2020-03-06T21:16:03+03:00
Звезды

«Меня от людей защищать не надо»: Диана Арбенина на концерте в Саратове попросила убрать охрану от сцены

Группа «Ночные снайперы» собрала полный зал [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Саратове прошел при полном залеКонцерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Саратове прошел при полном залеФото: Антон Угольков
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В ФОК «Звездный» в Саратове сегодня, 6 марта, состоялся концерт Дианы Арбениной, лидера рок-группы «Ночные снайперы».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», выступление прошло с аншлагом, зал был полон и очень тепло приветствовал певицу.

Диана Арбенина исполнила свои хиты на концерте в Саратове.

- Мы начинаем без каких-то прелюдий. Сразу играем хиты, и так будет все эти два часа. Мы очень ждали этой встречи. Спасибо! – обратилась певица к зрителям.

Зрители активно подпевали Диане Арбениной.

Саратовцы не остались в долгу и горячо приветствовали каждую песню, а также активно подпевали.

Зрители активно подпевали Фото: Антон Угольков

Зрители активно подпевалиФото: Антон Угольков

Диана Арбенина в самом начале выступления попросила удалить охрану у сцены, чтобы они не мешали живому общению с пришедшими на концерт.

- Я обращаюсь к секьюрити: пацаны, если у вас херовое настроение, если у вас что-то такое случилось, лучше отсюда отойдите, потому что вы мне портите настроение. Реально. Я не была в Саратове два года, меня защищать от людей так не надо, с таким угрюмым выражением лица. Либо вы нормально слушаете концерт, либо вы с этого периметра сваливаете, – заявила певица.

Диана Арбенина попросила убрать охрану от сцены.

А в середине выступления прошлась по зрительному залу, а также исполнила песню на танцполе, в окружении фанатов.

Диана Арбенина на концерте в Саратове спела с фанатами на танцполе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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