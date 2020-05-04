Пословица «Кому война, а кому мать родна» полностью подходит к описанию жизни моего прадеда Алексея Алексеевича Задорова. Когда в октябре 1937 года они с братом остались одни, круглыми сиротами, моему деду было 12 лет, а его брату Александру - семь лет. Это страшно, представить всю жуть их одиночества, когда от многодетной семьи их осталось двое. Ни средств к существованию, ни профессии, ни жизненного опыта… Скитались, побирались, жили у чужих добросердечных людей.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Юношей 1925 года рождения вначале на фронт не призывали. Прадед обратился в военкомат, прибавил себе возраст и был призван в армию. Он попал в железнодорожные войска, или, как их называли, инженерно-саперные. Их задачами были строительство и восстановление железнодорожных путей, сооружение переправ. Прадед рассказывал своему сыну, моему деду, что война для него была тяжелой, грязной и зачастую опасной работой. Нередко приходилось, стоя по пояс в воде, сооружать переправу из бревен, забивать сваи.

Заплатка

Был случай, когда во время бомбежки прадеда контузило, засыпав землей. Его нашли по заплатке на сапоге, который торчал из-под земли. Откопали, оказалось - жив, дышит. А умение подшивать сапоги, ставить заплатки он приобрел у своего отца, когда тот, потеряв трудоспособность в ссылке (повредил один глаз и ногу), вернувшись из Сибири, стал работать в деревне Григорьевке, что в Турковском районе, сапожником. Своим товарищам-однополчанам прадед ремонтировал обувь, они и оказали ему «услугу», вытащив буквально с того света по приметной заплатке.

Берлин брали, Варшаву освобождали

Участвовал прадед в штурме неприступной крепости Кенигсберг в восточной Пруссии, сейчас это город Калининград. Погибло очень много наших бойцов. Существует мнение, что надо немцам вернуть Калининград, или пишут о том, что Германия ставит вопрос о передаче ей Калининграда (Кенигсберга). Я против этого. За что проливали свою кровь наши солдаты, отдавали свои жизни, подрывали свое здоровье?

Мой прадед вернулся с войны инвалидом - больным туберкулезом. Сказались и его сиротство, плохое питание, сырость, работа по пояс в холодной воде. А кто заплатит нам, нашей семье «компенсацию» за то, что прадед умер очень рано, в 56 лет! Я его никогда не видел и знаю о нем только по рассказам отца, деда и бабушки. Он умер 2 февраля 1982 года в городе Калининске в больнице, которая раньше была госпиталем для ветеранов войны, где он лечился от болезни.

Каждую семью затронула война. Если сейчас кому-то что-то отдать, вернуть, это значит признать факт пересмотра итогов Второй мировой войны. А такие попытки уже делают. Хотят представить наших солдат - освободителей Европы от фашизма - оккупантами, а затем предъявить счет России, правопреемнице СССР, за оккупацию. Неблагодарные европейцы! Я горжусь тем, что мои предки были солдатами-освободителями. Это Европа и весь мир нам должны за мирную и спокойную жизнь, за которую мы заплатили дорогую цену - более 27 миллионов погибших!

Война для моего прадеда была школой жизни. Военную присягу он принял 8 августа 1943 года при шестом запасном железнодорожном полку, был стрелком. Войну закончил помощником командира взвода в третьем восстановительном железнодорожном батальоне, старшим сержантом. В военном билете прадеда, который хранится в нашей семье как дорогая реликвия, отмечено, какие награды у него были: медали «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейные медали. Прадед был демобилизован (уволен в запас) в апреле 1950 года на основании Постановления Совета Министров СССР от 28.01.1950 года. В общей сложности он прослужил в армии семь лет, что для его ровесников было нормой.

Прабабушка Тося - жена моего прадеда, рассказывала моему деду, своему старшему сыну, что прадед встречался в Германии в городе Магдебурге с немецкой девушкой, которую звали Гизела. Когда они вынуждены были расстаться, она подарила ему свою фотографию, где написала: «Maine liebe Nikolai. Daine Gizela.» Прадед об этом рассказывал мало, но фотографию хранил. Она написала: «Моему любимому Николаю. Твоя Гизела». На вопрос моего деда, почему она написала Николаю, а не Алексею, прадед отвечал, что им запрещали встречаться с немками, тем более что он был из семьи «врага народа». Он это делал тайно и себя называл Николаем для конспирации. Может поэтому, в память о своих отношениях с девушкой из Германии, он назвал своего старшего сына, моего деда, Николаем. Фотографию Гизелы мои дед и бабушка передали в Германию с подругой моей бабушки, которая туда уехала на постоянное место жительства. Мы просили по возможности найти эту женщину, но пока никаких сообщений не поступило...