В такое время люди мобилизуются: Александр Паращенко уверен, что саратовцы преодолеют растущую тревогу в обществе

Жители Саратовской области благополучно переживут раннюю весну, экономическую нестабильность и пандемию коронавируса. В этом уверен главный врач Саратовской областной клинической психиатрической больницы имени Святой Софии Александр Паращенко.

Сейчас нет данных о каком-то возможном всплеске психических заболеваний из-за ранней весны, рассказал Александр Паращенко. Несмотря на то, что весной действительно активизируются обменные процессы в организме, что может послужить обострению хронических заболеваний, но в психиатрии все сложнее. Хотя пограничные состояния действительно могут усилиться.

В связи с падением курса рубля и постоянными сообщениями о заболеваниях коронавирусом, в обществе повышается уровень тревоги. Однако люди наоборот мобилизуются.

- Растет тревожность, беспокойство, опасение за свою семью. Люди переживают, плохо спят, психуют, нервничают. Но при этом они наоборот начинают заниматься собой, своими близкими, работой. У всех есть дела, обязательства, долги, поэтому сейчас попасть в больницу страшно – страшно оставить своих близких. Поэтому люди собираются в такое время. Любую тревогу можно пережить. И мы ее переживем, – уверен Александр Паращенко.

В то же время он считает, что временами люди могут злоупотреблять медикаментозным лечением, в частности, антидепрессантами.

- Могу дать совет: постараться правильно оценить свое состояние. Человек не может все время жить в состоянии веселья и комфорта. Периодически у каждого случаются периоды плохого самочувствия или ухудшается настроение. Это нормально. А вот уже если человек понимает, что вообще никак не может взять себя в руки – тогда, конечно, пора бежать к нам, – отметил Александр Парщенко.