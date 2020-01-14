Стал известен главный туристический бренд Саратовской области

Стали известны итоги опроса жителей Саратовской области о брендах региона.

Как рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская на пресс-конференции в «КП-Саратов», всего участвовали около 4 тыс. граждан, которые голосовали за 84 объекта.

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская назвала самые популярные бренды региона.Фото: Екатерина Семенова

Десятое место досталось реке Волге. По мнению Виктории Бородянской, это самая яркая достопримечательность региона, которая у всех в мыслях по умолчанию, поэтому за нее было отдано не так много голосов, как могло бы быть.

На девятом месте Парк Победы в Саратове. Восьмое место досталось Герою Советского Союза Николаю Скоморохову, который также является брендом Саратовской области. На седьмом — мост через Волгу.

- Я бы сама отдала ему первое место, — призналась Виктория Бородянская.

Мост через Волгу. Фото портала "Туристический Саратов"

Шестое место заняла ветряная мельница Питерского района, пятое — пряник Красноармейского района, четвертое — Святой источник великомученицы Параскевы Воскресенского района.

На третьем месте оказались Змеевы горы Воскресенского района, на втором — фестиваль «Воскресенское варенье».

Змеевы горы. Фото Дениса Аникина с портала "Туристический Саратов"

Первое место завоевал утес Степана Разина в Красноармейском районе.

Утес Степана Разина. Фото портала "Туристический Саратов"

Виктория Бородянская отметила, что именно три района — Питерский, Красноармейский и Воскресенский — завоевали больше всего мест в рейтинге. По мнению председателя комитета по туризму, это связано с тем, что жители этих районов стали самыми активными участниками голосования.

- Видно, кто поддерживает свой район. Если что-то любишь, надо за это бороться, — отметила она.

По словам Виктории Бородянской, опрос будет проведен и в 2020 году, но немного переформатирован. Это позволит, возможно, создать некий памятный знак или переходящий вымпел, который будет установлен на месте достопримечательности.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть на канале «Транслятор» в YouTube.