Компания, где ценят человека труда

Заместитель председателя Совета директоров ФосАгро Андрей Гурьев и работники компании удостоены высоких наград. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 11 марта. Андрей Гурьев за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоен ордена Александра Невского. Работники АО «Апатит», входящего в Группу «ФосАгро», - горно-обогатительного комбината в Мурманской области и производства по выпуску минеральных удобрений в Вологодской области -награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Новая награда – новый этап

Для Андрея Гурьева, который в 2001 году выступил инициатором создания компании «ФосАгро», Орден Александра Невского - признание заслуг и очередная веха на пути бизнеса и жизни. Долгосрочная стратегия развития ФосАгро, вдохновителем которой выступил Андрей Гурьев, обеспечила компании высокие темпы поступательного развития. Эта же стратегия сделала ФосАгро одним из основателей тренда на построение бизнеса с высокой социальной ответственностью. Сегодня компания - один из мировых лидеров в производстве фосфорных минеральных удобрений и гарант продовольственной безопасности России, крупнейший поставщик экологичных удобрений на российский рынок.

За последние пять лет объемы производства минеральных удобрений и кормовых добавок компания нарастила почти в 1,5 раза - до рекордных 9,5 млн тонн в 2019 году. В модернизацию и расширение производственных мощностей Группы «ФосАгро» за это время было инвестировано около 200 млрд рублей. При этом компания следует высоким стандартам ведения социально ответственного бизнеса, ежегодно направляя на социальные и благотворительные проекты свыше 2,5 млрд рублей. Компания - крепкий, здоровый организм, полный сил и стремлений сплав молодости и опыта, где главная ценность – человек труда.

Поддержка образования и науки

Проекты компании направлены на поддержку исследований молодых ученых

Благотворительные проекты компании известны своей эффективностью. Это и движение «Детям России Образование, Здоровье и Духовность – ДРОЗД», и «ФосАгро-Школа», и международные проекты, направленные на поддержку исследований молодых ученых и на сохранение плодородия почв, реализуемые совместно с авторитетными институтами ООН. Вот уже семь лет по инициативе Андрея Гурьева ФосАгро реализует совместный проект с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии «Зеленая химия для жизни». Молодые исследователи в области «зелёной химии» получают серьёзную финансовую поддержку со стороны компании.

Благотворительные проекты компании известны своей эффективностью не меньше, чем витамины роста

Системная поддержка образовательных и профориентационных проектов дает свои плоды - на предприятия компании приходят выпускники профильных «ФосАгро-классов», дипломированные специалисты, окончившие лучшие технические вузы страны.

Под сенью храма

История Ордена Александра Невского восходит к 1725 году, когда он был учрежден Екатериной I в качестве одной из высших наград Российской империи. В проектах, которые ведет ФосАгро, прослеживается историческая связь с теми временами. Компания возрождает дореволюционную традицию строительства заводских храмов - В местах работы и отдыха сотрудников ФосАгро уже построено одиннадцать православных храмов и часовен.

Семья Гурьевых оказывает благотворительную помощь в восстановлении и строительстве православных святынь, как в России, так и за рубежом. К примеру, Святотроицкий храм в Балаково благодаря ФосАгро стёр со своего лика повреждения и помолодел, не утратив своей исторической и архитектурной ценности. Прошлой осенью состоялся обряд освящения восстановленной мозаичной фрески над входом в здание. Архитектор Шехтель, автор проекта храма, наверняка благословил бы перемены сто лет спустя и оценил их как возрождение лучших традиций прошлого.