2020-03-25T14:13:19+03:00
75 лет Великой Победы

У войны не женское лицо?

Читатели «Комсомолки» продолжают присылать рассказы в рамках проекта «75 историй о Победе».
Людмила Кузнецова
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Мария Николаевна Алексеева (Бодрова)Мария Николаевна Алексеева (Бодрова)
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Приближается юбилей великого праздника. 75 лет минуло со Дня Победы нашего народа. Советская армия отстояла мир от фашистской угрозы. Неоценим вклад в победу наших мужчин, участников той войны. А в тылу женщины и дети трудились не покладая рук, чтобы помочь фронту.

Алексеева (Бодрова) Мария Николаевна — одна из них. С 1990 года она проживает в Саратове, куда приехала после смерти мужа. Всю жизнь Мария, жена военного, переезжала с ним в разные города, куда его переводили по службе. Сама же она уроженка Саратовской области. Родилась в небольшой деревне Александровка Аркадакского района в 1928 году. В семье было шестеро детей. В школу ходила пешком за восемь километров.

Когда началась война, Марии исполнилось 13 лет. Отец ушел на фронт. Юная девочка работала в колхозе и изо всех сил старалась помочь. Дети, подростки и женщины заменили тогда мужчин в тылу. Тяжел крестьянский труд. А когда пришло известие о гибели отца под Сталинградом, Мария уже работала помощницей на тракторе и комбайне. Она все силы отдавала, чтобы помочь матери, а также своим трудом поддержать фронт — отомстить таким образом за гибель отца.

В голодные послевоенные годы девушка продолжила учебу и закончила заочно Московский учетно-кредитный техникум. С тех пор она работала бухгалтером Саратовского областного управления внутренних дел.

За доблестный труд в годы войны ей присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик тыла). Она имеет юбилейные медали и за труд в мирное время звание «Ветеран труда». От своего руководства Мария получила множество поощрений.

До сих пор эта хрупкая, скромная женщина занимается общественной работой в жилищном кооперативе. Ее уважают и ценят окружающие. 23 марта Марии Николаевне Алексеевой исполнилось 92 года. Мы поздравляем ее с этой датой и желаем здорового долголетия.

Такие, как она, тоже приближали Победу нашего народа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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