2019-12-19T08:33:53+03:00
Звезды

В Саратове закрыли год театра

Театральные коллективы представили отрывки из лучших постановок
Армен Осипян
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Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
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18 декабря на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя состоялся праздничный концерт в честь подведения итогов года театра. В мероприятии приняли участие все театральные коллективы области. Названием праздника стала формула «Саратов — территория звезд», а главной метафорой — образ полета.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Саратовские театры продемонстрировали отрывки из лучших постановок последних лет. Театр драмы показал фрагмент спектакля «доХХХод» по мотивам пьесы А.Н. Островского «Доходное место». Постановка была включена в лонг-лист премии «Золотая Маска». Театр юного зрителя представил отрывок из спектакля «Тропа», работу над которой начинал Юрий Ошеров. Солисты театра оперы и балета исполнили «Вальс цветов» из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Со сцены прозвучали видеопоздравления Саратову от Александра Калягина, Евгения Миронова, Сергея Сосновского, Галины Тюниной, Максима Матвеева, Сергея Пускепалиса.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Коллектив Саратовского областного театра оперетты представил зрителям фрагмент из мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Артисты Саратовского театра кукол «Теремок» показали отрывки из спектаклей «Али Баба и разбойники» и «Стойкий оловянный солдатик».

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Солистка Ирина Левина исполнила композицию «Нежность». В этот момент на сценическом экране появлялись портреты ведущих саратовских театральных деятелей, которых с нами уже нет. Зрители громко аплодировали при появлении каждой фотографии.

Зрители услышали монологи из спектаклей: «Горе от ума» Балашовского драматического театра, «Что делать» Театра драмы, музыки и поэзии «Балаганчик», «Маленькие трагедии» Драматического театра города Вольска, «Без вины виноватые» Балаковского ТЮЗа, «Чайка» Саратовского муниципального Нового драматического театра «Версия».

Для приветственного слова и торжественного награждения на сцену был приглашен губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

- Объявленный президентом Владимиром Путиным год театра приближается к своему финалу. Но культура, искусство, творчество будут и впредь наполнять нашу жизнь смыслами, радостью и эмоциями.

Задачей государства является улучшение условий труда, оно воплотилось в повышении заработной платы всем работникам отрасли, строительстве дома культуры в Екатерининском районе, продолжении ремонта и переоснащении сельских домов культуры, открытии шести виртуальных концертных залов. Именно в текущем году удалось решить такие важные вопросы, как предстоящий капитальный ремонт театра кукол, реконструкция тетара оперы и балета, строительство дома культуры в Ершовском районе. К этим масштабным работам мы фактически уже приступаем. Такого обновления крупнейших площадок наша культура не знала многие десятилетия.

Следующий год будет не менее ответственным и интересным. Все вместе мы отметим 75-летие Победы. Для деятелей культуры эта веха станет источником вдохновения, возможностью выразить свою гражданскую позицию, отдать дань памяти героям и великому прошлому страны. Нас объединит стремление добиться для Саратова звания «Города трудовой доблести». Президент Владимир Путин выступил с инициативой присвоения такого статуса российским городам, жители которых внесли особый вклад в Победу. Уверен, что вы со мной согласитесь, саратовцы этого достойны.

Дорогие друзья, примите искреннюю благодарность за яркое и содержательное проведение года театра, за самоотдачу и верность выбранному делу. Вы подарили праздник всем поколениям саратовцев. За что вам низкий поклон и пожелание дальнейших успехов! — отметил Валерий Радаев

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

За победу в номинации «Лучший театр 2019 года» сертификатом победителя и денежной премией был награжден Саратовский академический театр оперы и балета. В номинации «Лучший работник театра 2019 года» сертификатом победителя и денежной премией наградили Сергея Болдырева, главного художника Саратовского театра оперы и балета.

За заслуги в развитии культуры были награждены: народный артист СССР Леонид Сметанников, заслуженная артиста РФ Эльвира Данилина, заведующая литературно-драматургической частью Ольга Харитонова и многие другие.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

На церемонии также были награждены представители СМИ, лауреаты премии Губернатора «Саратов театральный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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