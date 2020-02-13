День всех влюбленных: программа для саратовцев

День всех влюбленных или День Святого Валентина — праздник признаний в любви, романтики и проявления своих чувств.

Его история насчитывает несколько веков. В Древнем Риме 14 февраля отмечали праздник богини брака, материнства и женщин Юноны и бога Пана. Девушки писали любовные письма и клали в урну, а после их доставали мужчины. Автора записки ждали ухаживания от того, кто вытащил ее послание.

Влюбленные дарят друг другу открытки в форме сердца с самыми сердечными пожеланиямиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почему Валентин?

Имя святого Валентина появилось благодаря множествам легенд. Одна из самых романтичных — история о христианском проповеднике, который в обход императорского указа о запрете женитьбы скреплял узами брака возлюбленных и даже поплатился за это жизнью.

Вторая версия рассказывает о чувствах слепой девушки к священнику Валентину. Любовь была взаимна, но обет безбрачия не позволял паре соединиться. В ночь перед своей казнью он написал ей письмо с признанием, после чего девушка прозрела.

Однако исконным русским «аналогом» праздника считается 8 июля — День семьи, любви и верности. В этот день чествуют Петра и Февронию — пару, которая прошла все испытания и умерла в один день.

Выбирайте тот вариант праздника, который подойдет вам обоимФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Что это за праздник?

День Святого Валентина принято проводить со своей второй половинкой, делать предложения руки и сердца, дарить романтическое настроение друг другу. Например, вручать «валентинки»: открытки с признаниями в любви, пожеланиями — серьезными и шутливыми. Считается, что эта традиция пошла с 1415 года, первым записку отправил герцог Орлеанский Карл своей супруге из заключения в Тауэре. Принято дарить цветы, красные розы — такой букет Людовик XVI преподнес Марии-Антуанетте или по итальянскому обычаю конфеты.

Чем заняться?

Мы подготовили несколько вариантов времяпровождения в День всех влюбленных для жителей Саратовской области. Надеемся, что хоть один придется вам по душе.

Если вы домоседы, лучшим решением будет провести этот день с девизом «и пусть весь мир подождет». Для создания романтического настроения можно украсить комнату сердечками из бумаги, цветами, поставить ароматические свечи. Даже обычный завтрак — яичница, но в форме сердца, способен создать ауру любви с самого утра и заставить дрогнуть самого сурового мужчину. А если вы оба «с плитой на ты» — стоит приготовить совместный шедевр. Занимательной программой дня станет домашнее СПА в ванне с ароматной пеной и французской музыкой, просмотр романтических комедий или просмотр общих фотографий.

Не можете провести в четырех стенах даже несколько часов? Тогда вариант для вас — поход в кино или театр. Например, можно посетить театр оперы и балета, там пройдет балет «Жизель» в двух действиях, театр драмы имени Слонова — комедия «Бешеные деньги» Александра Островского.

Можно отправиться в кафе или устроить романтический сюрприз домаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Просмотр истории любви и поход по заснеженным улицам способен подарить массу впечатлений. Влюбленным в активное времяпровождение придется по душе посещение аквапарка, поход в клуб на тематический вечер или пикник в лесу, на Кумысной поляне.

В Саратовской области есть масса вариантов, чтобы отметить праздник экстремально. Например, полет в аэротрубе, занятие роупджампингом (прыжками с высоты с веревкой), конная прогулка, поездка на лыжах или сноубордах.

Какой бы вариант не выбрали, главное помнить — он должен устраивать двоих. Поэтому если ваш избранник — «суровый волк», вряд ли он по достоинству оценит многочасовой «марафон» на просмотр слезливых фильмов. Также и любитель пижам с сердечками будет не в восторге от утреннего марш-броска по местным лесам. В этот день не стоит форсировать события, тайно и явно намекая на переход отношений на новый уровень — свадьбу.

Для того, чтобы выбрать оптимальное занятие, нужно честно ответить самому себе: будет ли ваша задумка интересна обоим? Как бы отреагировала моя половинка? И если оба ответа положительные, стоит смело воплощать свою задумку в жизнь, чтобы сделать День влюбленных незабываемым.