«Меня от людей защищать не надо»: Диана Арбенина на концерте в Саратове попросила убрать охрану от сцены

В ФОК «Звездный» в Саратове сегодня, 6 марта, состоялся концерт Дианы Арбениной, лидера рок-группы «Ночные снайперы».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», выступление прошло с аншлагом, зал был полон и очень тепло приветствовал певицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765089" frameborder="0"></iframe> Диана Арбенина исполнила свои хиты на концерте в Саратове.

- Мы начинаем без каких-то прелюдий. Сразу играем хиты, и так будет все эти два часа. Мы очень ждали этой встречи. Спасибо! – обратилась певица к зрителям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765091" frameborder="0"></iframe> Зрители активно подпевали Диане Арбениной.

Саратовцы не остались в долгу и горячо приветствовали каждую песню, а также активно подпевали.

Зрители активно подпевалиФото: Антон Угольков

Диана Арбенина в самом начале выступления попросила удалить охрану у сцены, чтобы они не мешали живому общению с пришедшими на концерт.

- Я обращаюсь к секьюрити: пацаны, если у вас херовое настроение, если у вас что-то такое случилось, лучше отсюда отойдите, потому что вы мне портите настроение. Реально. Я не была в Саратове два года, меня защищать от людей так не надо, с таким угрюмым выражением лица. Либо вы нормально слушаете концерт, либо вы с этого периметра сваливаете, – заявила певица.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765090" frameborder="0"></iframe> Диана Арбенина попросила убрать охрану от сцены.

А в середине выступления прошлась по зрительному залу, а также исполнила песню на танцполе, в окружении фанатов.