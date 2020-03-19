АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по Лоту №2,назначенного на 23.03.2020г.:

Лот №2:

Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 112,9 кв.м, номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1-й надземный, кадастровый номер: 64:48:020235:427, расположенное по адресу: город Саратов, улица Миллеровская, дом № 62

Начальная цена Лота №2 – 3 000 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 300 000 руб.

Шаг аукциона – 150 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием продажи Объекта является передача Объекта Покупателю не позднее «30» апреля 2020г. при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объекта.

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