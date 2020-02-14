Гендиректор «Саратовэнерго»: В скором будущем электромобили завоюют мир

Во всем мире идет борьба за экологию, и большой ущерб чистоте воздуха, которым мы с вами дышим, наносят так называемые бензиновые автомобили.

Казалось бы, логично их вовсе запретить, как, например, собираются во многих странах Европы, и поголовно перейти на электромобили, скажете вы. Однако вспомним, что в Саратовской области, как и в принципе во всей России, они не слишком распространены.

Тем не менее технический прогресс добирается и до нас. Несколько автомобилистов все же решились пересесть на автомобили с электродвигателем. «Комсомольская правда» — Саратов» поговорила с гендиректором ПАО «Саратовэнерго» Алексеем Щербаковым, который рассказал о своем опыте пользования таким транспортом.

По словам нашего собеседника, он в различное время тестировал Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV и Jaguar I-PACE.

Чтоб авто включить я мог, нужен мне, ребята, ток

- Мне довелось протестировать в режиме опытной эксплуатации два электромобиля, которые организация брала на время у компаний из соседних областей.

По Mitsubishi i-MiEV могу сказать, что эта машина, по большому счету, гольфкар, которая не приспособлена к эксплуатации в условиях реальной жизни. Мелкие колеса совсем не едут по снегу, машина не греет салон, маленький пробег. Несмотря на внешний вид этакого «аквариума» на колесах, машина обладает отвратительным обзором.

Mitsubishi i-MiEV. Фото предоставлено пресс-службой «Саратовэнерго»

Следующая машина, которую удалось поэксплуатировать, — Nissan Leaf. Машина вполне серьезная, несмотря на то, что была не новая. Пробег зимой с учетом работающей печки, а летом — кондиционера — 100–120 км. Причем судя по специальным программам, анализирующим состояние батареи, эксплуатировали эту машину достаточно грубо, используя быстрые подзарядки, разряжая до нуля и т. д. Тем не менее машина даже внешне уже похожа на обыкновенную. За ночь она полностью заряжалась от обычной розетки, поэтому никаких проблем с ее эксплуатацией в городе не возникло.

Nissan Leaf. Фото предоставлено пресс-службой «Саратовэнерго»

И когда в Саратове появился электромобиль Jaguar I-PACE, я не удержался и уговорил владельцев дать протестировать его. Могу сказать, что это автомобиль мечты. Единственный существенный недостаток — это цена. Машина получается процентов на 30 дороже соответствующих аналогов. Jaguar I-PACE оборудован по всем канонам премиум-класса, имеет сумасшедшее ускорение — разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с, что на уровне спортивным суперкаров. Но в городе реализовать ее потенциал просто нереально. Учитывая ее цену в 6 млн рублей, для абсолютного большинства автолюбителей эта машина не «по карману», и относится к категории «роскошь».

Если говорить об эксплуатационных характеристиках, то пробег «Ягуара» более 300 км даже зимой позволяет полноценно эксплуатировать ее в городе. Но опять возвращаясь к вопросу цены — если заряжать от бытовой розетки, то машина заряжается очень долго — более двух суток. Соответствующая же зарядная станция, которая позволит заряжать автомобиль менее чем за восемь часов, обойдется в районе 150 тыс. рублей, что опять же недешевое удовольствие, — рассказал собеседник «Комсомолки».

Цена кусается, расходами перекрывается

Как пользователь в прошлом Алексей Щербаков поделился с читателями «Комсомолки» минусами и плюсами электромобиля.

Помимо цены на электрические автомобили, еще одним минусом является отсутствие систем зарядных станций. В Европе, например, за полчаса можно на 80% зарядить машину с электродвигателем. Для того же Ягуара это пробег в 250 км.

Jaguar I-PACE. Фото предоставлено пресс-службой «Саратовэнерго»

Однако есть и плюсы, среди них: эксплуатационные расходы до десяти раз меньше. В них входят электричество, которое дешевле, чем бензин, не стираются тормозные колодки, не нужно ТО, нет такого объема масла, как в автомобиле с ДВС.

Все же у электромобиля другая так называемая экология движения. По словам того, кто был за рулем такого авто, разгоняется он мгновенно. Да и манера вождения другая — избегаешь резких ускорений, спускаешь торможение задолго до светофора, он сам катится. А спуски могут даже «вернуть» заряд батарее. Тот же Nissan Leaf, как рассказал Алексей Щербаков, при спуске по Соколовой добавлял 3%.

Один раз сотрудники ГИБДД остановили…

На вопрос корреспондента «Комсомольской правды» «Как на вас за рулем электромобиля реагировали участники дорожного движения?» бывший пользователь электромобиля ответил, что никак.

- На машине же не написано, что она электрическая. Один раз остановили сотрудники ГИБДД, документы попросили, удивились электромобилю, попросили показать, но я им ответил, как покажу, мотор же внизу, — рассказал Щербаков.

В Саратовскую область будущее запаздывает

Не стоит думать, что Россия надолго отстала от всего мира, здесь также ожидается скачок в этой области, правда, запоздалый.

- Примерно к 2024 году, по прогнозам аналитиков, электромобили по цене сравняются с бензиновыми. И для последних это будет смерть. Уже сейчас электромобили выпустили «Мерседес», «Ауди», «Порше» и, конечно, Тесла. Вопрос с зарядкой батарей также будет решен. Например, в Китае NioES снабжена съемной батареей, которая при этом сдается в аренду. На специальной станции в течение 3 минут снимается батарея и вместо нее ставится полностью заряженная.

Электромобили совершенствуются колоссальными темпами. Однако на постоянной основе электрокары в регионе пока ездить не будут. Сейчас еще не развита инфраструктура. Высокая стоимость делает такие машины дорогими игрушками. Но уже ближайшем будущем электромобили завоюют мир, уверен Алексей Щербаков.