2020-05-07T10:17:13+03:00
75 лет Великой Победы

Регулировщица Победы: как девушка из саратовского села стала «Бранденбургской мадонной»

Марии Лиманской накануне 75-летия Победы исполнилось 96 лет. Она рассказала корреспонденту «Комсомолки» о военных годах
Марина Одинцова
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Мария Лиманская бережно хранит фотографии военных летМария Лиманская бережно хранит фотографии военных лет
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Марию Лиманскую назвали «Бранденбургской мадонной» — она управляла движением в центре Берлина весной и летом 1945-го — и ее фото облетело весь мир

21-летнюю регулировщицу прославил фотокор Евгений Халдей — это он сделал снимок «Знамя над рейхстагом». Юную Марию у Бранденбургских ворот Халдей увидел 2 мая 1945-го. Лиманскую, попавшую на обложки многих изданий, на Западе назвали «Бранденбургской мадонной».

Мария Филипповна прошла нелегкий путь. В канун 75-летия Победы журналисты «КП» разыскали ее под Саратовом.

- А я и не знала в тот момент, что меня фотографируют, я ж на посту была! — показывает нам оригинал того самого фото Мария Лиманская.

12 апреля ей исполнилось 96 лет. Она живет с дочерью в саратовском поселке Звонаревка.

Мария Лиманская с дочерью Ниной Григорьевной

Мария Лиманская с дочерью Ниной Григорьевной

«ДРУГАЯ» МАША

Со знаменитым снимком вышла целая история.

- После войны работала я санитаркой в хирургии. Подошла пациентка, местная учительница, с журналом «Работница» А там — тот самый снимок: «Узнала? Это же ты. Только фамилия чужая».

Позже выяснилось — фотограф спрашивал имя девушки у солдат, а те перепутали. В редакцию ушло опровержение — ошибку исправили. Позже от автора кадра пришло письмо. Халдей прислал Лиманской пакет оригинальных фотографий. Приглашал встретиться.

«Дорогая Мария Филипповна, — писал военкор, — приехал в Сталинград и снова не смог к вам добраться, уж очень далеко вы забрались... Посылаю вам фотографии с Потсдамской конференции. Ведь вы же, можно сказать, были и ее участником, охраняли территорию».

Она приехать в областной центр не смогла — лежала в больнице. Они так и не встретились. А дочь Халдея продолжила писать Марии Лиманской, присылала ей журналы.

Памятник Марии Лиманской должен быть установлен в Марксе на главной площади перед домом культуры

Памятник Марии Лиманской должен быть установлен в Марксе на главной площади перед домом культуры

СМЕРТЬ РЯДОМ

На фронт Мария ушла в 1942-м 18-летней девчонкой. Попала в запасной полк в Капустином Яре. Шила шапки, рукавицы, фуфайки. Когда их передислоцировали, наша героиня чуть не погибла.

- Перебирались через реку, лед тонкий. Кто-то провалился, но нам с подругами повезло. На другом берегу командир поселил нас у местной женщины. Она высушила одежду, уложила спать и всю ночь проплакала у кроватей: «Может, кто-то и моего сына-солдата приютит», — вспоминает Мария Филипповна.

Лиманскую человеческая доброта спасала не раз. В Батайск к месту службы добралась с воспалением легких. Лекарств не хватало, Маша слегла в бреду. Когда их военно-автомобильная часть остановилась в деревне, обратились к хуторянам, и те выходили ее травами. А вскоре заболела малярией. С того света героиню вытащила молоденькая санитарка.

- Был набор в регулировщицы, — вспоминает Мария Филипповна. — Я с подружками пошла. За три дня обучили, флажки в руки — и в «бой». Смены по четыре. Но порой стояли и по шесть, и по восемь часов. Колонны шли и шли. А когда Гитлер начинал бомбить, сменщица добраться не могла. Так стоишь, дрожишь и ждешь. Страшно, но уйти-то нельзя — дезертирство!

Мария Лиманская 12 апреля отметила день рождения, ей исполнилось 96 лет. Фото СУ СКР по Саратовской области

Мария Лиманская 12 апреля отметила день рождения, ей исполнилось 96 лет. Фото СУ СКР по Саратовской области

ВОДИТЕЛЬ БЕЗ УМА

На перекрестках фронтовых дорог девушки стояли в грозу, в стужу, под бомбами. И страшно было не только от бомбежек...

