«Меня от людей защищать не надо»: Диана Арбенина на концерте в Саратове попросила убрать охрану от сцены
В ФОК «Звездный» в Саратове сегодня, 6 марта, состоялся концерт Дианы Арбениной, лидера рок-группы «Ночные снайперы».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», выступление прошло с аншлагом, зал был полон и очень тепло приветствовал певицу.
Диана Арбенина исполнила свои хиты на концерте в Саратове.
- Мы начинаем без каких-то прелюдий. Сразу играем хиты, и так будет все эти два часа. Мы очень ждали этой встречи. Спасибо! – обратилась певица к зрителям.
Зрители активно подпевали Диане Арбениной.
Саратовцы не остались в долгу и горячо приветствовали каждую песню, а также активно подпевали.
Зрители активно подпевалиФото: Антон Угольков
Диана Арбенина в самом начале выступления попросила удалить охрану у сцены, чтобы они не мешали живому общению с пришедшими на концерт.
- Я обращаюсь к секьюрити: пацаны, если у вас херовое настроение, если у вас что-то такое случилось, лучше отсюда отойдите, потому что вы мне портите настроение. Реально. Я не была в Саратове два года, меня защищать от людей так не надо, с таким угрюмым выражением лица. Либо вы нормально слушаете концерт, либо вы с этого периметра сваливаете, – заявила певица.
Диана Арбенина попросила убрать охрану от сцены.
А в середине выступления прошлась по зрительному залу, а также исполнила песню на танцполе, в окружении фанатов.
Диана Арбенина на концерте в Саратове спела с фанатами на танцполе.
ИСТОЧНИК KP.RU