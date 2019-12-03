Производственный травматизм: Стремимся к нулю

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Важнейшее направление деятельности ФСС - обязательное страхование от несчастных случаев на производстве. До 2000 года обязанность по возмещению вреда человеку, получившему травму на рабочем месте, лежала на работодателе. Но случалось, что пострадавшие оставались без выплат - если предприятие ликвидировалось или меняло свой юридический статус. После внесения изменений в федеральное законодательство обязанность по возмещению вреда на производстве возложена на ФСС.

Сегодня работа ФСС стала более масштабной и направленной в первую очередь на сохранение трудовых ресурсов и здоровья граждан, сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве, а также снижение уровня профессиональных заболеваний.

- Все, кто работает по трудовым договорам, на сегодня застрахованы в системе обязательного социального страхования. Если происходит несчастный случай на производстве, то Фонд гарантирует помощь пострадавшему в виде компенсации части заработка, комплексной медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, - пояснил управляющий Саратовским региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) России Вадим Дубривный.

Саратовское отделение ФСС уделяет особое внимание людям, пострадавшим на производстве и получившим профессиональные заболевания. В области таких около 6 тыс. человек. Все они получают страховое обеспечение - пособия по временной нетрудоспособности, единовременную и ежемесячную страховые выплаты, а также оплату медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

Начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения ФСС РФ Евгения Пономарева напомнила, что с 2016 года в Саратовской области стартовал проект по комплексной реабилитации пострадавших на производстве и возвращению их к труду и полноценной общественной жизни.

- Если мы обратимся к статистике, то большинство пострадавших, которые поступают к нам с тяжелыми травмами, - это молодые люди. У них много планов, они сами рвутся скорее вернуться к нормальной жизни, хотят трудиться. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы им помочь, - отметила Евгения Пономарева.

Пострадавшими практически с момента получения травмы занимается реабилитационный менеджер, который общается с ними и их законными представителями, родственниками, медучреждениями, врачебными комиссиями, центрами реабилитации, бюро МСЭ и другими структурами. Сопровождение идет до восстановления или установления факта стойкой утраты трудоспособности. В последнем случае начинается поздняя реабилитация, при которой пострадавшего также сопровождает реабилитационный менеджер.

Главный внештатный реабилитолог министерства здравоохранения Саратовской области Ольга Кандаурова отметила, что заниматься реабилитацией могут не все медицинские учреждения.

- Оборудование достаточно дорогостоящее. Оно приобреталось по специальной программе. Специалисты, которые работают в этих учреждениях, обучены реабилитации, для того чтобы восстанавливать людей до того момента, когда они могут вернуться к нормальной жизни, - пояснила врач.

КОМФОРТ ЛЮДЕЙ - ВО ГЛАВУ УГЛА

Отдельное внимание уделяется оптимизации процессов оформления и оказания помощи пострадавшим, чтобы избавить их от лишних походов по ведомствам. Директор филиала № 9 Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Елена Антонова рассказала о работе выплатного филиала, который был создан в 2004 году. Здесь, чтобы максимально быстро проводить все мероприятия по принятию документов пострадавших, назначению страховых выплат, оказанию юридической и консультативной помощи, сконцентрировали всех специалистов - врачей, юристов, финансистов. Подобные филиалы имеются только в 12 регионах России.

Повышает эффективность работы и тесное взаимодействие с Главным бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области. Совместно с этим ведомством разрабатываются программы реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В целом обеспечение страхования включает пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка, в случае установления стойкой утраты работоспособности назначаются страховые выплаты в виде ежемесячной и единовременной выплат. Также оплачиваются дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, которые включают в себя лекарства и медицинские изделия, посторонний бытовой уход (фиксированные выплаты), изготовление и ремонт протезов, технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий.

Если есть показания, то пострадавшим и сопровождающим их лицам обеспечивается санаторно-курортное лечение, а также проезд до санатория и обратно и оплачивается дополнительный отпуск.

Некоторые категории пострадавших имеют право на обеспечение транспортным средством. И, если это указано в программе реабилитации, оплачивается профессиональное обучение или переобучение.