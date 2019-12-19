Молодые и успешные: Предприниматель — новый герой нашего времени

Реалии сегодняшнего дня таковы, что «солидность» уже далеко не всегда привилегия людей «за 40». Саратовская молодежь добивается результатов в бизнесе и ясно представляет, что и зачем в этой жизни.

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова отметила, что государство заинтересовано в вовлечении молодежи в бизнес. Разработан федеральный проект «Популяризация предпринимательства», который реализуется в Саратовской области. Целевыми аудиториями проекта является, в том числе, школьники 14-17 лет, лица в возрасте до 30 лет, студенты, а также выпускники и воспитанники детских домов. Туда же входят женщины в декретном отпуске.

Юлия Швакова - министр экономического развития Саратовской областиФото: Екатерина Семенова

Мероприятия в рамках проекта популяризации проводятся областным министерством экономического развития совместно с министерством молодежной политики и спорта.

Об интересе молодежи к предпринимательству свидетельствуют проведенные форумы и конференции, основными участниками которых являются студенты и молодые жители области.

Так, 3 декабря в шестой раз раз прошла ставшая уже традиционной межрегиональная научно-практическая конференция «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде», в которой приняли участие 500 молодых людей из числа школьников, студентов, предпринимателей.

В ноябре с успехом прошел Форум «Стартап Саратов», основными участниками которого стали молодые начинающие предприниматели.

Другим примером служит форум #Явбизнесе, участие в котором приняли школьники из нескольких районов Саратовской области. Ребята с большим интересом слушали выступления спикеров — уже успешно работающих предпринимателей, а также сами пробовали себя в деловых играх. Многие из них заявили, что готовы в будущем открыть свое дело.

Ярким доказательством активного вовлечения молодежи в бизнес являются истории успеха молодых саратовских предпринимателей.

Возраст не помеха

Индивидуальному предпринимателю Владимиру Сафарову всего 24 года. Однако он успел добиться успеха и возглавляет предприятие по пошиву корпоративной одежды.

Владимир Сафаров - индивидуальный предпринимательФото: Екатерина Семенова

Далеко не все понимают, что же такое корпоративная одежда и для чего она нужна. Однако как часто, заходя, например, в магазин крупной сети, салон красоты, клинику мы видим сотрудников, одетых в едином стиле. У большинства посетителей это повышает доверие к организации, а также служит залогом узнавания бренда.

Владимир Сафаров рассказал, что его клиентами являются несколько сетей кондитерских, которые известны не только в Саратове, но и в других регионах. Кроме того, это высшие учебные заведения. Корпоративную одежду производства его фабрики носят участники крупных российских и международных мероприятий, которые проходят в Саратовской области. Яркий пример – Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, который с триумфом состоялся в Саратове в сентябре.

- Корпоративная одежда – это маркетинговый инструмент, один из каналов продаж. Это также имиджевая составляющая, которая влияет на узнаваемость, – отметил Владимир Сафаров.

По натуре Владимир Сафаров не считает себя лидером. Однако, как он заметил, в его окружении обычно нет человека, за которым можно было бы идти. Поэтому ему пришлось взять инициативу в свои руки и открыть собственный бизнес. Он стал первым представителем династии Сафаровых в предпринимательстве.

По мнению бизнесмена, сейчас государство предоставляет очень много возможностей для развития малого и среднего предпринимательства. Одной из них является получение льготного кредитования, в котором остро нуждается любое предприятие.

Владимир Сафаров рассказал, как сумел получить средства на развитие бизнеса в Фонде микрокредитования, который дислоцируется в Центре предпринимателя «Мой бизнес», работающего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сперва информация, которая была представлена на сайте Фонда, его отпугнула необходимостью предоставлять большое количество документов.

- Подумали, что это будет затруднительно, что очень много бюрократии, – признался Владимир Сафаров.

Однако год назад он случайно попал на пресс-конференцию, где одним из спикеров был руководитель Фонда микрокредитования. Тот доходчиво и эмоционально объяснил, что именно нужно делать, чтобы получить кредит под 6,5-8% годовых. Более того, он лично пригласил Владимира Сафарова в Фонд, чтобы оформить кредит. В итоге бизнесмен действительно получил финансирование по льготной ставке.

- Для этого я представил бизнес-проект, в котором обозначил, на что беру деньги, как собираюсь их тратить и возвращать, – отметил Владимир Сафаров.

Оказалось, что там очень удобные условия пользования кредитом. Фонд сразу одобрил предприятию отсрочку платежа на полгода.

