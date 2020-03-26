От парты — на фронт

Три года прошло со дня смерти Екатерины Кирилловны Сунчелеевой. Она прожила трудную, насыщенную событиями жизнь и умерла после тяжелой болезни на 94-м году.

Катя была младшей дочерью колхозника Кирилла Васюкова. Родилась в глухой деревне Вологодской области. В школу ходила за пять километров пешком. В 1939 году поступила в педагогическое училище. Зимой 1941 года была мобилизована на оборонные работы. Копала со всеми противотанковые рвы, землянки, окопы на берегу Ладожского озера. Вспоминала, что землю долбили ломами, лопатам она поддавалась с трудом. Юные, полуголодные девушки до крови раздирали руки на тяжелой работе. Жили в землянках. Весной 1942 года отпустили домой, разрешив закончить учебу. Продолжая учиться, девушка работала в госпитале при училище, ухаживала за ранеными. По окончании училища стала работать учительницей начальной школы.

Студентка педагогического училища Катя Васюкова, 1941 год. Фото из семейного архива

В 1946 году Катя уехала на север, в Мурманскую область, спасаясь от голода. Там она также работала учителем. Была строгой, но справедливой. К работе всегда относилась ответственно и добросовестно. Ее бывшие ученики, сами уже пожилые люди, до сих пор хранят память о ней. Имела много наград, в том числе от Министерства просвещения РФ. Вышла замуж. Вырастили с мужем троих детей. По выходу на пенсию Андрей и Катя переехали в Саратов и жили здесь до своей кончины.

Екатерина Кирилловна награждена медалью «Ветеран труда». Ей также присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик тыла). Особенно ей была памятна медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» от 6 июня 1945 года. На всю жизнь запомнила Катя время, проведенное на оборонных работах и в уходе за ранеными в госпитале. Она удостоена почетного знака «Труженику тыла» и множества юбилейных медалей.

Память о ней навсегда останется в наших сердцах.