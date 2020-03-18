Мы помним тебя, танкист!

«Комсомолка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «75 историй о Победе».

Первым праздником, который вошел в мою жизнь календарной датой, стал День Победы - 9 Мая.

Новый год, Международный женский день и другие праздники мы обычно отмечаем дома. А на День Победы, при любых обстоятельствах и в любую погоду, мы уезжаем в маленький городок Ртищево Саратовской области, где жил мой прадед и до сих пор живет моя прабабушка.

В самых дальних детских воспоминаниях сохранились городская площадь с большим количеством людей, военный парад, слезы на суровых мужских лицах, склоненные женские головы, букеты живых цветов и Вечный огонь.

Задолго до поездки я начинала готовиться к ней: учила стихи о войне, делала подарки и знала, что этот день особенный, не такой, как все остальные.

Слушая рассказы о войне, рассматривая старые пожелтевшие фотографии, читая письма и поздравления от фронтовых друзей, я понимала, как это страшно - война, и как дорого досталось то, что связывает с ней...

Мой прадед Леонтьев Петр Степанович родился 19 июля 1925 года в многодетной крестьянской семье, в хуторе Провоторовский Сталинградской (ныне Волгоградской) области. Окончив в мае 1941 года семь классов, он встретил одну из самых страшных войн в истории человечества, будучи учеником ФЗО (фабрично-заводского обучения) при Сталинградском заводе. После шестимесячных курсов остался работать на заводе, который выпускал оборудование для военной техники. Работал буквально на износ, и днем и ночью. А война катилась по стране, неумолимо приближаясь к Волге.

Уже шли ожесточенные бои на территории Сталинградской области, немцы бомбили переправы через великую русскую реку, и практически весь коллектив завода ушел в ополчение.

Мальчишек, тех, кому еще не было 18 лет, не брали, и начальник завода сказал им: «Идите домой. Если вам суждено жить, то сможете переправиться через Волгу». И они переправились. Под жесточайшим обстрелом, вместе с ранеными, в ледяной воде, вдвоем с другом они выжили и 370 километров добирались до дома пешком.

Пришли домой, а в это время в родном хуторе набирали людей на укрепление обороны Сталинграда, ведь фашисты были совсем близко. Прадеда и его старшую сестру Шуру забрали копать окопы, и опять под Сталинград. Пережив ожесточенные бои под этой «Волжской твердыней», после освобождения Сталинграда в феврале 1943 года они вернулись домой. Вечером пришли к маме, вымылись и отогрелись на печке, а уже наутро прадеду принесли повестку из военкомата в Саратовское танковое училище. Обучение в нем было коротким, и в январе 1944 года, получив танки в Нижнем Тагиле, все отделение молодых ребят было отправлено в 180-ю бригаду Пятой танковой армии Третьего Украинского фронта.

Молодые бойцы шагнули в самое пекло. Мой прадед на себе вытаскивал из горящего танка своих фронтовых друзей и в неполные 19 лет был награжден орденом «Отечественной войны первой степени» за то, что при взятии важного плацдарма принял на себя командование ротой, потерявшей командира.

Он в буквальном смысле слова «прошагал пол-Европы, полземли». Принимал участие в освобождении Венгрии, Югославии, Болгарии, Чехословакии, Польши, Румынии, отгоняя немцев далеко на запад. Под Будапештом шли тяжелые бои, и в местечке под названием Бая прадед был тяжело ранен, получил сквозное пулевое ранение в плечо. Госпиталь, короткая передышка - и снова в бой, теперь уже в составе 170-й танковой бригады Третьего Украинского фронта.

И только лишь в июне 1946 года для него закончилась война и он стал старшим лейтенантом запаса.

Мирная послевоенная жизнь тоже складывалась непросто. Физически тяжелая работа на паровозоремонтном заводе в Тбилиси, когда он падал с ног от усталости, нужда и голод, дальнейшая учеба в Саратовском техникуме механизации сельского хозяйства и направление в город Ртищево Саратовской области, который стал его судьбой на долгие 54 года.

Прадед занимался запуском электрификации Ртищевского района, до 1960 года имевшего только дизельные станции для выработки электроэнергии. Заслуженно став директором городской электростанции, проявив себя достойным работником, которого уважали в коллективе, он занимался электрификацией сразу нескольких крупных промышленных объектов города и района, построил и пустил новые цеха непосредственно Ртищевской электростанции.

Начав постройку Ртищевского кирпичного завода практически с нуля, он возвел здание, наладил выпуск первоклассного кирпича и проработал директором кирпичного завода больше десяти лет.

Последние трудовые годы провел на Ртищевской нефтебазе, организовал ее строительство и вывел работу нефтебазы на самые высокие показатели, а в дальнейшем открыл в районе 18 автозаправочных станций.

Военный опыт не прошел бесследно, и на всю жизнь у Петра Степановича остались ответственность за людей, стремление помочь, преданность делу, мудрость руководителя, которая для него состояла в том, что всегда нужно сделать максимум с наименьшими людскими потерями. Именно за это его уважали коллеги, ценили друзья, а близкие и родные люди поражались его доброте и чуткости к детям.

Суровая жизнь и военная судьба не замкнули и не ожесточили этого человека, и уйдя с работы на пенсию, он стал председателем районного Совета ветеранов, по-прежнему воспринимая людскую боль и проблемы как свои личные.

А скромный деревянный дом на окраине города, где долгие совместные годы прожили мои прадед с прабабушкой, стал любимым «клубом» для людей, прошедших ту страшную войну. Для нас, их правнуков, этот теплый дом навсегда связан с радостью встреч, детскими играми с прадедом и первой тяжелой потерей, когда в 2004 году после продолжительной болезни его не стало.

Он ушел, но остались освещенные улицы города, новые дома из кирпича, нефтебаза, снабжающая топливом весь район, звание «Почетный гражданин города Ртищево - Леонтьев Петр Степанович» и вечная память о великом и мудром пожилом человеке с легкой улыбкой на губах и бесконечно добрым сердцем.

Уже который год подряд мы встречаем 9 Мая без него. Но я точно знаю, что этот юбилейный День Победы мы вновь встретим в том старом доме. И знаю, что эта семейная традиция сохранится даже тогда, когда никого из наших родных не останется в городе Ртищево. И я когда-нибудь обязательно привезу туда своих детей и буду рассказывать им о людях, прошедших ту беспощадную войну, для того чтобы они помнили.

Ведь только людская память заставляет жить тех, кого теперь уже с нами нет.

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