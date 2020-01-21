Бургерную Тимати в Саратове покрасили незаконно

Против предпринимателей, зарабатывающих на любителях фастфуда в Саратове, выступило областное управление культурного наследия.

Выяснилось, что купившие в Саратове франшизу Black Star Burger предприниматели без всяких разрешений и согласований перекрасили старинный особнячок в самом центре города (Чапаева, 67) в серый цвет.

Дом оказался не простым, а объектом культурного наследия, расположенным напротив нового ТЮЗа. На серый фасад обратил внимание в середине декабря даже губернатор Радаев, который проходил мимо на инспекцию дизайн-кода обновленного проспекта Кирова. Он удивился такому цвету и потребовал выяснить, кто давал разрешение на перекраску.

Губернатору Радаеву не понравился новый цвет здания в центре Саратова. Фото Романа Пятакова fn-volga.ru

Как рассказали «КП-Саратов» в областном управлении по охране культурного наследия, им о перекраске здания стало известно сразу. После этого владельцу направили предписание об остановке работ. Но бургерная благополучно открылась и начала работу в декабре в перекрашенном историческом здании. К 20 января владельца и арендатора пригласили в управление на встречу для объяснений, но к чиновникам никто не пришел.

- Сейчас каждому – и владельцу и арендатору направлено извещение о необходимости к 15 августа текущего года разработать проектную документацию с обоснованием цвета, размерами и формой вывесок и т.д. Все это направлено им почтой. А сегодня, 21 января, мы подали иск в Кировский районный суд об административном нарушении по статье 7.13 КОАП со стороны владельца здания, - рассказали в Управлении по охране культурного наследия. В Управлении пока не видели договор аренды. поэтому не знают, кто именно ответственен за перекраску.

Суд должен принять решение о возврате к «правильной» расцветке здания. И тогда арендатору придется разрабатывать документацию в кратчайшие сроки и в еще более короткие сроки проводить все работы, чтобы избежать закрытия.

Так здание выглядело до перекраски, здесь размещался сетевой магазин. Фото 2gis

У владельца и арендатора, которые, кстати, местные бизнесмены, теоретически есть возможность доказать, что вот теперь – «правильно».

Внимание к этому новому в Саратове заведению было приковано главным образом потому, что одним из совладельцев товарного знака является рэп-исполнитель Тимати. В декабре состоялось техническое открытие бургерной в Саратове, а торжественное официальное запланировано через месяц-другой, с вероятным приездом самого Тимати.