Жительница Новоузенска возмутилась подарками учителю вместо трат на нужды школы

Ровно год назад, 15 января, в школе №8 Новоузенска Саратовской области от тяжести снега провалилась крыша. Нынешняя зима пока на удивление теплая и малоснежная, но школа все равно рискует попасть в скандал.

В редакцию «КП-Саратов» обратилась жительница Новоузенска, Анна Гуреева, сын которой учится в школе №8. Она считает, что в школе нецелесообразно расходуют собранные родителями деньги – на подарки учительнице Антонине Дубцовой.

- Мой сын пошел в первый класс в 2017 году. В сентябре было проведено родительское собрание, на котором решено сдать деньги на поддержку класса. Однако вместо того, чтобы купить что-то полезное, приобрели стул для учительницы за 1,3 тыс. рублей, – рассказала Анна Гуреева.

После этого, по ее словам, опять же для учительницы был куплен подарок ко дню рождения – плед, шампанское и фрукты за четыре тыс. рублей.

Объяснения о сборе средств на нужды класса. Фото Анны Гуреевой

- Я не против сдавать деньги на нужны школы, такое везде происходит, у меня младшая дочь ходит в садик, тоже сдаем, но там воспитатели от личных подарков отказываются. Мы неоднократно предлагали так же что-то сделать своими руками, у меня муж сварщик, я могу чем-то помочь, но в итоге нас считают чуть ли не «неадекватами», – рассказала Анна Гуреева.

Дело в том, что после подарков учителю Анна Гуреева поставила этот вопрос публично. После этого ей вернули сданные 1,1 тыс. рублей, хотя сама она отметила, что деньги принимать не хотела и член родительского комитета фактически просто засунула ей их в карман.

После этого родителям да и самому мальчику стали поступать предложения перевестись в другое учебное заведение. По мнению Анны Гуреевой, сыну стало труднее учиться. Несмотря на то, что мальчик по-прежнему получает «4» и «5», ему нужно приложить к этому немало усилий, в то время как другим ученикам, опять же со слов женщины, отличные оценки достаются фактически ни за что.

- Моего ребенка и мою семью постоянно унижают, оскорбляют... Моей семье постоянно угрожают, люди многие не довольны школой №8 г. Новоузенска, но люди боятся оказаться на нашем месте. Люди не хотят гнобешки в отношении их детей, – написала женщина в Instagram губернатора Валерия Радаева.

Анна Гуреева обратилась в прокуратуру Саратовской области, но материалы были отправлены в Новоузенский район, где полиция и надзорный орган не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Однако, прокуратура области все же обратила внимание на расхождение в цифрах: по словам Гуреевой на подарки было потрачено гораздо больше, чем об этом заявили другие родители.

Очередной отказ о возбуждении уголовного дела. Фото Анны Гуреевой

Также обращения были отправлены в министерство образования Саратовской области. В 2018 и 20119 годах были проведены выездные проверки, но ничего предосудительного они не выявили.

- В ходе выезда на место были проанализированы документы, взяты письменные пояснения с учредителя, директора средней школы, а также классного руководителя Вашего ребенка. Факт предвзятого отношения со стороны классного руководителя документально не подтвердился. С целью объективного и всестороннего рассмотрения обращения Вы неоднократно приглашались на встречи специалистом комитета, классным руководителем обучающегося, управлением образования администрации Новоузенского района. Вы не приняли участие во встречах. В тоже время информируем, что министерством образования области указано директору средней школы на усиление работы со всеми участниками образовательных отношений в целях недопущения конфликтных ситуаций, – гласит официальный ответ Минобраза, обнародованный в Instagram Валерий Радаева.

Из аппарата зампреда Сергея Наумова также пришел ответ, что на место выезжал специалист комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования. Он провел совещание с представителями местной власти и педагогическим составом школы.

- Факт предвзятого отношения со стороны классного руководителя не подтвердился, – говорится в письме от 11 ноября 2019 года.

По словам Анны Гуреевой, есть и другие нарушения в школе. Например, запрет носить смарт-часы, необходимость покупать учебники в школьной библиотеке, а также едва ли не принудительные походы на концерты и спектакли.

- Вместо одного из уроков детей отправляют на концерт, а кто не хочет – может оставаться в классе, домой его не отпускают. При этом концерты не бесплатные, – отметила Анна Гуреева.

Также она заявляет, что теперь учитель отказывается с ней общаться, ее исключили из общего родительского чата, где, в частности, сообщают о домашних заданиях. Также Анна Гуреева считает, что педагог отправила ее телефонный номер в черный список, поэтому теперь невозможно дозвониться.

- Директор школы, Лидия Губина, заявляет, что она «на короткой ноге» с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Я ответила, что приду лично в приемную к Володину. Уверена, что этот человек не допустит, чтобы его имя пятнали. Потому что это очень корректный, уважительный человек. И его представители такие же. Думаю, что если он об этом узнает, ему это очень не понравится, – уверена Анна Гуреева.