«Травиата» стала заключительным спектаклем проекта «Звезды российской оперы на саратовской сцене»

6 февраля в театре оперы и балета состоялся показ заключительного спектакля проекта «Звезды российской оперы на саратовской сцене».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», главные партии в опере Джузеппе Верди «Травиата» исполнили солисты из Москвы.

В партии Виолетты Валери — солистка Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, лауреат Международных конкурсов Мария Макеева. Партию Жоржа Жермона исполнил солист Московского театра «Новая опера» имени Е.Колобова, лауреат Международных конкурсов Александр Мартынов. В партии Альфреда, возлюбленного Виолетты, выступил солист саратовского театра оперы и балета Аббосхон Рахматуллаев.

Фото Армена Осипяна

Мария Макеева является участником концертных программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, стипендиатом фонда Муслима Магомаева. Солистка гастролировала в России, Чехии, Германии. В репертуаре певицы ведущие партии мирового оперного репертуара: Донна Анна («Дон Жуан» Моцарта), Валентина («Веселая вдова» Легара), Мими («Богема» Пуччини), Татьяна («Евгений Онегин» Чайковского), Наташа («Война и мир» Прокофьева).

Александр Мартынов в 1991 году был принят в труппу Московского театра «Новая опера». Солист ведет активную гастрольную деятельность, сотрудничает с проектами Фонда Ирины Архиповой. Исполняет ведущие партии баритонального репертуара: Онегин («Евгений Онегин» Чайковского), Фигаро («Севильский цирюльник» Россини) и другие.

Фото Армена Осипяна

За свою жизнь великий композитор Джузеппе Верди создал 26 опер. Эволюция оперного мышления Верди шла от романтизма к реализму, ведь 19 век — век романтизма, а рубеж 19-20-х веков связан с вхождением в искусство принципов реалистической эстетики. Композитор является переходом от одного эстетического мышления к другому. Опера «Травиата» была написана в 1953 году. 50-е годы двадцатого столетия — расцвет творчества Джузеппе Верди.

Опера «Травиата» впервые была представлена зрителям в марте 1853 года в венецианском театре «Ла Фениче», где потерпела провал. Вскоре после переработки стала одной из самых известных опер в мировом репертуаре. Либретто написал итальянец Франческо Пиаве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Главная героиня оперы «Травиата», как и во многих других произведениях композитора, становится персонажем, которого отвергает общество.

В Саратове премьера спектакля «Травиата» состоялась в 1993 году. С тех пор постановка о любви парижской куртизанки Виолетты и Альфреда Жермона завораживает саратовских зрителей. Дирижером спектакля выступил Медет Тургумбаев. Отдельные аплодисменты звучали оркестру саратовского театра оперы и балета, благодаря которому зрители вновь смогли соприкоснуться с музыкой великого Джузеппе Верди.

Фото Армена Осипяна

Соло в оркестре: заслуженная артистка России А.Маркина (скрипка), О. Другаль (кларнет).

Саратовские зрители восторженно аплодировали Марии Макеевой. Артистка обладает не только уникальным голосом, но и актерским мастерством. Ей удалось гармонично вписаться в спектакль. Виолетта Валери в исполнении московской солистки была достойно оценена публикой. Таких оваций проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене» в этом году не слышал.

Фото Армена Осипяна

Отдельными аплодисментами были награждены Александр Мартынов (Жорж Жермон) и Аббосхон Рахматуллаев (Альфред Жермон). Во время поклона солистам вручили цветы.

Фото Армена Осипяна

В этом году саратовский театр оперы и балета подготовил достойный репертуар и пригласил, поистине, талантливых и ярких солистов московской оперы.