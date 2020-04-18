Коронавирус в Саратове: владельцы 3D-принтеров помогают медикам в борьбе с COVID-19

Во время распространения коронавирусной инфекции на помощь врачам решили прийти волонтеры с 3D-принтерами. Добровольцы, их еще называют мейкеры, бесплатно изготавливают средства индивидуальной защиты и передают врачам во всех уголках России. Такая система поддержки уже работает в Чехии и Австралии.

Волонтеры Саратовской области изготавливают не одну единицу оборудования

Умельцы печатают защитные щитки, которые особенно важны для тех, кто контактирует с пациентом, заколки для масок, позволяющие дольше носить их без сильной нагрузки на уши, а также боксы, которые обеспечивают дополнительную защиту врачу от выдыхаемого пациентом аэрозоля во время интубации, и переходники — для соединения снорклинг-маски для плавания с фильтром.

Мейкеры напечатали более 2 тыс. изделий, результаты работы можно увидеть в профилях волонтерского движения в социальных сетях.

Это даже не десяток человек, а целое волонтерское движение «Мейкеры против COVID-19». Более тысячи неравнодушных граждан и десятков регионов России, Беларуси и Украины вносят свой вклад в борьбу с новой инфекцией. Например, в Саратове печатанием занимаются 40 человек, в Красноярске — 59.

Присоединиться может каждый. Для этого на сайте мейкеров есть профильная форма, которую нужно заполнить. А потом выбрать чат в мессенджере Telegram по вашему региону.

- Я решил заниматься этим, потому что хочу помогать людям. В принципе, как и все остальные в нашей области и России. Материалы покупают волонтеры на свои деньги. Один из инвесторов приобрел для нас четыре катушки пластика, но это катастрофически мало. В регионе в 384 медучреждениях требуются средства защиты и это только начало. В их числе — городская поликлиника №16, 3-я Советская, противотуберкулезный диспансер Ленинского района Саратова и другие. Средств катастрофически не хватает, — уточнил региональный координатор движения «Мейкеры против COVID» Николай Петков.

Такой есть и для Саратовской области. Мейкеры могут получить информацию о том, какие изделия сейчас необходимы, сколько уже сделано материалов. Для обсуждения каждого изделия (проекта) есть конкретные чаты.

Волонтеры получают задания, что и в какую больницу нужно поставить. Например, поликлинику №16, ГУЗ №2 в Энгельсе,

Обсуждают рабочие моменты — об изготовлении изделий. Например, какие этикетки нужно делать на защитном щитке или о материалах для изготовления изделий.

Неравнодушные граждане даже обсуждают, какой этикеткой снабдить готовое изделие

Здесь появляются отчеты — что передано и в какую больницу. Также есть группа в соцсети «ВКонтакте».

В профильной группе мейкеры отчитываются, что и в какие больницы было передано

- Почему я решил помогать? А как иначе? Если у вас есть возможность помочь, разве вы не поможете. Тем более что это касается всех нас. Ни соседа, ни дядю какого-нибудь, а всех. Твоих друзей, твоих близких, твоих знакомых. В данный момент мы собираем заявки с больниц Саратова и Энгельса на защитные лицевые экраны и разгрузки для масок. Заявками и распределением материалов занимается единый координационный центр, — пояснил Владимир Милькис, директор студии 3D-печати «Автор».

Добровольцы обстоятельно подходят к выбору материала для средств защиты

Не беда даже если нет материала — сообщество готово помочь сырьем. Инструкции на портале помогут понять, как именно нужно изготавливать подходящие детали.

Если принтера у вас нет, а помогать очень хочется, можно стать спонсором проекта. Нужны деньги на закупку пластика, материалов, логистику. Поэтому объявлен фандрайзинг — сбор средств. Например, для выполнения плана производства на эту неделю волонтерам необходимо собрать 1,5 млн рублей. Любой желающий может внести свой вклад в борьбу с коронавирусом — в несколько кликов на сайте волонтерского движения.

Начать помогать бороться с коронавирусной инфекцией может каждый. Это не только деньги или умения, но и банальное соблюдение самоизоляции. Все те меры, которые помогут жителям мира, объединившись, победить новый вирус.