Трагедия в общежитии саратовского колледжа произошла после лекции психолога о суициде

Знакомые 18-летнего погибшего парня, тело которого вчера, 2 декабря, нашли в подвешенном состоянии в общежитии Саратовского архитектурно-строительного колледжа на 1-м Весеннем проезде, 14, рассказали «Комсомольской правде — Саратов» некоторые подробности из его жизни.

Свой в узком кругу

По словам соседей Олега, он был спокойным и улыбчивым парнем, не доставлял неудобств в виде ночных шумных гулянок, которые так часто устраивают студенты. При этом с соседями и одногруппниками он почти не общался.

Известно, что парень учился на втором курсе колледжа на сантехника. Родом он из Базарного Карабулака, но в общежитие заехал только месяц назад, до этого жил у сестры.

Его родственница рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что они почти не поддерживали контакт, но она запомнила его веселым и общительным с друзьями. На вопрос, а были ли какие-то предпосылки к трагедии, девушка ответила, что не знает.

Фото с личной страницы погибшего

Две стороны одной жизни

Судя по странице Олега в соцсети «ВКонтакте», парня не привлекала обычная ночная жизнь в виде клубов, ему были больше по душе «рейвы» — электронные тусовки «для своих». Также по мнению одного из его знакомых, парень мог там приобщиться к употреблению запрещенных веществ.

- Год назад он выглядел лучше, чем в последнее время, — вспоминает одна из знакомых погибшего.

Как выяснилось, кроме веселья и тусовок, проблем в жизни Олега также хватало.

Фото с личной страницы погибшего

- Проблем у него и правда было много: семья, финансовое положение, не всегда было место, где переночевать. Он резал руки. Это не всегда означает предрасположенность к неоправданным поступкам, но все же, — говорит вторая знакомая и рассказывает, что в сентябре он у себя на странице публиковал посты, в которых как бы прощался со всеми.

Еще одна девушка, которая знала Олега, отметила, что проблемы у парня были давно, но она не могла предполагать, что именно так все закончится. По ее словам, пару лет назад он рассказывал ей о своих эмоциональных переживаниях, как ему трудно жить, что он постоянно чувствует грусть и апатию. На этой почве подростки и сблизились, но после череды конфликтов они прекратили общение.

Увлечение погибшего наркотиками и алкоголем она не назвала чем-то серьезным.

- Он молод, так у всех. Это был его способ бороться с грустью, — сообщила девушка.

Фото с личной страницы погибшего

Любовь и сильнодействующие вещества

По мнению другой знакомой Олега, его увлечение различными сильнодействующими веществами нельзя недооценивать.

- Он начинал «входить в оборот», так скажем. Когда с девушкой он был, у них было более-менее, но уже на тот момент он баловался всяким.

На учете как склонный к самовредительству он не состоял. Но вот буквально неделю назад он мне показывал шрам на руке со словами «мне очень плохо было. Я хотел … с собой. Потом меня друзья позвали «дунуть», ну, и я пошел, — рассказала знакомая погибшего.

По ее мнению, Олег уже пытался совершить необдуманный поступок из-за девушки, с которой расстался, но на время отвлекся на употребление наркотиков.

Напомним, тело парня нашли в понедельник, 2 декабря, но, предположительно, его смерть наступила еще в выходные.

Студенты архитектурно-строительного колледжа сообщили корреспонденту «КП-Саратов» интересную деталь. Накануне, в пятницу, 29 ноября, им читали лекции о безопасности и предупреждении суицидальных наклонностей.

- С одной пары нас сорвали, говорили про то, что если студенческие пропуски забываем дома, то никто не обязан нас пускать на занятия. Потому что где-то там вот так прошел мальчик без пропуска и расстрелял детей. Это начальник охраны колледжа рассказывал. А потом с другой пары забрали и про признаки суицидальных наклонностей презентацию показывали, но это уже психолог из колледжа был, — рассказали студенты.