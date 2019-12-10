Новый год 2020: в Саратове елочные базары откроются в воскресенье

Елочные базары в Саратове начнут работать в воскресенье, 15 декабря.

Как сообщили «КП» в администрации города, определен список адресов, где жители смогут купить новогодние деревья.

Всего в городе будет открыто 53 точки по продаже елей, сосен и хвойного лапника. Они будут работать с 15 по 31 декабря.

Елочные базары появятся во всех районах города.

- Площадка должна быть огорожена и оснащена праздничной иллюминацией, общим освещением и противопожарным оборудованием. Необходимо наличие средства упаковки (сетка или стрейч-пленка), информации о режиме работы, цене товара и организационно-правовой формы организации, осуществляющей торговлю, — подчеркнули в мэрии.

Жители смогут купить ели, сосны и хвойный лапникФото: Екатерина Семенова

Публикуем полный список адресов елочных базаров:

- ул. Усть-Курдюмская, 3. В 30 м от д. 3 по ул. Усть-Курдюмской (за остановочным павильоном),

- ул. Усть-Курдюмская, 3. В 30 м от д. 3 по ул. Усть-Курдюмской (за павильоном «Роспечать»),

- ул. Соколовогорская, 1. В 5 м от д. 1 по ул. Соколовогорской (за остановочным павильоном),

- ул. им. Чернышевского Н.Г.- ул. Соколовая, 44/62. В 10 м от д. 44/62 по ул. Соколовой (за остановочным павильоном),

- ул. им. Чернышевского Н.Г., 193 - ул. Октябрьская. 1 м от д. 193 по ул. им. Чернышевского Н.Г. в сторону проезжей части,

- ул. Соколовая, 18/40 В 5 м от д.18/40 по ул. Соколовой (справа от арки в сторону ул. им. Хвесина Т.Е.),

- ул. Тульская, 21А. 7 м от автодороги ул. Тульской (напротив д. 21А), 10 м от ярмарки для садоводов, огородников и дачников и 7 м от автодороги Фруктового проезда,

- просп. Энтузиастов - ул. Васильковская. 10 м от автодороги просп. Энтузиастов (рядом с д. 66) и 5 м от ул. Васильковской,

- просп. Энтузиастов, 49. 15 м от автодороги просп. Энтузиастов и 10 м от торца дома 49 по просп. Энтузиастов,

- ул. Крымская, 23. 3 м от автодороги ул. Крымской и 8 м от дома 23 по ул. Крымской,

- ул. Пензенская - ул. Томская. 10 м от автодороги ул. Томской и 20 м от торца дома 29 по ул. Пензенской,

- просп. Энтузиастов, 29. 2 м от автодороги просп. Энтузиастов и 5 м от угла дома 29 по просп. Энтузиастов,

- ул. Барнаульская, 34. 10 м от автодороги просп. Энтузиастов, 15 м от автодороги ул. Барнаульской и 7 м от входа в торговый комплекс «Манипулятор»,

- Ново-Астраханское шоссе, 79. 1,5 м от автодороги Ново-Астраханского шоссе и 30 м от угла дома 79 по Ново- Астраханскому шоссе,

- Ново-Астраханское шоссе - 5-й Нагорный проезд. 10 м от автодороги Ново-Астраханского шоссе и 13 м от торца дома 34 по ул. Ново-Астраханской,

- ул. Огородная (кольцо трамвая № 9). Кольцо трамвая № 9 напротив рынка «Владимирский», 20 м от строения 162Б по ул. Огородной и 70 м от рынка «Владимирский»,

- ул. Миллеровская, 62. 4 м от автодороги ул. Миллеровской, 10 м от дома 62 по ул. Миллеровской и 55 м от дороги 11-го Динамовского проезда,

- пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1А. 2 м от автодороги ул. им. Орджоникидзе Г.К., 20 м от левого угла дома 1А (РЭО ГИБДД УМВД России) по ул. им. Орджоникидзе Г.К. и 2 м от сквера на пл. им. Орджоникидзе Г.К.,

- ул. им. Чапаева В.И., 136 - ул. Большая Горная. На расстоянии 5 м до проезжей части ул. им. Чапаева В.И., 2 м до проезжей части ул. Большой Горной,

- ул. им. Пугачева Е.И. - ул. Большая Горная, 291/309. На расстоянии 12 м до проезжей части - ул. им. Пугачева Е.И., 8 м до проезжей части ул. Большой Горной,

- ул. Танкистов, 93 -ул. Артиллерийская. На расстоянии 6 м до проезжей части ул. Танкистов, 6 м до проезжей части ул. Артиллерийской,

- ул. им. Академика Навашина С.Г., 24. На расстоянии 14 м до дома 24 по ул. им. Академика Навашина С.Г., 8 м до проезжей части ул. им. Академика Навашина С.Г.,

- просп. им. 50 лет Октября, 3 - ул. Украинская. На расстоянии 7 м до проезжей части ул. Украинской, 7 м до проезжей части просп. им. 50 лет Октября,

- ул. Топольчанская - ул. им. Батавина П.Ф. Рядом с трубопроводом, на расстоянии 5 м до проезжей части ул. Топольчанской, 8 м до проезжей части ул. им. Батавина П.Ф.,

- ул. им. Чапаева В.И., 79. Между ул. им. Челюскинцев и ул. им. Кутякова И.С., на расстоянии 3 м до проезжей части ул. им. Чапаева В.И., 10 м до проезжей части ул. им. Кутякова И.С.

