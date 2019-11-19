В образовании - сила

Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным. Его цель - к 2024 году обеспечить темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год. Если следовать плану, то к 2024 году прирост производительности труда должен составить более 20%.

Увеличивая темпы роста

Чтобы достигнуть запланированных показателей, на федеральном уровне разработаны системные меры: финансовое стимулирование, преодоление административных барьеров, создание системы подготовки кадров. Поддержка занятости предусматривает переобучение и повышение квалификации работников предприятий, совершенствование системы занятости населения.

По нацпроекту проводится и адресная поддержка: подготавливаются тренеры, оказывается методическая и организационная помощь предприятиям.

В регионе проект реализуется под контролем губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Выбирают экономику и трактор

В Саратовской области до 2024 года поставлена задача увеличить производительность труда на предприятиях, участвующих в реализации проекта, на 30% по отношению к 2017-му. За пять лет экспертную поддержку федерального и регионального центров компетенции получат 140 предприятий.

С начала года по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» на переобучение и повышение квалификации направлено 183 работника предприятий. Всего в 2019 году на обучение направят 188 человек.

- Спрос на переподготовку специалистов в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» оказался высоким, - делает вывод министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталия Кривицкая. - Уже сейчас мы перевыполнили план по обучению в шесть раз. Есть обратная связь от руководителей предприятий: они говорят о том, что, повышая компетенции работников, чувствуют себя более уверенно, а полученные новые знания сразу начинают реализовывать в работе. Инвестиции в навыки помогут повысить доходность компаний. Сами же сотрудники, прошедшие обучение, становятся более конкурентоспособными на рынке труда. Кроме того, предприятиям - участникам этого нацпроекта бесплатно оказывается поддержка экспертов в сфере производительности труда при реализации проектов по оптимизации производственных процессов. Благодаря чему компания сможет производить большие объемы продукции, располагая тем же количеством работников и теми же ресурсами.

Работники шести предприятий Саратова и Энгельса переобучаются и повышают свою квалификацию по следующим образовательным программам: «Специалист в сфере закупок»; «Охрана труда в профессиональной деятельности руководителей и специалистов»; «Измерение и оценка вредных и опасных факторов»; «Промышленное и гражданское строительство»; «Менеджмент качества и внутренний аудит». Среди сотрудников саратовских предприятий востребованными оказываются программы: «Экономика и управление на предприятии»; «3D Компас для конструкторов»; «B2 Вертикаль для технологов», «Машинист крана, оснащенного радиоэлектронными средствами дистанционного управления»; «Тракторист категории «С», «Водитель электротележки», «Водитель погрузчика»...

«Села за парту в 53 года»

У каждого сотрудника, решившего пройти обучение, - своя история.

Татьяна Бохан - контролер ОТК АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики». Предприятие выпускает оборудование для авиации.

Татьяну, как и три десятка сотрудников бюро, направили на обучение по программе «Менеджмент качества и аудит предприятия».

- Не ожидала, что в 53 года снова придется сесть за парту, - признается Татьяна. - Когда мне сделали такое предложение, долго не думала и согласилась, можно сказать, сразу. Могу только поблагодарить руководство предприятия за такую возможность. Полученные на занятиях знания очень пригодились в работе! Стало проще работать с документами, со стандартами и ГОСТами, в том числе международными,

изучение которых также входило в программу обучения. Преподаватель объяснил, что нужно анализировать каждый документ. Если у нас возникали сомнения в его правильности - задавали вопросы. Сама специализация «Аудит предприятия» для людей моего возраста очень актуальна. Багаж знаний есть, опыт работы с людьми и понимание производственных процессов имеются. А обучение полезно еще и потому, что мы не знаем, что ждет нас в будущем, так что знания могут пригодиться. Как только появляется возможность научиться чему-то новому, расширить свои знания, ей нужно пользоваться.

О сварке подробно

На заводе «Сигнал» имени А.И. Глухарева сотрудники проходили обучение по направлению «Сварка и родственные процессы. Современное состояние и перспективы развития».

- Знания современных технологий и инновационных способов соединения различных материалов просто необходимы, - считает заместитель главного конструктора - начальник отдела № 172 Сергей Савран. - На курсе рассказывали о современных сварочных процессах и применяемом оборудовании. Очень хорошо, что изучаемый материал был представлен наглядно. На занятиях больше узнал о возможностях применения ультразвуковой диагностики и выявлении скрытых дефектов сварных и паяных соединений.

Переобучение и повышение квалификации проводится по различным направлениямФото: Алексей БУЛАТОВ

Инженер-технолог по спецпроцессам Андрей Федотов отмечает, что ему обучение помогло эффективнее решать технические вопросы и глубже понимать сварочные процессы.

- Лично для себя в обучении нахожу полезным изучение всех нюансов сварных работ, от которых во многом зависят вид сварного и паяного шва, грамотное проведение работ. Это поможет избежать дефектов, - рассказал Андрей Федотов.

- Информация действительно была новой и полезной, - согласился заместитель главного технолога по сборочному производству и спецпроцессам Владимир Воинов. - Понравился стиль ведения занятий. Они проходили в форме живого общения, благодаря чему информация легко усваивалась.

А ведущему инженеру по материаловедению и технологии материалов Дарье Легкой еще предстоит пройти обучение во Всероссийском институте авиационных материалов по направлению «Технологии сварки и пайки современных металлических материалов».

- Повышение квалификации поможет повысить эффективность работы, - полагает специалист. - Благодаря новым знаниям и навыкам удастся улучшить качество выпускаемой продукции. Лично я от занятий жду получения новых теоретических и практических знаний в области сварки алюминиевых и титановых сплавов, жаропрочных материалов, особенностей проведения технологического процесса сварки и спайки. Очень хорошо, что предоставляется возможность пройти такое обучение и повысить свой уровень.