Коронавирус в Саратове: медики рассказали о работе в стационаре

Число коронавирусных больных в Саратовской области растет с каждым днем и для того, чтобы помочь каждому, требуется все больше ресурсов. Коек в больницах, аппаратов ИВЛ, но самое главное – врачей, которые помогают пациентам или находятся в режиме ежедневной готовности.

Медики Саратовского медуниверситета рассказали «Комсомолке» о том, какими стали их трудовые будни.

Самым сильным изменениям подверглась одежда. Теперь приходится надевать не обычные халаты, а целый клеенчатый водопроницаемый костюм с респиратором, очками, перчатками, бахилами. Как правильно надеть и снять это с себя, чтобы не заразиться, ординатора и медсестру реанимации в Клинической больнице имени Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета Анастасию Вельмисову научили на кафедре СГМУ.

- Смена идет восемь часов, костюм рассчитан на четыре часа. Когда снял его, можно сделать перерыв – поесть, попить. Потом надеваешь уже новое средство защиты. Работать тяжелее, чем в обычной одежде, но в принципе можно, – рассказала она.

Анастасия Вельмисова, ординатор и медсестра реанимации в Клинической больнице имени Миротворцева СГМУ

Медработнику провели курс лекций – как лечить пациентов, как брать анализы. Все нужно делать очень аккуратно, чтобы не подхватить вирус. И если соблюдать эти правила, по мнению Анастасии Вельмисовой, «шанс заразиться минимальный».

Правда, «в полях» она пока еще не была – стационар пока не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией, хотя и находится в полной готовности. Проведен кислород, поставлена дополнительная аппаратура, аппараты ИВЛ, подготовлено общежитие и огорожен корпус.

За такую работу Анастасии, как и работающим с коронавирусными пациентами медикам, пообещали доплату.

Уже попробовала себя в работе Наталья Асоскова, анестезиолог-реаниматолог Клинической больницы имени Миротворцева Саратовского медуниверситета.

Она также прошла обучение и поделилась, что под специальный костюм третьей степени защиты, нужно надевать обычную одежду медиков, по типу хирургических костюмов. Все выдают в учреждении.

- Залазишь внутрь и надеваешь его снизу до головы с капюшоном соответственно, плюс очки, респираторы. Он герметично закрывается, на всех местах молнии, под шеей – липучки. Можно «размыться» (раздеться – прим. ред), если нужно, выйти через санпропускник, чтобы поесть или сделать гигиенические процедуры. Потом надеваешь новый костюм, чтобы приступить к работе, – уточнила она.

Наталья Асоскова, анестезиолог-реаниматолог Клинической больницы имени Миротворцева СГМУ

Наталья отметила, что надеть средство защиты может человек самостоятельно, помощь больше требуется, когда надо его снимать. Потому что тогда работника обрабатывают дополнительно антисептиком.

Раздеться для медиков – целая наука. В разных комнатах снимают защитный костюм, костюм-«хирургичку» и отдельно есть место, чтобы помыться, душевые кабины.

- Нас обучили, как последовательно снимать с себя одежду по территориальному расположению. Какие помещения относятся к чистой зоне, какие к грязной, – рассказала Наталья.

Прием пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице пока не начат. Но вся необходимая подготовительная работа уже проведена.

Больница полностью укомплектована необходимым оборудованием

Врач призналась, что в целом работа не изменилась, нужно только более интенсивно обращать внимание на средства защиты. За выполнение новых функций медикам положены доплаты, но она их пока что не получала. Напомним, федеральные выплаты медики, работающие с коронавирусными пациентами, получат, начиная с апреля, то есть в мае.

Несмотря на охвативший весь мир вирус, тяжелые условия работы и ежедневный риск для здоровья, медики не отчаиваются. И Анастасия Вельмисова, и Наталья Асоскова отметили, что каждый день в клинике стараются улыбаться и подбадривать как коллег, так и пациентов. Если соблюдать все меры предосторожности, режим самоизоляции, вовремя начать лечение и не терять надежды на лучшее, то заболевание обязательно вскоре пойдет на спад и вернется привычная нам жизнь.

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