Эта мера стала очень полезной, она помогла избежать кассовых разрывов, когда предприниматель на начальном этапе развития занимается не производством и продвижением, а постоянно ищет средства, чтобы закрыть очередной кредит, фактически просто перекладывает деньги из кармана в карман.

- Всем молодым и начинающим предпринимателям могу сказать, что риск в бизнесе есть всегда, но его можно и нужно минимизировать. Предпринимательство – это всегда обязательства и неопределенность, которую нужно принять и с которой надо работать. Самое важное, что нужно понимать, что сейчас существует очень много возможностей. Ими необходимо уметь пользоваться, в том числе, господдержкой. Это позволяет значительно быстрее развиваться. Бизнесу нужны условия. И государство сейчас эти условия предоставляет. Об этом просто следует знать, пользоваться, а еще – учиться и развиваться, – уверен Владимир Сафаров.

Успех в бизнесе – не только для мужчин

Директор по развитию ООО «Делишер» (бренд «СаратовГлушьПродукт») Ирина Нафигина тоже поделилась своей историей.

Ирина Нафигина - директор по развитию ООО «Делишер» (бренд «СаратовГлушьПродукт»)

Название «СаратовГлушьПродукт» было выбрано не случайно. По словам Ирины Нафигиной, это подчеркивает натуральность продукции.

- И с таким громким названием мы не имеем права производить некачественный продукт – подчеркнула она. В мясных деликатесах не используются консерванты, влагоудержатели, «жидкий дым», химические специи.

Компания начала деятельность с небольшого фермерского хозяйства, но вскоре продукция набрала популярность, был расширен ассортимент, появились новые рынки сбыта, и теперь мясо птицы и говядину, произведенную по особым рецептам, можно встретить не только в Саратовской области, но в Москве, Екатеринбурге, Белгороде.

- Наша компания имеет небольшой, но позитивный опыт работы с саратовским бизнес-инкубатором, который входит в Центр предпринимателя «Мой бизнес», – рассказала Ирина Нафигина.

Около полугода назад компания обратилась в Центр поддержки предпринимательства Саратовской области за информационной поддержкой. Интересовал вопрос качества построения и актуальности маркетинговой стратегии. По словам Ирины Нафигиной, все консультации были даны очень грамотно, после чего предприятие стало плотно взаимодействовать с Центром.

Один из вариантов поддержки – участие в выставках. В сентябре компания стала участником коллективного стенда Саратовской области в рамках выставки World Food-2019 в Москве. По итогам участия в выставке вошли в состав делегации производителей Саратовской области натуральных высококачественных продуктов.

- На этой выставке было представлено порядка 80 стран. Это идеальная площадка, где можно не только представить свою продукцию, но и обменяться полезными контактами. Хочется отметить высокий уровень организации со стороны бизнес-инкубатора, который взял на себя все вопросы: от оформления пропусков на выставку до монтажа/демонтажа павильона. Для нас это мероприятие оказалось продуктивным: было заключено несколько договоров. А это новые клиенты, новые точки сбыта. Мы тем самым расширяем свои горизонты и географию, – отметила Ирина Нафигина.

На этом процесс не останавливается. Уже в феврале запланировано участие в коллективном стенде Саратовской области на выставке «Продэкспо», Москва. Это также будет организовано при поддержке регионального бизнес-инкубатора.

- Также нам предложили консультации в различных сферах деятельности, в том числе в составлении маркетинговых планов. И мы ими воспользовались, абсолютно бесплатно. Нам помогли решить некоторые стратегические вопросы. Примечательно то, что раньше сотрудничество с Центром «Мой бизнес» мы рассматривали только в рамках роста предприятия, но можно еще и личностно расти как предприниматель, – отметила Ирина Нафигина.

Она рассказала, что в Центре проводятся множество тренингов и семинаров по различным темам. Так, например, Центр инжиниринга оказывает помощь небольшим предприятиям в решении вопросов юридической поддержки, лицензирования, декларирования. Это тоже делается в рамках сотрудничества на безвозмездной основе.

- Очень важно, что анонсы о предстоящих мероприятиях выставляются заранее, и можно решить, нужно ли посетить конкретную лекцию, послушать конкретного спикера, насколько тема обсуждения актуальна в каждый конкретный момент, – заметила Ирина Нафигина.

Всем начинающим предпринимателям она посоветовала обращать внимание на конкурсные программы. Даже если призовой фонд не слишком велик, все равно небольшие суммы по меркам бизнеса, порой бывают очень кстати.

