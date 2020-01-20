Владельцев электромобилей в Саратове предложено освободить от транспортного налога

В Саратовской области предлагается установить льготы для владельцев электромобилей.

Соответствующие изменения в закон «О введении на территории Саратовской области транспортного налога» предложены документом от 13 января депутатом Станиславом Денисенко.

По мнению парламентария, это должно стать стимулирующей мерой для развития электротранспорта в регионе.

Станислав Денисенко предложил льготы по транспортному налогу для владельцев экологичного транспорта

Он также заявил, что автомобильный транспорт «оказывает наиболее разрушительное влияние на биосферу и здоровье человека. При этом особенно много вреда приносят автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями».

При этом, кроме улучшения экологии, развитие рынка электромобилей должно будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры.

- Я считаю, что законотворчество должно быть не только догоняющим, но и смотреть вперед. Мы должны, как законодатели, думать о том, как будет жить наш город, наша страна. В мире тренд на переход на электротранспорт. Нет ни одного производителя автомобилей, включая «АвтоВАЗ», который бы не производил автомобили полностью на электротяге, — отметил Станислав Денисенко.

"Эллада" от "АвтоВАЗа"Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Он пояснил, что по его предложению транспортный налог для владельцев таких экологичных автомобилей, должен быть нулевым. При этом депутат уверен, что приобретение электромобиля не привилегия только граждан с высоким доходом, как принято считать. Если в пояснительной записке речь идет только о восьми подобных машинах, то по факту уже больше, их число растет.

Станислав Денисенко признался, что сам ездит на машине с бензиновым двигателем.

- Но следующий автомобиль, по возможности, купил бы на электрической тяге, — заявил депутат.

Также он не рискнул предположить, будет ли поддержан его законопроект.

- Но, наверное, это будет определенным показателем, куда смотрят коллеги — в сторону будущего, развития технологий, здоровья собственных граждан или же нефтяного лобби, — сказал он.