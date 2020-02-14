2020-02-14T18:30:35+03:00
Общество

Бывший саратовец отстоял свой дом у дочерней компании «Транснефти» через ЕСПЧ

Его пытались заставить снести жилище из-за близости к нефтепроводу [фото, видео]
Екатерина СеменоваОльга СИМОНОВА
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Дом, который построил Станислав БайкинДом, который построил Станислав Байкин
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Бывший саратовец отстоял свои права в тяжбе с дочерней компанией «Транснефти». Для этого ему потребовалось несколько лет судов и обращение в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Станислав Байкин родился в Саратове, закончил СГУ, но переехал в Москву еще в середине нулевых. Там он женился, завел семью и решил перевезти в Подмосковье родителей. Для этого ему потребовался дом.

Станислав Байкин переехал в Подмосковье и завел семью

Станислав Байкин переехал в Подмосковье и завел семью

- Всей семьей решили продать родительскую квартиру в Энгельсе и на вырученные деньги купить землю и дом в Подмосковье, куда переселить моих родителей, чтобы они с внучкой рядом жили, — рассказал Станислав Байкин «КП-Саратов».

Земельный участок с недостроенным домом был приобретен в деревне Сафоновское Раменского района Московской области в феврале 2014 года.

Станислав Байкин перевел родителей в Подмосковье

Станислав Байкин перевел родителей в Подмосковье

- Местная администрация мне написала, что мне разрешение на строительство не нужно и поэтому градостроительный план тоже, — отметил Станислав.

Поэтому он продолжил строительство и в сентябре 2014 года зарегистрировал право собственности на новый дом. Туда он перевез родителей. И лишь в марте 2015 года Станислай Байкин узнал, что рядом проложен трубопровод «Транснефти». 20 мая компания потребовала в течение месяца снести дом, который стоит слишком близко к трубе — на расстоянии 72 метров вместо положенных 100.

Нефтяная компания заявила о близости строения к трубе.

С этого момента для Станислава началась череда судов. 30 июля компания подала иск в Раменский суд Московской области для признания дома самовольной постройкой, сноса и уплаты госпошлины. Иск был удовлетворен. Станислав Байкин обжаловал решение, но и на этот раз суд встал на сторону нефтяной компании.

Тем не менее, владелец дома не опустил руки. Он обратился в Европейский суд по правам человека, который 11 февраля вынес решение в его пользу. Снос дома не является обязательным. При этом государство также должно выплатить две тыс. евро. (по состоянию на 14 февраля 2020 года это составляет около 137 тыс. рублей).

Станислав Байкин обратился в ЕСПЧ

Станислав Байкин обратился в ЕСПЧ

Немаловажным обстоятельством ЕСПЧ счел резолюцию Общественной палаты России от 21 апреля 2017 года, которая касается как раз сноса жилищ вблизи нефте- и газопроводов.

- 21 апреля 2017 года Общественная палата (Oбщественная палата), общественный консультативный орган, провел круглый стол по проблеме судебных разбирательств, связанных со сносом жилищ, расположенных вблизи газо- и нефтепроводов. Он отметил, что этот судебный процесс имел место почти в трети регионов России и что он вызвал социальную напряженность и недоверие со стороны граждан по отношению к властям; что в подавляющем большинстве случаев суды удовлетворили иски компаний, эксплуатирующих опасные установки; что единственным фактором, который суды считают уместным, является положение жилищ в защищенном районе или в зоне минимальных расстояний; что владельцы жилищ вообще не получали никакой компенсации. Гражданская палата рекомендовала, в частности : установить концепцию «зоны минимального расстояния» в нескольких законах и подзаконных актах; установить в земельном кодексе ограничения в отношении реальных прав на землю, расположенную в районах на минимальных расстояниях, например ограничения в отношении реальных прав, действующих на землю, расположенную в охраняемых районах; регистрировать в едином реестре и в государственном кадастре информацию, касающуюся не только охраняемых территорий, но и районов с минимальным расстоянием; добросовестно предоставить компенсацию владельцам в случае распоряжения о сносе их домов, расположенных вблизи газо- и нефтепроводов, — говорится в решении Европейского суда по правам человека.

Житель Подмосковья добился отмены решения о сносе своего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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