Занятие любимым делом — залог успеха: в Саратове прошел конкурс бизнес-проектов

10 декабря в Саратове назвали победителей конкурса бизнес-проектов «Я ищу наставника». Состязание проходило в рамках форума «Наставничество в бизнесе», который организовал Институт развития бизнеса и стратегий при содействии министерства экономического развития Саратовской области.

В его рамках прошло несколько мероприятий, старт которым был дан 4 декабря. Тогда начинающие бизнесмены и граждане, планирующие открыть свое дело, посещали обучающие семинары, где выступили действующие предприниматели, руководители и маркетологи. Алексей Евдокимов, кандидат экономических наук, преподаватель-практик, финансовый директор группы компаний «Ярмарка мебели», рассказывал об основах финансового планирования. Алина Латанова, интернет-маркетолог брендов EcoTyresUnion, Laser Slim, выпускница программ Skillbox и Ingate, объяснила участникам форума технологию эффективных продаж и стратегий продвижения. Квалифицированный тренер Microsoft и Corel Draw с 15-летним стажем преподавания, автор учебно-методических пособий и разработчик курсов Станислав Авдеев дал знания об ораторском мастерстве и эффективной презентации.

А в завершающий день форума для оценки наставниками — директорами, предпринимателями, инвесторами — свои работы представили 15 человек. Каждый вкратце рассказал о личном опыте и представил свою идею с презентацией, после чего ответил на каверзные вопросы «акул бизнеса».

- Когда мы производим оценку проектов, проверяем ряд вещей: жизнеспособность проекта, эффективность, обоснованность. Некоторые были откровенно «сырые», по некоторым я нашел информацию в интернете, которая немного противоречила тому, что давали коллеги. Без сомнения некоторые презентации были на голову выше других. Понравилась презентация у Олеси, потому что у нее не было противоречия с тем, что она говорила, и личностью. Она говорит о тортах — и у нее глаза горят. И понятно, что может это и не будет сильно тиражированный масштаб бизнеса на всю Россию, но явно он будет успешен. Так как когда человек занимается своим делом с горящими глазами, у него нет конфликта в себе. Этот тот, кто живет на работе полной жизнью, продолжает делать любимое дело. А в таком случае он всегда будет успешен, — подчеркнул наставник Евгений Карякин, директор по развитию ГК «Газовик».

После небольшого перерыва начинающие бизнесмены вернулись в зал, чтобы узнать, кто стал победителем.

- Здесь проводились не только мероприятия, но и давалась интересная база, которая помогла найти определенные точки, которые помогли сформировать предложение и уже более успешно и конкретно искать себе наставника, определять дальнейшее развитие своего проекта. Учитывая отсутствие финансового образования, непосредственно в этой сфере, мне довольно сложно развивать проект, свой бизнес. Здесь были даны основные аспекты, закрывающие мои вопросы, — знания по развитию, по стратегии, которые мне помогли «упаковать» свой проект, разговаривать на одном языке с инвесторами. Я очень ждала обратную связь по своему проекту, потому что мне очень важно, насколько я правильно двигаюсь, правильно ли я все делаю, в каком направлении иду, — рассказала Олеся Полякова, представляющая проект-победитель «Торты и эмоции JuneA».

Олеся ПоляковаФото: Дарья Вострикова

Никто не ушел с этого мероприятия с пустыми руками. Каждый участник получил сертификат, пятерка победителей — планшеты. Тем, чья идея особо понравилась наставникам, достался конверт с контактами людей, которые готовы их вести по огромному и сложному миру бизнеса. А еще в комплекте с этим шли новые знания и эмоции, которые не купишь ни за какие деньги.

Мероприятия проводились в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».