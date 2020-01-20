2020-01-20T13:29:50+03:00
Общество

Владельцев электромобилей в Саратове предложено освободить от транспортного налога

Депутат областной думы готов бороться за экологию
Екатерина Семенова
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На дорогах Саратова может появиться больше электромобилейНа дорогах Саратова может появиться больше электромобилейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Саратовской области предлагается установить льготы для владельцев электромобилей.

Соответствующие изменения в закон «О введении на территории Саратовской области транспортного налога» предложены документом от 13 января депутатом Станиславом Денисенко.

По мнению парламентария, это должно стать стимулирующей мерой для развития электротранспорта в регионе.

Станислав Денисенко предложил льготы по транспортному налогу для владельцев экологичного транспорта

Станислав Денисенко предложил льготы по транспортному налогу для владельцев экологичного транспорта

Он также заявил, что автомобильный транспорт «оказывает наиболее разрушительное влияние на биосферу и здоровье человека. При этом особенно много вреда приносят автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями».

При этом, кроме улучшения экологии, развитие рынка электромобилей должно будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры.

- Я считаю, что законотворчество должно быть не только догоняющим, но и смотреть вперед. Мы должны, как законодатели, думать о том, как будет жить наш город, наша страна. В мире тренд на переход на электротранспорт. Нет ни одного производителя автомобилей, включая «АвтоВАЗ», который бы не производил автомобили полностью на электротяге, — отметил Станислав Денисенко.

"Эллада" от "АвтоВАЗа" Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

"Эллада" от "АвтоВАЗа"Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Он пояснил, что по его предложению транспортный налог для владельцев таких экологичных автомобилей, должен быть нулевым. При этом депутат уверен, что приобретение электромобиля не привилегия только граждан с высоким доходом, как принято считать. Если в пояснительной записке речь идет только о восьми подобных машинах, то по факту уже больше, их число растет.

Станислав Денисенко признался, что сам ездит на машине с бензиновым двигателем.

- Но следующий автомобиль, по возможности, купил бы на электрической тяге, — заявил депутат.

Также он не рискнул предположить, будет ли поддержан его законопроект.

- Но, наверное, это будет определенным показателем, куда смотрят коллеги — в сторону будущего, развития технологий, здоровья собственных граждан или же нефтяного лобби, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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