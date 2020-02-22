2020-02-22T18:11:12+03:00
Общество

Невысокая мода: Резиновые сапоги как новый саратовский бренд

Мини-конкурс на самые заметные резиновые сапожки саратовских дам
Александр Уриевский
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Резиновые сапоги в Саратове стали обязательной покупкой для всех - от школьника до министраРезиновые сапоги в Саратове стали обязательной покупкой для всех - от школьника до министраФото: Александр Уриевский
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Резиновые сапоги стали для многих жителей Саратова насущной необходимостью. Женщинам, как всегда, хочется подобрать не просто функциональную обувь, но и красивую. То же самое относится даже к такой прозаичной детали образа как резиновые сапоги.

Редакция «КП-Саратов» вечером в минувшую пятницу провела импровизированный конкурс среди обладательниц самых симпатичных резиновых сапог среди женщин – участниц пресс-выезда на стройку школы в микрорайоне «Авиатор».

По стройке пройти можно только в сапогах Фото: Александр Уриевский

По стройке пройти можно только в сапогахФото: Александр Уриевский

На встречу в «Авиатор» приехали журналисты, чиновники, депутаты. Помимо обычной городской грязи здесь все осложнялось ведущейся стройкой, отсутствием дорог и большегрузными автомобилями.

У Татьяны Ерохиной были самые женственные сапожки

У Татьяны Ерохиной были самые женственные сапожки

Отсмотрев все модели и фасоны собравшихся на стройке дам, журналисты «КП-Саратов» присудили почетное третье место Татьяне Ерохиной, депутату облдумы и руководителю приемной председателя ГД в Саратове. Изящные укороченные темно-синие сапожки были украшены еще и позолоченным литым бантиком.

Татьяна Ерохина была готова к самым суровым условиям Фото: Александр Уриевский

Татьяна Ерохина была готова к самым суровым условиямФото: Александр Уриевский

Второе место единогласно присуждено министру образования Ирине Седовой. Она приехала на стройку в повседневной обуви.

Министр Седова приехала на стройку в лекомысленных ботильонах на высоком каблуке Фото: Александр Уриевский

Министр Седова приехала на стройку в лекомысленных ботильонах на высоком каблукеФото: Александр Уриевский

Но быстро поняла, что резиновые сапоги будут уместнее. По всей-видимости, в служебном автомобиле у Седовой есть мини-гардеробная. Во всяком случае, резиновые сапоги там отыскались.

Министр быстро поняла свою ошибку Фото: Александр Уриевский

Министр быстро поняла свою ошибкуФото: Александр Уриевский

Министр переобулась буквально за минуту, в хорошем смысле этого выражения. Укороченные бордовые сапожки и готовность к любым неожиданностям - заслуженное второе место у Ирины Седовой.

Резиновые сапоги - отличная обувь для подхода к школе. Ирина Седова влилась в общий тренд Фото: Александр Уриевский

Резиновые сапоги - отличная обувь для подхода к школе. Ирина Седова влилась в общий трендФото: Александр Уриевский

На первое место корреспонденты «КП-Саратов» поставили журналистку, корреспондента агентства «Интерфакс» Татьяну Никитину.

У губернатора и мэра были дела поважнее, чем разглядывать чужие сапоги - Никитина пожаловалась Володину на беспередел местных УК Фото: Александр Уриевский

У губернатора и мэра были дела поважнее, чем разглядывать чужие сапоги - Никитина пожаловалась Володину на беспередел местных УКФото: Александр Уриевский

Дело тут не в цеховой солидарности. Татьяна выделялась посреди строительной грязи укороченными сапогами агрессивно желтого цвета.

Самым ярким пятном стали сапоги журналистки Татьяны Никитиной

Самым ярким пятном стали сапоги журналистки Татьяны Никитиной

Напомним, 20 февраля с местными жителями возле строящейся школы провел встречу спикер ГД РФ Вячеслав Володин. Жители ранее пожаловались на нехватку мест в соседних школах. Володин выступил с инициативой строительство новой, большой школы на 1100 учеников и сумел добиться выделения денег на это из федерального бюджета. На встрече местные власти дали жителям обещание, что школа будет сдана к новому учебному году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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