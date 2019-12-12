Кто лишил саратовцев инфраструктуры: началась проверка нехватки соцобъектов в новых микрорайонах

Под новый год в Саратове начались серьезные политические сдвиги, инициатором которых стал председатель ГД Вячеслав Володин, избравшийся в парламент от своего родного региона.

Кто бы знал, к чему приведет первое собрание обманутых дольщиков в Саратове с его участием в конце лета 2017 года?

А привело оно ко все более внимательному изучению вопросов строительства жилья в Саратове и вскрытию возможных коррупционных схем или, в лучшем случае, фактов профессиональной непригодности чиновников, правоохранительных и надзорных органов.

Обсуждение проблем дольщиков вывело на более масштабные вопросы застройки в СаратовеФото: Александр Уриевский

Нельзя сказать, что проблема комплексной застройки в Саратове до сих пор не обсуждалась и не предлагались методы контроля и внятного обоснования — что, где и как строить в новых микрорайонах. При этом на практике ничего не менялось, все схемы градостроительного проектирования оставались схемами, проекты планировки территории строители игнорировали, а если даже и составляли их, то придерживаться не собирались.

В результате в Саратове за последние годы построены десятки новых жилищных комплексов и целых микрорайонов без какой-либо привязки к обеспеченности соцобъектами — школами, детсадами, поликлиниками, больницами: ЖК «Риолит», ЖК «Цветочный», ЖК «Березки», ЖК «Царицынский», ЖК «Казачий», ЖК «Ямайка», поселки Иволгино, Ласточкино, 11-й микрорайон в Солнечном-2 и т. д. Люди покупали жилье, видя в рекламных буклетах детсад и школу, а в реальности их строить никто не собирался.

На фоне проблем обманутых дольщиков эта тема казалась третьеплановой — ну, в самом деле, квартиры же есть, не важно, что без стоянок для машин, детей приходиться возить в поликлинику за д10 км, а местные школы переполнены.

К концу этого года в теме дольщиков наметился решительный перелом — только 16 домов остались для решения проблем областному правительству, а в два раза больше взял на себя Фонд, созданный при госкомпании ДОМ.РФ.

При этом уже более года все больше проблем набрасывали в приемную Володина, на встречах с депутатом Николаем Панковым, на страницу «Инстаграма» volodin.saratov жители вполне себе благополучных застройщиков. Видя, как успешно решаются вопросы обманутых дольщиков, которые казались неразрешимыми, вереницей потянулись просьбы о помощи в строительстве школ и поликлиник в микрорайоне «Звезда», поселке Солнечный-2 и других.

В 11-м микрорайоне жители новых домов остались без школы и поликлиники

Очевидно, что проблема таких «многоэтажных гетто» стала для Саратова системной, едва власти продекларировали победу над точечной застройкой в городе.

На земляка, как называют Володина в Саратове, казалось бы, можно повесить любые вопросы, если они касаются решения проблем больших групп населения в регионе. Только местные власти, которые таким образом каждый раз фактически расписывались в собственном бессилии, похоже, не учли тот факт, что Володин, решая системно проблему, изучал и корни ее возникновения. При этом, если была возможность избежать в будущем ее повторения, эту возможность он обязательно использовал. Так было, например, с обманутыми дольщиками, когда после встреч Володина в Саратове, в Госдуме совсем не вдруг появились инициативы сначала о защите будущих жилищных инвесторов, а потом и вовсе об изменении законодательства о жилищном строительстве.

Проблема с «многоэтажными гетто» в Саратове явно не требовала нового законодательства на уровне страны. Местным застройщикам прозрачно намекнули на это, когда давний соратник Володина и депутат Госдумы Николай Панков свозил их в соседнюю Пензу «для изучения опыта строительства жилых микрорайонов с социальной инфраструктурой». Как будто саратовские строители не знали, как это делать. Но если знали, почему не делали?

Гром грянул на недавней встрече с дольщиками 6 декабря в присутствии руководства ДОМ.РФ и его Фонда помощи дольщикам. Вячеслав Володин там прямо обвинил местных застройщиков, что они «дважды обувают бюджет», расплачиваясь с муниципалитетом за коммуникации и земельные участки не деньгами или строительством соцобъектов, а квартирами, в которых уже учтена маржа строителей.

- Так исторически сложилось, — отлил в бронзе ответ почетный строитель РФ, глава «Саратовоблжилстроя» и депутат облдумы Леонид Писной, которому адресовал на встрече вопросы Володин. Председатель ГД, хотя и поблагодарил Писного за находчивость с ответом, который никого не обидел, но предложил эти традиции прекращать.

Леонид Писной пояснил Володину по поводу расчета квартирами, что "так исторически сложилось"Фото: Александр Уриевский

Уже 10 декабря в своем телеграм-канале «Пара слов» Николай Панков выдал информацию, которая практически развернула тему. Как оказалось, «именно чиновники не включали в комплексную застройку строительство школ, больниц и поликлиник. Они предпочитали брать со строителей, нет не борзыми, а жильем. Таким образом, как слышал, 20% жилья забирали у строителей на разные нужды.

Организациям со странными аббревиатурами. 3% — ГЖС, 2% — ИКСО, 5% в областной фонд дольщиков, 10% строители тратили на подведение коммуникаций. Итого 20% жилья стоимостью 1 млрд 200 тыс. рублей уходили по контракту с 300 тыс. кв. м застройки».

Выяснилось, что за прошедшие выходные саратовские застройщики, имена которых не называются, написали письмо, где пояснили, как именно исторически сложилось, что они рассчитываются с бюджетом за землю и коммуникации не деньгами и соцобъектами, а именно квартирами. Строители, вероятно, почувствовали, что дальше молчать нельзя, а кто первый придет с повинной, тот может рассчитывать на снисхождение.

На следующий день гром грянул еще сильнее, но уже над головами местных чиновников. В паблике volodin.saratov в Инстаграм появилось видеозаявление спикера, где он пояснил, что «как ни парадоксально, мы считали изначально, что именно застройщики заинтересованы в том, чтобы рассчитываться жильем. Оказалось, что эти условия им поставили околоправительственные структуры, которые занимаются вопросами инвестиций, занимаются вопросами застройки территории города».

Теперь выяснением тонкостей взаимоотношений саратовских строителей и властей занимаются правоохранители, которым по поручению Володина направили соответствующий запрос из комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы. Будут изучаться договоры, работа околоправительственных структур, их аффилированность с другими организациями, которые занимаются продажей жилья. Четко поставлен вопрос по школе, которую могли построить, но не построили в 11-м микрорайоне, а значит о законности использования ИКСО и ГЖС земель, отведенных под застройку в этом микрорайоне. А также о деятельности по взаиморасчетам с дольщиками обанкротившихся домов.

"Кому нужно будет уйти, пока кого-то не привлекли?" - задал вопрос в своем телеграм-канале Николай ПанковФото: Александр Уриевский

Что в ответ расскажут чиновники? Как далеко зайдет расследование и на каких персон выйдет? Кому нужно будет уйти, пока не привлекли? «Комсомолка» расскажет.