Как попасть на «Бессмертный полк» 2020 года в Саратове: патриотическая акция пройдет онлайн

Традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк» в этом году обязательно состоится. Правда, в другом формате.

В связи с пандемией коронавируса и запретом на все массовые мероприятия народное шествие в память о предках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны пришлось изменить. В 2020 году оно пройдет в виртуальном формате.

В другом формате, но "Бессмертный полк" пройдет по России в День ПобедыФото: Юлия КЕКОВА

Рассказываем, как принять участие в шествии «Бессмертного полка» и что для этого необходимо.

В министерстве информации и печати пояснили «КП-Саратов», что все желающие могут пройти маршем с помощью онлайн-технологий.

Первое: следует подать заявку. Сделать это можно на официальном сайте акции, а также в соцсетях «Одноклассники» или «Вконтакте».

Зарегистрироваться можно с помощью разных сайтов

При этом участвовать могут все желающие, даже если нет фотографии воевавшего родственника. Внесены и другие изменения в анкету: не обязательно указывать степень родства и дату рождения и смерти героя.

Специально для участников разработана видеоинструкция по заполнению анкеты. Это, например, облегчит возможность участия пожилым гражданам.

9 мая в День Победы «Бессмертный полк» пройдет онлайн на медиаплощадках страны. Его будут транслировать не только телеканалы, но и онлайн-кинотеатры, социальные сети, другие платформы, включая официальные порталы «Бессмертного полка».

Трансляция пройдет 9 мая на онлайн-площадках России

Есть и другой способ присоединиться к шествию и рассказать историю своих предков. Подвиги родных людей во время Великой Отечественной войны можно опубликовать в соцсетях с хештегами #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Узнать все подробности можно по телефону горячей линии 8 (800) 20-1945-0.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/777113" frameborder="0"></iframe> Зарегистрироваться в акции "Бессмертный полк" поможет видео.

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