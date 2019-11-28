«Порой мне кажется, что это я живу у нее, а не она у меня»: жительница Саратова живет с пумой и выхаживает хищников

Жительница Саратова Анна Коннова занимается устройством на новое место жительства брошенных животных. Казалось бы, вполне обычная ситуация, пригреть, накормить, подержать на передержке, пока для кошечки и собачки не найдутся новые хозяева. Однако питомцы Анны необычные — это медведи, тигры, лисы и другие хищники.

В разное время у Анны жила и черно-серебрянная лиса и норка

Корреспондент «Комсомольской правды — Саратов» поговорил с девушкой и узнал, что ее подтолкнуло к такой жизни и как проходят ее будни с необычным зоопарком.

Во всем виновата аллергия

- Это началось с того, что у меня у самой появилось крупное хищное животное, сначала у меня были норка и черно-серебристый лис, а сейчас живет пума Лекс.

Пока был меленьким, Лекс ничем не отличался от обычных котят

У меня аллергия на обычных домашних питомцев, а у крупных кошек строение волоса немного другое, они не разлетаются так сильно, из-за чего я могу находиться рядом с ними. Потребность помогать развилась со временем. Люди из области ветеринарии или те, кто содержат необычных питомцев, знают, что я умею обращаться с ними, несмотря на отсутствие профильного образования.

Анне приходилось воспитывать маленьких тигрят

Меня, например, просили посидеть с маленьким львенком, от которого отказались, кормить его. Также я выхаживала новорожденных котят, которых не принимала мама, а потом лечилась от аллергии, — поделилась Анна.

Иногда тигрята у Анны были не такими уж маленькими

В отличие от обычной кошечки или собачки, затраты на таких питомцев гораздо больше, начиная с самого приобретения.

По словам Анны, крупные хищники не едят свинину, а телятина значительно дороже. Они не будут питаться мясом с костями, а покупка филе выходит в крупную сумму. Если питомца девушке отдают насовсем, то она переоформляет на него документы, чипирует, прививает и продает.

- Всех я приютить не могу, это большая нагрузка, — отметила Анна.

Перед тем, как завести котенка пумы, Анна много раз обдумала это решение, прошла специальные комиссии, психологические и ветеринарные проверки. И раз в полгода областная ветеринарная служба проверяет, как животное живет, чем питается, здорово ли оно, есть ли нужные прививки.

Самец пумы Лекс появился у Анны совсем маленьким

Животные живут без вольеров

Анна рассказала, что никаких вольеров для животных, которые у нее живут, нет.

- Все живут со мной в частном доме, но у меня есть специально огороженная территория в задней части дома, она обтянута сеткой, — отметила девушка.

По ее словам, это, скорее, для успокоения соседей, которые могут быть недовольны, что у них за забором прогуливается тигр или пума. Анна старается сделать жизнь комфортной не только для себя и животных, но и для окружающих.

Лекс сразу почувствовал себя хозяином в доме

- Пока что со мной живет только моя кошечка — пума Лекс. У нее есть две своих комнаты. Порой мне кажется, что это я живу у нее, а не она у меня, — шутит девушка. — Но при этом Лекс не избалована, воспитана.

Пума подросла до 45 кг, но это только подросток

Сейчас Анна пока никем не занимается из отказничков или брошенных животных - к декабрю - ноябрю малыши не рождаются, период размножения у больших «мурок» примерно с конца апреля до середины сентября.

Тропический лемур в саратовском сугробе

Анна рассказала и о нескольких ужасающих случаях, которые происходили с необычными для нашей среды животными.

- Однажды знакомому ветеринару на прием принесли обезьянку… и просто оставили, — отметила девушка, сказав, что порой людям так проще — принести, сняв с себя ответственность. И это ни в коем случае не оправдывает их.

Многие люди настолько безответственны, что заводят хищное животное, не обдумывая свой поступок, а потом думают куда бы деть живое существо.

- Порой они находят мою страничку и видя, что я умею обращаться с ними, просят забрать, потому что они неуправляемы. Я беру животных, смотрю за ними, проверяю прививки, поведение, и стараюсь найти новых хозяев, — рассказала Анна.

Также в ее практике был случай, когда случайно остановившиеся на обочине люди зимой нашли в сугробе живого лемура.

- Неизвестно, выкинули ли его, или он сам как-то «сбежал» из авто. Мне тогда позвонил знакомый ветеринар и спрашивает: «А чем его вообще кормить?», — рассказывает, вспоминая, Анна.

По ее словам, она тогда бросила все свои дела и с фруктами помчалась к тропическому гостю.

Хозяев лемура пытались отыскать, но безуспешно. Нашли новых, вылечили от сильнейшей простуды, Экзотический для наших мест гость из тропиков, наверняка бы погиб, не остановись случайно люди на обочине.

На передержке у Анны были также и медвежата возрастом меньше месяца, их принесли охотники. Медведицу убили, а малышей пришлось выкормить Анне.

Она назвала медведей самыми опасными животными.

- С ними можно спокойно жить до полугода. Если кошка может показывать свои эмоции, допустим, хвостом, то медведи полностью безэмоциональны. Он может рычать, а ты не поймешь по какому поводу — злой он или довольный, — отметила девушка.

Вспомнила Анна и о львах.

- Берут люди маленького львенка, а через какое-то время он становится 300-киллограммовым детиной. Выгулять его так просто не получится, и в гости к вам прийти никто не сможет. Лев живет в прайде и новые люди для него будут как враги, — отметила девушка.

В ее практике были случаи, когда к ней попадали детеныши хищников, с вырванными плоскогубцами когтями, которых избивали до такого, что у них больше не вырастали зубы.

Закон о защите животных не совершенен

Как хозяйка пумы и временная «мама» для многих других экзотических животных Анна не прошла стороной мимо Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 498-ФЗ, многие статьи которого вступят в силу с 01.01.2020 года.

У нее есть свои комментарии по этому поводу. Так, девушка не полностью согласна с тем, что нужно запретить держать таких животных. По ее мнению, стоит ужесточить правила их покупки и проводить регулярные проверки и комиссии по месту их содержания.

Перед приобретением животного она считает, что лучше бы, чтобы многие заводчики получили справки наркологов, неврологов, психиатров, а также доказали свою финансовую обеспеченность и необходимые «квадратные метры».

Хорошей идеей, по ее словам, было бы создание школы по воспитанию таких животных.

Как завести необычного питомца и не навредить

Анна дала совет всем людям, покупающим экзотических животных: если вы не способны содержать и воспитывать животное в будущем — не покупайте его.

Также если вы хотите, чтобы оно было ручным и ласковым, лучше брать малыша. Взрослое животное трудно переучить. Если в прошлой семье его обидели, то психологические раны сохранятся с ним надолго.

Хищных животных не стоит заводить в квартире, а также в жилище с детьми, даже если их пока нет, но в будущем планируются.

С такой кошкой никаких сторожевых собак не нужно

К тому же надо понимать, что если обычная кошка или собака способны вас подождать целый день, пока вы вернетесь с работы, то такие большие кошечки так делать не станут. Они станут вести себя, мягко говоря, своевольно, например, могут разгромить ваш дом.

Главное правило, по словам Анны, перед приобретением все тщательно обдумать, глядеть в будущее, думая, что вы будете с ним делать потом, когда «игрушка» вырастет.