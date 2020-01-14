АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом сообщает о переносе даты проведения аукциона, открытого по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 20.01.2020с 14.00 (мск) на 27.02.2020 на14.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 78,3 кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1-й надземный, кадастровый номер: 64:43:010130:96, расположенное по адресу: Саратовская область, город Красноармейск, улица Интернациональная, дом № 21;

Объект 2: 21/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, общей площадью 571 +/- 8,39 кв.м., кадастровый номер: 64:43:010130:0012, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Интернациональная, д. 21

Начальная цена Лота №1 – 1 750 000 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 644 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 106 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 175 000 руб.

Шаг аукциона – 87 500 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц,кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием продажи Объектов является передача Объектов Покупателю не позднее «30» июля 2020г.при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объектов.

Дата и время проведения торгов: 27 февраля 2020г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 25 февраля 2020 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 февраля 2020 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 26 февраля 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 27 февраля 2020 г.с 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 27 февраля 2020 г. по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом сообщает о переносе даты проведения аукциона, открытого по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 20.01.2020 с 14.00 (мск) на 23.03.2020 на 14.00 (мск) по Лоту №2:

Лот №2:

Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 112,9 кв.м, номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1-й надземный, кадастровый номер: 64:48:020235:427, расположенное по адресу: город Саратов, улица Миллеровская, дом № 62

Начальная цена Лота №2 – 3 000 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 300 000 руб.

Шаг аукциона – 150 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием продажи Объекта является передача Объекта Покупателю не позднее «30» апреля 2020г. при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объекта.

Дата и время проведения торгов: 23 марта 2020г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 19 марта 2020 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 19 марта 2020 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 20 марта 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 23 марта 2020 г. с 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 23 марта 2020 г. по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний

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