Жители дома на Соколовогорской улице ютятся под дырявой крышей и с рухнувшим потолком

Жители дома №21 на Соколовогорской улице давно забыли, что значит жить в отремонтированном здании, с целым фасадом и прочной крышей.

- Я родился в этом доме, в десятой квартире, жил до 12 лет, а потом купил здесь с женой квартиру. Все это время со зданием ничего не происходило, его не ремонтировали. Все находится в печальном состоянии, — вспоминает Александр Ковалев.

Состояние жилища удручает: подъезд, пандус, верхняя часть подшивки под крышей — все это обваливается. Последнее время здание находилось под крылом «Соколовогорской ЖЭК», однако какой-либо помощи от организации саратовцы не почувствовали.

Александр рассказал, что на протяжении многих лет местные жители исправно оплачивали взносы на текущий и капитальный ремонт, однако УК почти ничего не делала. Даже стояки в квартирах приходилось менять за свои деньги. Устав от бездействия, граждане завалили компанию жалобами, писали в ГЖИ, прокуратуру. В итоге «Соколовогорская ЖЭК» дотянула до конца заключенного с гражданами договора, 30 ноября, после чего отказалась от дома.

- Мы пишем в прокуратуру, они перенаправляют в ГЖИ, ГЖИ приезжают, у них - все нормально, УК перед ними отчиталось и претензий нет, а проблемы как были, так и остались, никто их не решает. Мы писали во все инстанции, вчера собрали подписи и направили в прокуратуру, — сказал Александр.

Дотерпелись

Проживание в доме не первый день являлось опасным для местных жителей, ведь его элементы и конструкции могут рухнуть прямо кому-нибудь на голову. Первый очень тревожный «звоночек» раздался 3 декабря.

- Потолок на втором этаже во втором подъезде дома 3 декабря рухнул, на глазах у моего мужа. К счастью, никто не пострадал. Там уже все сгнило, перекрытия были в очень плохом состоянии, — вспомнила Анна Маслова.

После этого, 4 декабря приехали сотрудники администрации, сделали на месте ЧП настил. Положили брусья, а на них дерево-плиту.

Местные жители понимают, что эта мера временная и ратуют за капитальный ремонт. Ведь все перекрытия здания старые, «в руках все рассыпалось». И так ветхая крыша превратилась в решето: в прошлом году рабочие расчищали снег и наледь, после чего появились новые дыры.

Местные жители надеются на ремонт крыши

Почему ремонт — не ремонт?

Местные жители пытались решить проблему как могли, писали в Фонд капремонта.

Была у них отписка по поводу этого, что комплекс Соколовогорский является культурным наследием, нужно писать в областное министерство культуры.

- Буквально в октябре, 20 числа, администрация города судилась с министерством и выяснилось, что дома никаким наследием не являются. Ведь раньше там были бараки, строили эти двухэтажки и переселяли людей туда временно. У нас как всегда, если что-то временно, то это на века, — с грустью говорит Александр Ковалев.

Сейчас жители имеют право подать заявление на ремонт крыши.

- С нашей стороны нужно заявление в фонд капремонта. Мы собираемся это сделать, правда, трудно собраться. В основном здесь живут инвалиды, четыре «инвалида детства», пенсионеры, больные люди, — уточнила Анна Маслова.

Однако, несмотря на все трудности, местные жители не падают духом и продолжают не унывать, ожидая обещанного ремонта. Они рады даже тому отклику, который произошел после ситуации с обрушением потолка.

Обрушения боятся жители соседнего подъезда

- Обращение в приемную Вячеслава Володина, Михаила Исаева, МЧС, СМИ — и хотя бы временная заслонка от снега готова. Пусть кирпичи продолжают отваливаться от фасада здания и перекрытия рушатся, но для нас наш дом самый любимый, - говорят жильцы дома №21 на Соколовогорской.