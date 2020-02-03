Разруха и тараканы: жизнь в психоневрологическом диспансере Балакова похожа на кошмар даже без телевизора

Психоневрологический диспансер в Балакове посторонний человек даже не узнает с первого взгляда — обычное здание без вывески за серым забором.

Однако для тех, кто попал сюда лечиться, оно становится буквально «родным», а пребывание — незабываемым.

Портал «Балаковский репортер» рассказал историю одной из пациенток — Екатерины, которая попала в это учреждение. В шок повергло практически все: обшарпанные стены, старая мебель, краска, которая отлетала со стен вместе со штукатуркой, потолки в желтых потеках.

Фото портала «Балаковский репортер»

Когда девушка решила лечь на кровать, то обнаружила, что место для сна провалилось почти до пола.

С первого дня девушку стали лечить, но от чего — так и не уточнили. Медсестры и врачи — редкие гости стационара, постоянно присутствовали только санитарки, которые вполне могут употребить крепкое словцо при общении с пациентами. Своего доктора Екатерина увидела только на третий день поступления.

Фото портала «Балаковский репортер»

Помимо нервов из-за бессонных ночей, экзотики пребыванию добавляли «сотни тараканов», которые не стеснялись ползать по людям.

Екатерина сравнивает атмосферу с «тюрьмой»: нельзя покинуть палату просто так, в некоторых из них даже спилены наполовину двери, а нижняя часть запирается на засов со стороны коридора.

Туалет на этаже всего один, но там не закрывается дверь и ничем нельзя прикрыться, поэтому приходится справлять нужду у всех на виду. Мыться приходиться тоже под присмотром — если у медперсонала будет хорошее настроение.

Пациенты успевают истосковаться по свежему воздуху — на прогулку можно выйти только курящим, четыре раза в день, под присмотром. С желанием проветрить палату придется повременить — окна заколочены. Добиться прогулки можно — для этого придется убраться, ухаживать за лежачими пациентами, вымыть полы.

Из развлечений у пациентов разве что разговоры, ведь телевизор принести нельзя, даже тем, кому предстоит длительное лечение. В этом, впрочем, можно усмотреть единственный плюс заведения.

При этом решать как-то проблемы с ремонтом или потравить тараканов, как сообщает портал «Балаковский репортере», в учреждении не торопятся, несмотря на то, что местные жители приходят сюда также для оказания платных услуг, получения справок на водительские права, оружие и т. д.

Фото портала «Балаковский репортер»

В администрации Балакова на совещании при главе Александре Соловьеве 3 февраля этот вопрос поднимался. Директор ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской помощи Балаковского муниципального района» Татьяна Шарабанова пояснила, что дезинсекция, которой не было в этом медучреждении уже год, будет проведена, как только состоится соответствующий конкурс и госзакупка. Точной даты, естественно, нет. На грубость персонала — пишите жалобы, пройдут проверки. Что касается ужасного состояния помещений, Шарабанова заметила, что будет обращаться по этому поводу в региональный Минздрав.

Властям района предложили оказать содействие в проведении выезда журналистов в это медучреждение, чтобы на месте увидеть, насколько серьезна ситуация.

Редакция «КП-Саратов» получила комментарий советника регионального министра здравоохранения Александра Колоколова. Он анонсировал выезд на место представителей министерства.

- По поручению регионального Минздрава специалисты сегодня или завтра посетят психоневрологический диспансер в Балакове, оценят его состояние и сделают выводы, какие первоочередные меры необходимо предпринять. На основании этого будут приняты решения, что нужно делать для улучшения условий для пациентов.

Что касается нарушения этики и деонтологии по отношению к пациентам и персоналу мы готовы разбираться индивидуально, точечно, на основании конкретной информации, — отметил Колоколов.