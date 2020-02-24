Дачная амнистия – вопросы и ответы

«Дачная амнистия» - так понятным языком называется упрощенный порядок оформления и регистрации недвижимости. Она началась еще в 2006 году, многие граждане благодаря этому закону смогли легализовать земельные участки и здания, на которых ранее не было юридически значимых документов, поэтому такие объекты недвижимости не могли участвовать в сделках.

До сегодняшнего момента первоначальный вариант «дачной амнистии» претерпел множество изменений, действующая сейчас дачная амнистия, продленная в 2019 году, будет действовать до 1 марта 2021 года. В профессиональных сообществах участников рынка недвижимости поговаривают, что в 2019 году, скорее всего, было последнее продление амнистии. Сейчас она распространяет свое действие на жилые и садовые дома, расположенные на садовых участках, а также хозяйственные постройки (сараи, бани и т.п.) и на земельные участки, которые были предоставлены гражданам до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (т.е. до 30 октября 2001 года) для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования.

Чтобы подробнее разобраться в дачной амнистии, мы поговорили с генеральным директором ООО «ГЕО-ГРАФ ЭКСПЕРТ», кадастровым инженером Артемом Долгиревым.

Фото со страницы ООО «ГЕО-ГРАФ ЭКСПЕРТ» в Instagram

- Кому следует успеть воспользоваться дачной амнистией до 1 марта 2021 года?

- В первую очередь, это обязательно стоит сделать тем гражданам, у которых на принадлежащих им земельных участках имеются капитальные здания или строения без правоустанавливающих документов. Во вторую – если документы на здание есть, но его характеристики (например, площадь, этажность (мансардный этаж тоже считается полноценным этажом!)) не соответствуют действительности. Зачастую на первых порах дачной амнистии граждане ставили недвижимость на учет, подавая в регистрирующий орган декларации об объекте недвижимости, в которой указывали примерную площадь без соответствующих промеров, как говорится, «на глаз». На тот момент это был быстрый и дешевый способ оформить недвижимость, но был еще и альтернативный – пригласить кадастрового инженера для подготовки полного пакета документов на основании внутренних и наружных измерений здания. Второй способ выбирали единицы: это дороже и дольше. Позже выяснилось, что многие граждане намеренно занижали площадь домов, чтобы уменьшить налог. В результате в Росреестр вносились недостоверные сведения, и в итоге первый способ оформления отменили. Теперь оформление любых строений проходит лишь при непосредственном участии кадастрового инженера на основании подготовленного им технического плана.

Еще на дачную амнистию следует обратить внимание тем, у кого строения расположены на участке без соблюдения необходимых по градостроительным нормам отступов от границ участка. Амнистия позволяет сделать координатную привязку здания к земельному участку и избавить владельца от возможных споров по поводу отступов от границ с соседями.

- Какова стоимость изготовления технического плана в Саратове и Энгельсе?

- Это зависит от размеров объекта недвижимости и его местоположения, поэтому стоимость с учетом транспортных расходов, геодезии, заказа необходимых для работы сведений в Росреестре, колеблется от 5 до 10 тыс. рублей. Некоторые клиенты жалуются, что им называли цены и до 20 тыс. за маленький садовый дом, но это, скорее всего, были посредники, риелторы, которые заказывали документы у кадастровых инженеров. Помните, что вести кадастровую деятельность в силу закона может только лишь кадастровый инженер! Поэтому при обращении в ту или иную фирму уточняйте, есть ли в штате такой сотрудник, спросите его ФИО и проверьте, действительно ли он есть в реестре кадастровых инженеров на сайте rosreestr.ru.

В идеале: вы позвонили в фирму, вам ответил сам кадастровый инженер, он же приехал к вам на участок для измерений, он же подготовил для вас технический план.

Фото со страницы ООО «ГЕО-ГРАФ ЭКСПЕРТ» в Instagram

- Куда можно обратиться для консультации по вопросу оформления недвижимости?

- Многие граждане плохо информированы о возможностях дачной амнистии, не понимают, нужно ли им это. Самая частая фраза от клиентов: «Нам никто не говорил, что надо оформлять». К сожалению, СМИ мало освещают эту тему или говорят о ней непонятным для людей, не разбирающихся в профессиональных терминах, языком. Считайте эту статью руководством к действию! Мы проводим бесплатные консультации по данным вопросам, записаться на которые можно по телефону в Саратове 46-88-54. Консультации проводим лично с просмотром имеющихся у клиента документов, в результате мы даем рекомендации о необходимости оформления недвижимости и рассказываем о рисках, если ее не оформить в соответствии с требованиями современных законов.

Итак, после общения со специалистом не осталось сомнения, что оформить дом по дачной амнистии в Саратовской области не так сложно и дорого. Это позволит придать строению законность и в будущем избежать ненужных споров и судебных дрязг. Главное – успеть до конца срока амнистии.