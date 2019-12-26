Стали известны сроки реконструкции саратовского вокзала и нового железнодорожного моста через Волгу

В Саратове днем 24 декабря в здании управления Приволжской железной дороги обсудили предварительные итоги года и планы на будущее.

Пресс-конференции подобного масштаба — ежегодная традиция для ПривЖД. На этот раз для участия в ней собрались руководители служб и региональных дирекций, а также саратовские, волгоградские и астраханские журналисты.

До начала пресс-конференции начальник дороги провел экскурсию по социально-кадровому блоку и ряду ключевых подразделений, организующих поездную работу на Приволжской магистрали.

- Отсюда все идет, это сердце ПривЖД, — отметил Сергей Альмеев в начале экскурсии.

Он показал оперативный центр управления перевозочным процессом и центр управления местной работы, где осуществляется круглосуточный мониторинг и контроль эксплуатационной работы и коммерческих операций, реализуемых на Приволжской магистрали. Специалисты центров реагируют на нештатные ситуации, анализируют управленческие решения, отслеживают погрузку товаров, реагируют на поступающие обращения от пассажиров.

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Судить о скорости принятия решений можно по руководству. Например, представитель СМИ из Энгельса во время экскурсии поинтересовался, можно ли как то создать пассажирам поездов дальнего следования праздничное настроение в Новогоднюю ночь. Начальник Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Дмитрий Татаринцев отметил, что с этого года как раз вводится подобная традиция — в полночь на 1 января по громкой связи будет передано поздравление начальника поезда, а юные пассажиры получат сладкие подарки. Сергей Альмеев на месте распорядился записать также поздравление от его имени.

Самое главное, конечно, прозвучало во время пресс-конференции. Сергей Альмеев остановился на выполнении задач, которые были поставлены в прошлом году. Так, были возведены две платформы в аэропорту «Гагарин» под Саратовом, что позволило наладить железнодорожное сообщение с новой воздушной гаванью региона. Начата реконструкция Саратовского железнодорожного вокзала. На станции Покровск в Энгельсе начато строительство музейно-выставочного комплекса. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по строительству Западного обхода Саратовского железнодорожного узла и детской железной дороги в Парке Победы.

- Было сделано немало, — считает Сергей Альмеев. Однако он отметил, что не все из задуманного удалось выполнить. — Мы должны открыто говорить, что мы можем, и что не можем сделать. Это наша позиция.

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На следующие годы планы не менее грандиозные. Среди них: окончание реконструкции Саратовского вокзала, которая должна быть завершена в 2020 году, строительство Западного обхода Саратовского узла, организация детской железной дороги, строительство железнодорожного моста через Волгу.

Саратовцев очень заинтересовал проект нового вокзала. Общая сумма инвестиция на 2019-2022 годы составит 2 376 млн рублей. При этом уже выполнена проектно-сметная документация, а строительно-монтажные работы планируется провести в 2020-2022 годах.

Кроме того, Сергей Альмеев рассказал, что ПривЖД готово безвозмездно передать Саратову два имущественных комплекса, чтобы на их месте была организована парковка на Привокзальной площади. Дело за городскими властями, которые ищут юридическую возможность принятия объектов.

Примечательно, что в прошлом году завершилась реконструкция волгоградского железнодорожного вокзала, а в планах на перспективу – реконструкция аналогичного комплекса в Астрахани. В результате практически за одну пятилетку преобразятся три главных вокзала Приволжской магистрали.

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Строительство западного обхода Саратовского узла позволит существенно улучшить транспортное сообщение. На этот инвестпроект предусмотрено финансирование в размере 58 млрд рублей. При этом ожидается рост налоговых платежей и прочих поступлений до 7,7 млрд рублей за 10 лет. Также будут созданы 120 новых рабочих мест. Этот проект реализуется совместно с правительством области и Федеральным дорожным агентством.

Также планируется обновить подвижной состав. В Саратове будут курсировать новые поезда, разработанные с учетом современных требований. Это и улучшенные плацкартные вагоны, и купе, также в 2024 году ожидается новинка — двухэтажные поезда. При этом Сергей Альмеев отметил, что существенного роста цен на пассажирские перевозки не предвидится.

В планах до 2024 года построить новый железнодорожный мост через Волгу Саратов — Урбах. При этом существующий путепровод будет демонтирован до ввода нового в эксплуатацию. Не останавливается работа по созданию в Саратове детской железной дороги и строительства здания учебного комплекса.

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Также Сергей Альмеев рассказал о социальных проектах ПривЖД. Уже начата подготовка к празднованию 75-летия Победы в 2020 году. Одним из самых зрелищных мероприятий является Воинский эшелон. В следующем году он начнет движение 8 апреля из Астрахани. Увеличено число населенных пунктов, которые он посетит, — с 33 до 45.

В целом инвестиционные вложения в развитие железной дороги в Саратовской области в 2020-2025 годах должны составить 98,9 млрд рублей.