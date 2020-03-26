2020-03-26T15:33:35+03:00
75 лет Великой Победы

От парты — на фронт

Читатели «Комсомольской правды» - Саратов» продолжают присылать материалы в рубрику «75 историй о Победе».
Людмила Кузнецова
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Екатерина Кирилловна Сунчелеева, 2015 год. Фото из семейного архиваЕкатерина Кирилловна Сунчелеева, 2015 год. Фото из семейного архива
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Три года прошло со дня смерти Екатерины Кирилловны Сунчелеевой. Она прожила трудную, насыщенную событиями жизнь и умерла после тяжелой болезни на 94-м году.

Катя была младшей дочерью колхозника Кирилла Васюкова. Родилась в глухой деревне Вологодской области. В школу ходила за пять километров пешком. В 1939 году поступила в педагогическое училище. Зимой 1941 года была мобилизована на оборонные работы. Копала со всеми противотанковые рвы, землянки, окопы на берегу Ладожского озера. Вспоминала, что землю долбили ломами, лопатам она поддавалась с трудом. Юные, полуголодные девушки до крови раздирали руки на тяжелой работе. Жили в землянках. Весной 1942 года отпустили домой, разрешив закончить учебу. Продолжая учиться, девушка работала в госпитале при училище, ухаживала за ранеными. По окончании училища стала работать учительницей начальной школы.

Студентка педагогического училища Катя Васюкова, 1941 год. Фото из семейного архива

Студентка педагогического училища Катя Васюкова, 1941 год. Фото из семейного архива

В 1946 году Катя уехала на север, в Мурманскую область, спасаясь от голода. Там она также работала учителем. Была строгой, но справедливой. К работе всегда относилась ответственно и добросовестно. Ее бывшие ученики, сами уже пожилые люди, до сих пор хранят память о ней. Имела много наград, в том числе от Министерства просвещения РФ. Вышла замуж. Вырастили с мужем троих детей. По выходу на пенсию Андрей и Катя переехали в Саратов и жили здесь до своей кончины.

Екатерина Кирилловна награждена медалью «Ветеран труда». Ей также присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик тыла). Особенно ей была памятна медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» от 6 июня 1945 года. На всю жизнь запомнила Катя время, проведенное на оборонных работах и в уходе за ранеными в госпитале. Она удостоена почетного знака «Труженику тыла» и множества юбилейных медалей.

Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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