньками», «баборабами» и другими нелестными эпитетами.

В декабре того же года Позднякова осудили в Нижнем Новгороде по 282-й статье. Именно в этом городе его задержали, когда он приехал на чемпионат мира по футболу, попутно оскорбляя российских девушек за любовь к иностранцам. Свою вину администратор паблика признал, ему назначили два года лишения свободы условно.

Владислав Поздняков в 2018 году был осужден по 282-й статье. Фото с его страницы в соцсети «Вконтакте»

Однако закрытая группа «Мужское государство» продолжает существовать и по сей день. Сейчас в ней более 166 тыс. последователей Позднякова.

- Если со мной вдруг что-то случится в этом виноват Владислав Поздняков, — заявляет на камеру блогер Андрей Петров.

Сейчас 23-летний парень находится на Бали. Именно оттуда он записал видео, в котором объясняет, что произошло, какие угрозы ему поступают.

- Он пытается вычислить мой адрес на Бали, адрес моих родителей. Он призвал открытыми словами повлиять на моих родителей абсолютно любым способом. Он призывает открыто найти меня и разобраться со мной. У него куча сторонников по всей России, по всему миру, радикально настроенных людей, — заявляет Андрей Петров.

Андрей Петров сейчас находится на Бали. Фото со страницы блогера в Instagram

Блогер на записи также рассказывает, что, кроме возбуждения ненависти по половому признаку, Поздняков также негативно относится к ЛГБТ-сообществу и кровосмешению. При этом, по словам Петрова, лично Поздняков ничего не делает, он публикует посты «с призывами с кем-то расправиться»: якобы разоблачает проституток, людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Блогер Андрей Петров относит себя к ЛГБТ-сообществу. Фото со страницы блогера в Instagram

В комментариях под видео высказалась одна из пользовательниц Instagram. Она рассказала, что в своих публикациях Поздняков призывал к травле маленьких девочек по причине их положительного отношения к ЛГБТ. Неужели человек готов брать на себя ответственность за чужие жизни, задается вопросом девушка.

- Мне остается только надеяться, что не найдется на Бали такого идиота, который сможет убить человека, — говорит на записи блогер, добавляя, что заявление в полицию он не может написать, так как не знает, где сейчас находится Поздняков.

Петров рассказал, что все же пытался принять некоторые меры: заблокировать страницы мужчины в социальных сетях, ведь именно оттуда тот вещает свое мнение. Однако это сделать не удалось. По словам Петрова, техподдержка одной соцсети ответила отказом, ссылаясь на свободу слова, в другой ему ничего не ответили.

В канале «Поздняков» приводится другое мнение. Автор заявляет, что до всей этой ситуации вообще не трогал ЛГБТ.

Владислава Позднякова в 2018 году задержали в Нижнем Новгороде. Фото из соцсетей

- Если его и убьют, то я к этому отношение буду иметь довольно посредственное, я бы даже сказал никакого. Я лишь придал широкой огласки то, чем он занимается. А там уже народ сам решит, что и как с ним поступать, — отмечается в канале по данной теме.

Однако чуть выше в этом же канале приводятся посты прямо противоположного характера. В них Поздняков просит диванных бойцов, как он сам их называет, найти родителей детей, которые сидят в чате под названием «Беседа радужной ласточки».

Также автор такого радикального поста просит своих сторонников найти одноклассников детей, которых он выложил, «чтобы этих чмырей затравила вся школа, узнав об их предпочтениях».

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