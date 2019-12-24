Утиная история: птицы могли остаться зимовать в Саратове из-за «розовой зимы»

Жители Саратова и Энгельса делятся наблюдениями: в этом году даже в декабре возле набережных городов замечено небывалое количество диких уток.

Снимок стаи пернатых на саратовской стороне сделал Виктор Николаев и опубликовал в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под записью горожане поделились своими мнениями от увиденного. Кто-то считает фото обманом: якобы навигация закончилась полтора месяца назад, а на заднем фоне снимка запечатлено судно.

Однако корреспонденты «КП-Саратов», которые лично наблюдали птиц, кормящихся на набережной, подтверждают – стаи «серых шеек» пользуются незамерзшей Волгой и улетать никуда не собираются.

По мнению многих, птицы остались из-за аномально теплой погоды, им комфортно и смысла улетать они не видят.

Абигель Киямов в комментариях поделился - в Казани сейчас сложилась такая же ситуация.

Представитель регионального Гидрометцентра в разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» отметила: уток в этом году действительно очень много, особенно в Городском парке. Но возможно, это плод деятельности работников учреждения. В любом случае, птицы сами чувствуют, стоит им улетать или нет. Метеоролог, кстати, пообещала в январе в Саратовской области сильные морозы.

Ту погоду, которая сейчас стоит в регионе, в Гидромецентре называют «розовой зимой». Такое название пришло из-за обозначений мест с потеплением в красные цвета на карте прогнозов погоды.

Это состояние можно объяснить климатическими аномалиями. В Саратовскую область многие годы с акватории Черного моря приходят циклоны с обилием осадков в виде мокрого и сухого снега, в разных частях региона может быть разная погода. В некоторых частях области была даже метель. Потом циклон быстро уходил за Уральский хребет, а на смену ему приходил рост атмосферного давления, ясная, морозная и продолжительная погода, обусловленная влиянием сибирского антициклона.

В этом году в регион идет непрерывная цепь циклонов с районов северной Атлантики от Исландии, где они зарождаются. Они идут в направлении континента, либо по северным районам Скандинавии или чуть южнее, в восточном направлении по разным регионам, и оказывают влияние на всю территорию, которая расположена южнее, включая Поволжье и нашу область. Это мощный атмосферный вихрь, где воздушные массы вращаются против часовой стрелки и когда он приближаются, поступает более теплый воздух.

Птицы не бояться морозов, для страшнее нехватка корма. Фото соцсетей

Корреспондент «КП-Саратов» пообщался с руководителем саратовской общественной организации «Союз охраны птиц России» Александром Антончиковым, чтобы выяснить, в чем причина такой «остановки» птиц в нашем регионе.

- Странно, если вы раньше в Саратове не встречали диких уток. В городском парке они зимуют около десяти лет. Такие встречи раньше были действительно редки, была в 2006 году большая стая уток на полынье на Волге где-то в эти же сроки. Затяжная осень поспособствовала тому, что их все-таки больше в этом году осталось, и они сейчас целиком зависят от того, как активно их будут подкармливать люди. Естественным путем они себе корм не смогут добывать, — рассказал эксперт.

По его мнению, сейчас в регионе курсирует одна и та же утиная группировка, которая кормится и в Саратове и в Энгельсе. Сейчас температура не такая уж низкая, кроме того, утки неплохо переносят морозы. Вот только с добычей корма дело обстоит сложнее.

- Когда Волга замерзнет, отсутствие открытой воды для них станет дополнительным осложнением. Во-первых, на воде безопаснее, а во-вторых даже при нулевой температуре воды там теплее, чем в воздухе зимой.

Уже маловероятно, что они перелетят сейчас в более теплые регионы. Если до середины декабря можно было говорить, что это позднепролетные птицы, то сейчас это уже зимующие. Хотя лететь им недалеко – они обычно зимуют на Каспии, на Черном море, в европейских странах, где нет сплошного снежного покрова, - рассказал Антончиков.

Александр Антончиков отметил, что при такой температуре, которая держится сейчас, спасать птиц пока не надо. Он надеется, что утки переместятся в городской парк Саратова, где их хорошо подкармливают. Даже если там пруды полностью замерзнут, у них будет достаточно корма и на суше. В прошлом году они вообще в парке перемещались по огромным сугробам.

- Тревожиться и наблюдать, конечно, нужно. А самое главное — подкармливать, — призвал саратовцев главный орнитолог.