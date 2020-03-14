2020-03-14T16:55:14+03:00
Общество

В такое время люди мобилизуются: Александр Паращенко уверен, что саратовцы преодолеют растущую тревогу в обществе

Главный врач областной психиатрической больницы дал совет, как бороться с депрессией
Екатерина Семенова
Поделиться:
Александр Паращенко уверен, что с любой тревогой можно справитьсяАлександр Паращенко уверен, что с любой тревогой можно справитьсяФото: Юлия Кекова
Изменить размер текста:

Жители Саратовской области благополучно переживут раннюю весну, экономическую нестабильность и пандемию коронавируса. В этом уверен главный врач Саратовской областной клинической психиатрической больницы имени Святой Софии Александр Паращенко.

Сейчас нет данных о каком-то возможном всплеске психических заболеваний из-за ранней весны, рассказал Александр Паращенко. Несмотря на то, что весной действительно активизируются обменные процессы в организме, что может послужить обострению хронических заболеваний, но в психиатрии все сложнее. Хотя пограничные состояния действительно могут усилиться.

В связи с падением курса рубля и постоянными сообщениями о заболеваниях коронавирусом, в обществе повышается уровень тревоги. Однако люди наоборот мобилизуются.

- Растет тревожность, беспокойство, опасение за свою семью. Люди переживают, плохо спят, психуют, нервничают. Но при этом они наоборот начинают заниматься собой, своими близкими, работой. У всех есть дела, обязательства, долги, поэтому сейчас попасть в больницу страшно – страшно оставить своих близких. Поэтому люди собираются в такое время. Любую тревогу можно пережить. И мы ее переживем, – уверен Александр Паращенко.

В то же время он считает, что временами люди могут злоупотреблять медикаментозным лечением, в частности, антидепрессантами.

- Могу дать совет: постараться правильно оценить свое состояние. Человек не может все время жить в состоянии веселья и комфорта. Периодически у каждого случаются периоды плохого самочувствия или ухудшается настроение. Это нормально. А вот уже если человек понимает, что вообще никак не может взять себя в руки – тогда, конечно, пора бежать к нам, – отметил Александр Парщенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стали известны подробности ДТП на трассе под Ершовом
Шесть иностранцев пострадали в ДТП под Саратовом
Михаил Исаев поддержал инициативу Вячеслава Володина о транспортном налоге
В Саратове восстановили старинный дом на Шелковичной
Саратов может получить около миллиарда рублей от транспортного налога
В пятницу, 13 парень на ВАЗе сбил женщину в Саратове
Найден труп Артура Шмыглёва
В кафе Балакова на 8 марта обокрали мужчину
Вячеслав Володин: Никто не даст просто так закрыть СЭПО
На пожаре в Саратове погибла пенсионерка, но ее кота и пса удалось спасти
Перенесены игры «Автодора» из-за коронавируса
Жители Солнечного-2 назвали показухой работы на строительстве поликлиники к приезду губернатора
В Саратове сбитого пешехода отбросило на припаркованный автомобиль
Полиция Саратова будет составлять протоколы о выгуле собак без намордника
Школы Саратовской области рекомендовано закрыть из-за коронавируса
Снег и дождь на дорогах Саратовской области: ГИБДД выступила с обращением к водителям и пешеходам
Краеведческий музей Балашова стал победителем международной выставки «Интурмаркет»
В горящем доме у горпарка в Саратове погиб человек
Жители Октябрьского района вышли на борьбу с мусором и листьями
Infiniti на переходе в Саратове сбил мужчину
ГЖИ: У рухнувшего в Балакове балкона прогнили прутья ограждения
Отключена вода в частном секторе в центре Саратова
Саратовец Егор Блинов прошел слепые прослушивания «Голос. Дети»
В Саратове ищут директора для лицея «Звезда»
В селе под Саратовом произошло ДТП с телегой
В субботу в Саратовской области будет сильный дождь и мокрый снег
В правительстве Саратовской области провели совещание с представителями аптечных сетей