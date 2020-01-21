2020-01-21T16:33:02+03:00
Общество

Бургерную Тимати в Саратове покрасили незаконно

Под черно-серую краску Black Star закатали объект культурного наследия
Александр Уриевский
Поделиться:
ТиматиТиматиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Против предпринимателей, зарабатывающих на любителях фастфуда в Саратове, выступило областное управление культурного наследия.

Выяснилось, что купившие в Саратове франшизу Black Star Burger предприниматели без всяких разрешений и согласований перекрасили старинный особнячок в самом центре города (Чапаева, 67) в серый цвет.

Дом оказался не простым, а объектом культурного наследия, расположенным напротив нового ТЮЗа. На серый фасад обратил внимание в середине декабря даже губернатор Радаев, который проходил мимо на инспекцию дизайн-кода обновленного проспекта Кирова. Он удивился такому цвету и потребовал выяснить, кто давал разрешение на перекраску.

Губернатору Радаеву не понравился новый цвет здания в центре Саратова. Фото Романа Пятакова fn-volga.ru

Губернатору Радаеву не понравился новый цвет здания в центре Саратова. Фото Романа Пятакова fn-volga.ru

Как рассказали «КП-Саратов» в областном управлении по охране культурного наследия, им о перекраске здания стало известно сразу. После этого владельцу направили предписание об остановке работ. Но бургерная благополучно открылась и начала работу в декабре в перекрашенном историческом здании. К 20 января владельца и арендатора пригласили в управление на встречу для объяснений, но к чиновникам никто не пришел.

- Сейчас каждому – и владельцу и арендатору направлено извещение о необходимости к 15 августа текущего года разработать проектную документацию с обоснованием цвета, размерами и формой вывесок и т.д. Все это направлено им почтой. А сегодня, 21 января, мы подали иск в Кировский районный суд об административном нарушении по статье 7.13 КОАП со стороны владельца здания, - рассказали в Управлении по охране культурного наследия. В Управлении пока не видели договор аренды. поэтому не знают, кто именно ответственен за перекраску.

Суд должен принять решение о возврате к «правильной» расцветке здания. И тогда арендатору придется разрабатывать документацию в кратчайшие сроки и в еще более короткие сроки проводить все работы, чтобы избежать закрытия.

Так здание выглядело до перекраски, здесь размещался сетевой магазин. Фото 2gis

Так здание выглядело до перекраски, здесь размещался сетевой магазин. Фото 2gis

У владельца и арендатора, которые, кстати, местные бизнесмены, теоретически есть возможность доказать, что вот теперь – «правильно».

Внимание к этому новому в Саратове заведению было приковано главным образом потому, что одним из совладельцев товарного знака является рэп-исполнитель Тимати. В декабре состоялось техническое открытие бургерной в Саратове, а торжественное официальное запланировано через месяц-другой, с вероятным приездом самого Тимати.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина из Шумейки обворовал сожительницу и угрожал незнакомцу «розочкой»
Отключенным от воды жителям Заводского района организуют подвоз
В Энгельсе появились десять новых детсадов
Следователи саратовского СКР помогли ветерану сделать ремонт в квартире
Рядом с гимназией в Саратове заметили извращенца
Стало известно, какие школы и детсады Саратова останутся без воды
После пермской трагедии в Саратове не стали проверять гостиницы и хостелы
В саратовском вузе обсудят проблемы и развитие государства, общества, бизнеса в условиях цифровизации
В субботу на Театральной площади откроется первая в этом году ярмарка
Два саратовских биатлониста завоевали золото Всемирных игр
Собаки из приюта «Дорстроя» обретают новых хозяев
В Заводском районе 15 домов остались без отопления
Под Саратовом психически больной мужчина зарубил отца лопатой
Концерт Поволжского камерного оркестра пройдет в Саратовской консерватории
Администрация Вольского района нарушила закон, передав без конкурса 5,2 гектара полей в частные руки
Панков: Зампред Совбеза РФ должен будет сообщать о том, что может привести к конфликту интересов
Опубликовано видео следственных действий с бандой убийц в Саратове
Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катанию
Члены банды убийц в Саратове получили приговоры от 16 лет до пожизненного
В Саратовской консерватории пройдет концерт «Из Германии в Англию через Амстердам»
В Саратове прекращены поиски пропавшего школьника Рамиля Фахретдинова