- Кроме того, участие в них помогает сплотить коллектив. Когда бизнес-инкубатор запускает конкурсы, в них надо смело участвовать, – уверена Ирина Нафигина.

Ирина Нафигина представила бренд "СаратовГлушьПродукт".

Мама – предприниматель

Сейчас Олеся Гуськова - молодая мама, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, но в скором будущем планирует открыть собственный бизнес. В октябре 2019 года она стала одной из участниц проекта «Мама – предприниматель 2019», который прошел в Центре «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.

Олеся Гуськова - начинающий предпринимательФото: из личного архива

- Узнала о проекте в прошлом году через соцсети, что кто-то выиграл грант 100 тыс. рублей. И загорелась желанием. Заранее сходила, все узнала и подала заявку. А потом оказалось, что я прошла в число участниц, – рассказала Олеся Гуськова.

В течение пяти дней, с 21 по 25 октября, участницы освоили интенсивную образовательную программу, которая включала в себя маркетинг, бизнес-планирование, финансы, налогообложение. Также они рассчитывали себестоимость одной единицы продукции, подсчитывали затраты, планировали средний объем продаж, определяли минимальный объем производства. Кроме этого были и психологические тренинги, которые позволяли перебороть свои возможные страхи перед открытием своего бизнеса.

- Какой-то страх был. Но в основном это желание начать действовать и претворить свой путь в жизнь, – рассказала Олеся Гуськова.

До декрета Олеся Гуськова работала на крупном производстве, занимала руководящую должность. В отпуске по уходу за ребенком организаторские качества никуда не исчезли и потребовали применения.

Модель медицинской одежды, разработанная Олесей ГуськовойФото: из личного архива

- Я все время думала, что я хочу от жизни, куда стремлюсь, как вообще может измениться моя жизнь. И у меня появилось время, чтобы разобраться в себе и понять, что меня интересует, – поделилась Олеся Гуськова.

Сейчас у нее две основные идеи по развитию бизнеса, и обе связаны с одеждой. Первая – это дизайнерская одежда для медицинских работников, чтобы врачи и медсестры выглядели не только профессионалами, но и красивыми женщинами. Второе – спортивная одежда. По задумке Олеси Гуськовой, она должна снаружи выглядеть стандартно, но вот внутри таиться изюминка – интересные принты и украшения должны сделать изнанку вещей неповторимыми.

Модель медицинской одежды, разработанная Олесей ГуськовойФото: из личного архива

Олеся Гуськова после участия в конкурсе «Мама – предприниматель» продолжает получать поддержку государства в информационной сфере через Центр «Мой бизнес». Она отметила важность консультационных услуг, которые оказываются на безвозмездной основе.

- Есть возможность бесплатно получить знания и у юристов, и у маркетологов. Например, юрист подсказал, какое лучше направление использовать: ООО или ИП. Причем, в оформлении договоров и актов помогает специалист с огромным опытом. Если обращаться за такой услугой в другом месте, то она обошлась бы достаточно дорого. А тут бесплатно. Специалист по маркетингу дает знания о трендах, о том, как лучше развиваться. Кроме того, есть возможность пообщаться с успешными и начинающими предпринимателями. Познакомиться, возможно, найти компаньонов, – отметила Олеся Гуськова.

Модель спортивной одежды, разработанная Олесей ГуськовойФото: из личного архива

Кроме того, она подчеркнула важность прямого общения со специалистом.

- Можно задать конкретный вопрос. Интернет богат информацией, но можно потратить недели на поиски нужной. А специалист через свой опыт дает четкие кейсы, как это использовать и как эффективно действовать в каком-то направлении, – рассказала она.

По мнению начинающего предпринимателя Олеси Гуськовой, государство сейчас оказывает всю возможную помощь.

- Ты понимаешь, что государство - за предпринимателя. Всегда готово идти навстречу, протянуть руку помощи. Ты чувствуешь, что нужен, что твое направление деятельности востребовано. И, кроме того, есть возможность получить заем в Фонде микрокредитования по очень выгодным ставкам, – отметила Олеся Гуськова.

Модель спортивной одежды, разработанная Олесей ГуськовойФото: из личного архива

Можно сделать вывод, что саратовская молодежь весьма заинтересована в том, чтобы создать свое дело. При общении с участниками форумов большинство из них описывало бизнесменов и предпринимателей, как людей волевых, целеустремленных, активных и готовых идти на риск. Такие черты характера всегда привлекали молодежь, являясь образцами для подражания.

Сейчас бизнесмен и предприниматель становятся настоящими героями нашего времени, отражая реалии современности и движение прогресса.