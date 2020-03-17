2020-03-17T06:58:58+03:00
Общество

Компания, где ценят человека труда

Ольга Симонова
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Компания, где ценят человека трудаКомпания, где ценят человека труда
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Заместитель председателя Совета директоров ФосАгро Андрей Гурьев и работники компании удостоены высоких наград. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 11 марта. Андрей Гурьев за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоен ордена Александра Невского. Работники АО «Апатит», входящего в Группу «ФосАгро», - горно-обогатительного комбината в Мурманской области и производства по выпуску минеральных удобрений в Вологодской области -награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Новая награда – новый этап

Для Андрея Гурьева, который в 2001 году выступил инициатором создания компании «ФосАгро», Орден Александра Невского - признание заслуг и очередная веха на пути бизнеса и жизни. Долгосрочная стратегия развития ФосАгро, вдохновителем которой выступил Андрей Гурьев, обеспечила компании высокие темпы поступательного развития. Эта же стратегия сделала ФосАгро одним из основателей тренда на построение бизнеса с высокой социальной ответственностью. Сегодня компания - один из мировых лидеров в производстве фосфорных минеральных удобрений и гарант продовольственной безопасности России, крупнейший поставщик экологичных удобрений на российский рынок.

За последние пять лет объемы производства минеральных удобрений и кормовых добавок компания нарастила почти в 1,5 раза - до рекордных 9,5 млн тонн в 2019 году. В модернизацию и расширение производственных мощностей Группы «ФосАгро» за это время было инвестировано около 200 млрд рублей. При этом компания следует высоким стандартам ведения социально ответственного бизнеса, ежегодно направляя на социальные и благотворительные проекты свыше 2,5 млрд рублей. Компания - крепкий, здоровый организм, полный сил и стремлений сплав молодости и опыта, где главная ценность – человек труда.

Поддержка образования и науки

Проекты компании направлены на поддержку исследований молодых ученых

Проекты компании направлены на поддержку исследований молодых ученых

Благотворительные проекты компании известны своей эффективностью. Это и движение «Детям России Образование, Здоровье и Духовность – ДРОЗД», и «ФосАгро-Школа», и международные проекты, направленные на поддержку исследований молодых ученых и на сохранение плодородия почв, реализуемые совместно с авторитетными институтами ООН. Вот уже семь лет по инициативе Андрея Гурьева ФосАгро реализует совместный проект с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии «Зеленая химия для жизни». Молодые исследователи в области «зелёной химии» получают серьёзную финансовую поддержку со стороны компании.

Благотворительные проекты компании известны своей эффективностью не меньше, чем витамины роста

Благотворительные проекты компании известны своей эффективностью не меньше, чем витамины роста

Системная поддержка образовательных и профориентационных проектов дает свои плоды - на предприятия компании приходят выпускники профильных «ФосАгро-классов», дипломированные специалисты, окончившие лучшие технические вузы страны.

Под сенью храма

История Ордена Александра Невского восходит к 1725 году, когда он был учрежден Екатериной I в качестве одной из высших наград Российской империи. В проектах, которые ведет ФосАгро, прослеживается историческая связь с теми временами. Компания возрождает дореволюционную традицию строительства заводских храмов - В местах работы и отдыха сотрудников ФосАгро уже построено одиннадцать православных храмов и часовен.

Семья Гурьевых оказывает благотворительную помощь в восстановлении и строительстве православных святынь, как в России, так и за рубежом. К примеру, Святотроицкий храм в Балаково благодаря ФосАгро стёр со своего лика повреждения и помолодел, не утратив своей исторической и архитектурной ценности. Прошлой осенью состоялся обряд освящения восстановленной мозаичной фрески над входом в здание. Архитектор Шехтель, автор проекта храма, наверняка благословил бы перемены сто лет спустя и оценил их как возрождение лучших традиций прошлого.

За благотворительность и поддержку инициатив РПЦ Андрей Григорьевич Гурьев удостоен высоких наград Русской Православной Церкви. Фото Владимира Сонина

За благотворительность и поддержку инициатив РПЦ Андрей Григорьевич Гурьев удостоен высоких наград Русской Православной Церкви. Фото Владимира Сонина

ИСТОЧНИК KP.RU

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