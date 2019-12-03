С каждым годом работодатели все активнее используют средства обязательного страхования на проведение профилактических мероприятий, направленных на охрану труда. Ведь эффективнее создать безопасные условия труда, чем впоследствии разбираться с последствиями несчастных случаев. Со своей стороны отделение Фонда стимулирует работодателей вести такую работу, в том числе скидками к страховому тарифу.

Наиболее опасными сферами деятельности остаются строительство, машино- и приборостроение, сельское хозяйство. Большое число травм происходит в результате ДТП. Самыми частыми причинами несчастных случаев были названы нарушение трудовой и производственной дисциплины, неудовлетворительная организация производства, нарушение техники безопасности и человеческий фактор.

На протяжении последних лет финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма является одним из направлений работы Фонда. С каждым годом объем средств, которые выделяются на данное направление, растет и это дает свои результаты - за последние три года уровень травматизма в Саратовской области сократился более чем на 13%.

- На бытовом уровне существует представление об опасных и безопасных видах деятельности. Оно не совсем верное. Абсолютно безопасных рабочих мест нет. Потому что, например, одна из наиболее распространенных причин травмирования, по данным Международной организации социального обеспечения, - это обычная лестница. Конечно, повсеместное соблюдение техники безопасности может сократить количество случаев производственного травматизма практически до нуля, - считает представитель отдела охраны труда министерства занятости, труда и миграции области Игорь Смирнов.