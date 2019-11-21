Приходите через несколько дней: в Саратове врачи просят пациентов подождать конца ажиотажа с медсправками

Саратов не избежал ажиотажа в поликлиниках за медицинскими справками для водительских удостоверений.

Уже несколько дней очевидцы сообщают, что к медикам выстраиваются длинные очереди. Некоторые граждане вынуждены провести в ожидании несколько часов. Причем наибольший ажиотаж возник именно к наркологам.

Одна из посетительниц ММУП «Лечебно-консультативный центр» (бывшая хозрасчетная поликлиника) на Сакко и Ванцетти рассказала «КП-Саратов», что ей удалось получить справку в рекордно короткий срок — не более двух часов.

- Я приехала к началу работы медкомиссии, к девяти утра, там было уже человек 20, а потом люди подходили и подходили, так что очередь на глазах выросла в разы. Мне удалось так быстро все пройти только потому, что я заняла очереди сразу ко всем специалистам. А некоторые люди провели в поликлинике несколько часов, — рассказала Елена.

По ее словам, несколько раз выходило руководство поликлиники с обращением к другим пациентам.

- Они просили перенести свои визиты, которые не связаны с получением медсправок, на другой день. «Подождите до пятницы, когда ажиотаж спадет», говорили они, — рассказала женщина.

Для получения справки на водительские права необходимо пройти четырех специалистов: терапевта, окулиста, психиатра и нарколога. При этом, как отмечают посетители, лишь окулист внимательно проверял пациентов. Работа остальных превратилась буквально в конвейер.

Такой внезапный спрос связан с тем, что стоимость прохождения медкомиссии резко вырастет. Уже с завтрашнего дня, 22 ноября, цена вырастет в разы. Сейчас в Саратове медицинская справка стоит 1–1,5 тыс. рублей, а уже завтра за нее придется отдать от 5 тыс. рублей и больше, в зависимости от категории прав. А также от населенного пункта. В некоторых городах, например, Томске, жители опасаются 20-кратного роста цен.

Он ожидается из-за новых анализов. Попытка бороться с пьяными за рулем привела к тому, что водителям придется сдавать анализы крови и мочи для определения хронического алкоголизма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/745112" frameborder="0"></iframe> Видео очередей за мед справками в Красноярске.ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Минздраве Саратовской области утром заявили, что намерены подготовить комментарий по ситуации, но до сих пор его не предоставили.

В саратовских клиниках главврачи не стали официально комментировать, но в личной беседе подтвердили, что ситуация очень серьезная.

UPD: Срок вступления в силу приказа был отложен. Минздрав РФ намерен проанализировать методы медицинского освидетельствования «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

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