- ул. Танкистов - ул. Безымянная. На расстоянии 3 м от магазина «Флорист», 4 м до проезжей части ул. Танкистов

- ул. Техническая, 10/1. Конечная остановка маршрутного такси 56, на расстоянии 4 м до проезжей части ул. Технической, 4 м до торца дома 10/1 по ул. Технической

- ул. Алексеевская - ул. Аптечная, на расстоянии 2 м от проезжей части ул. Аптечной, 15 м от проезжей части ул. Алексеевской

- пересечение просп. им. 50 лет Октября с ул. Деловой. На расстоянии 10 м от подземного перехода, 5 м от проезжей части со стороны просп. им. 50 лет Октября и 17 м в сторону подземного перехода от ул. Деловой

- просп. Строителей, 4. На расстоянии 4,40 м от пристройки дома 4 по просп. Строителей и 3,7 м от проезжей части, 17,5 м от дома 6 по просп. Строителей

- просп. Строителей, 18. На расстоянии 3 м от дома 18 и 2 м от магазина, расположенного по просп. Строителей, 18а

- просп. Строителей, 42б. Территория, прилегающая к ТК «Народный», на расстоянии 15 м от продуктового магазина в сторону просп. Строителей и 6,5 м от проезжей части

- ул. им. Академика О.К. Антонова, 33. 15 м от остановки «Днепропетровская» в сторону магазина, расположенного по ул. им. Академика О.К. Антонова, д. N 33б, 3 м от проезжей части ул. им. Академика О.К. Антонова и 25 м от торца д. 33 по ул. им. Академика О.К. Антонова в сторону проезжей части

- пересечение ул. им. Тархова С.Ф. и ул. им. Уфимцева К.Г., 2. На расстоянии 10,5 м от дома 2 по ул. им. Уфимцева К.Г. в сторону проезжей части ул. им. Тархова С.Ф. и 4 м от проезжей части ул. им. Тархова С.Ф.

- ул. им. Лебедева-Кумача В.И., 70б. На расстоянии 8,9 м от магазина «Хлебница» и 1 м от проезжей части по ул. им. Лебедева-Кумача В.И.

- ул. Лесная республика, 5. 22 м от торца дома 5 по ул. Лесная республика в сторону ул. Лунной и 5 м от проезжей части ул. Лесная республика

- ул. Мира, 15. На расстоянии 15 м от дома 15 по ул. Мира в сторону дома 20 в по ул. Мира и 6 м от проезжей части 2-го Международного проезда

- пересечение ул. Международной и Молодежного проезда. На расстоянии 22 м от остановки общественного транспорта в сторону города «Молодежный проезд» и 9,3 м от входа в магазин «Бристоль»

- пересечение ул. Буровой и ул. 3-й Степной. 2 м от остановки «2-я Степная», 3 м от проезжей части ул. Буровой и 25 м от входа в магазин «Магнит» в сторону остановки «2-я Степная»

- пос. Поливановка, ул. Мостовая, 100. На расстоянии 33,5 м от магазина «Рациональ» в сторону ул. Мостовой, 100 и 1 м от проезжей части ул. Мостовой

- пересечение ул. Гвардейской и ул. Олимпийской. На расстоянии 4,8 м от д. 20 по ул. Гвардейской в сторону ул. Олимпийской и 16 м от проезжей части ул. Гвардейской

ул. Гвардейская, 42а. На расстоянии 16,5 м от правого торца дома 42а в сторону проезжей части дороги ул. Гвардейской и 7 м от проезжей части ул. Гвардейской

- ул. им. Тархова С.Ф., д. 31б. На расстоянии 3 м от проезжей части ул. им. Батавина П.Ф. в сторону магазина по ул. им. Тархова С.Ф., д. 31б и 5 м от указанного магазина в сторону проезжей части

- пересечение ул. Песчано-Уметской и ул. им. Моисеева Ю.С. На расстоянии 5 м от символического знака границы пос. Жасминный в сторону гаражей и 4 м от проезжей части ул. Песчано-Уметской

- ул. Ипподромная, 15-17, на расстоянии 7 м от проезжей части ул. Ипподромной и 25 м от входа в магазин «Рациональ»

- ул. Беговая - ул. Большая Садовая. На расстоянии 3 м от проезжей части ул. Беговой и 3 м от проезжей части ул. Большой Садовой

- ул. 2-я Садовая - 2-й Детский пр. На расстоянии 5 м от дома 115/121 по ул. 2-й Садовой и 3 м от 2-го Детского пр.

- ул. Политехническая - ул. 5-я Беговая. На расстоянии 5 м от проезжей части ул. 5-й Беговой и 3 м от проезжей части ул. Политехнической

- ул. Вольская - ул. Белоглинская. На расстоянии 5 м от дома 8а по ул. Вольской в сторону ул. Белоглинской

- ул. 2-я Садовая - ул. Астраханская. На расстоянии 20 м от торца дома 40 по ул. Астраханской в сторону ул. 2-й Садовой

- ул. Шелковичная, 128. На расстоянии 37 м от д. 128 по ул. Шелковичной и 14 м от проезжей части ул. Шелковичной

- ул. Шелковичная, 186, на расстоянии 20 м от магазина «Осень» в сторону дома 209 по ул. Шелковичной и 15 м от проезжей части дороги в сторону жилого массива

- ул. Астраханская - ул. Шелковичная, на расстоянии 50 м от магазина «Магнит» по ул. Шелковичной, 68/82 в сторону сквера и 57 м от автозаправочной станции «Башнефть» в сторону ул. Шелковичной