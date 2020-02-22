Невысокая мода: Резиновые сапоги как новый саратовский бренд

Резиновые сапоги стали для многих жителей Саратова насущной необходимостью. Женщинам, как всегда, хочется подобрать не просто функциональную обувь, но и красивую. То же самое относится даже к такой прозаичной детали образа как резиновые сапоги.

Редакция «КП-Саратов» вечером в минувшую пятницу провела импровизированный конкурс среди обладательниц самых симпатичных резиновых сапог среди женщин – участниц пресс-выезда на стройку школы в микрорайоне «Авиатор».

По стройке пройти можно только в сапогахФото: Александр Уриевский

На встречу в «Авиатор» приехали журналисты, чиновники, депутаты. Помимо обычной городской грязи здесь все осложнялось ведущейся стройкой, отсутствием дорог и большегрузными автомобилями.

У Татьяны Ерохиной были самые женственные сапожки

Отсмотрев все модели и фасоны собравшихся на стройке дам, журналисты «КП-Саратов» присудили почетное третье место Татьяне Ерохиной, депутату облдумы и руководителю приемной председателя ГД в Саратове. Изящные укороченные темно-синие сапожки были украшены еще и позолоченным литым бантиком.

Татьяна Ерохина была готова к самым суровым условиямФото: Александр Уриевский

Второе место единогласно присуждено министру образования Ирине Седовой. Она приехала на стройку в повседневной обуви.

Министр Седова приехала на стройку в лекомысленных ботильонах на высоком каблукеФото: Александр Уриевский

Но быстро поняла, что резиновые сапоги будут уместнее. По всей-видимости, в служебном автомобиле у Седовой есть мини-гардеробная. Во всяком случае, резиновые сапоги там отыскались.

Министр быстро поняла свою ошибкуФото: Александр Уриевский

Министр переобулась буквально за минуту, в хорошем смысле этого выражения. Укороченные бордовые сапожки и готовность к любым неожиданностям - заслуженное второе место у Ирины Седовой.

Резиновые сапоги - отличная обувь для подхода к школе. Ирина Седова влилась в общий трендФото: Александр Уриевский

На первое место корреспонденты «КП-Саратов» поставили журналистку, корреспондента агентства «Интерфакс» Татьяну Никитину.

У губернатора и мэра были дела поважнее, чем разглядывать чужие сапоги - Никитина пожаловалась Володину на беспередел местных УКФото: Александр Уриевский

Дело тут не в цеховой солидарности. Татьяна выделялась посреди строительной грязи укороченными сапогами агрессивно желтого цвета.

Самым ярким пятном стали сапоги журналистки Татьяны Никитиной

Напомним, 20 февраля с местными жителями возле строящейся школы провел встречу спикер ГД РФ Вячеслав Володин. Жители ранее пожаловались на нехватку мест в соседних школах. Володин выступил с инициативой строительство новой, большой школы на 1100 учеников и сумел добиться выделения денег на это из федерального бюджета. На встрече местные власти дали жителям обещание, что школа будет сдана к новому учебному году.