- Под Батайском фашист подорвал мост. Все в огне, люди и скот кричат, везде взрывы, — вспоминает она. — Меня поставили регулировать, чтоб не пускать машины дальше. Но вижу — несется полуторка. Я выскочила, кричу: «Стой, мост разрушен!». Может раненый был, может контуженный, в общем, сбил меня.

Из-за бомбежки к раненой помощь подоспела не сразу. Когда разрезали сапог, нога уже опухла.

- Лежу, нога в гипсе. После смены девочки заглянули — снова бомбежка. Зинаида Филипповна под кровать забралась и кричит: «Вас убьет, а я живая останусь». А Валя Беспалова легла со мной на койку и так вцепилась в руку, что синяки остались надолго.

Регулировщицы остались живы благодаря неразорвавшимся бомбам. Когда одну из них разобрали, нашли записку: «Дорогие друзья, чем можем — тем поможем».

- Видимо, это наши пленные саперы бомбы так «собирали», — улыбается ветеран.

ВОПРОС ОТ ЧЕРЧИЛЛЯ

2 мая 1945-го регулировщица Лиманская стояла у Бранденбургских ворот.

- Утром мимо проехал шофер, крикнул: «Сестренка, война кончилась». И бросил мне пачку папирос. Я в ответ кричу, что не курю. Другой водитель бросил сверток. Разворачиваю, а там туфли-лодочки! Радости не было предела. Война войной, а о нарядах мечтали, — смеется героиня.

Самым радостным днем стал 9 Мая. Стреляли из пушек, играли на гармошке, танцевали, на танк забирались и кричали: «Ура!».

А позже Мария видела британского премьера!

- Я пропустила кортеж Черчилля. Было три мотоцикла и четыре машины, — вспоминает Мария Филипповна. — Они проехали, а потом остановились. Вижу, зовут меня. Подхожу, козырнула. Черчилль улыбнулся и через переводчика спрашивает, не обижают ли меня английские солдаты. А я ему: «Пусть попробуют. Наши меня в обиду не дадут». Черчилль усмехнулся, рукой махнул и поехал дальше.

В Берлине Мария Лиманская пообщалась с Уинстоном Черчиллем. Фото СУ СКР по Саратовской области

В Берлине Мария Лиманская пообщалась с Уинстоном Черчиллем. Фото СУ СКР по Саратовской области

ЛИЦА БЕРЛИНА

Немцы к ним относились по-разному: когда мимо Марии вели пленных, одни плевали под ноги, другие, наоборот, посылали воздушные поцелуи. А в Берлине люди были запуганы.

- Нас поселили в немецком общежитии, я осталась дежурить, — рассказывает героиня. — Утром пошли осмотреть дом и нашли на чердаке три трупа повешенных: муж с женой и их дочь. Спросили у местных, зачем повесились, а те сказали, что их пугали: «Русские с рогами идут».

Ужасным воспоминанием стало затопленное метро.

- Гитлер пустил туда воду. Сотни немцев погибли. Я движение регулировала, а наши ребята выносили оттуда мертвых людей и рядами складывали. Мы спускались помочь, но долго там не выдержишь — вода сильно пахла.

Мария Лиманская посетила Мамаев курган в Волгограде

Мария Лиманская посетила Мамаев курган в Волгограде

ПРАВНУКИ В ГЕРМАНИИ

После войны Мария Филипповна работала и санитаркой в хирургии, и в библиотеке. Сейчас ей 96. Секретом своего долголетия называет работу.

- Работала много. Смены не было. На праздниках не пила — вдруг вызовут. Двое детей, а я сутками на работе. Прибегу, посмотрю — спят ли, и назад — в больницу, — вспоминает она.

По иронии судьбы ее внучка вышла замуж за немца — и уехала в Германию. С мужем воспитывает пятерых детей. Старшие правнуки нашли место, где стояла их прабабушка у Бранденбургских ворот.

Впрочем, сегодня то место она вряд ли бы узнала...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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