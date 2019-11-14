Бизнес по-саратовски: как не надо делать?

Вчера, 13 ноября, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в саратовском центре предпринимателя «Мой Бизнес», расположенном на территории «Бизнес-инкубатора» региона, стартовала программа «Академия провалов». Этот проект продлится с 12 ноября по 10 декабря, а вчера состоялась первая встреча.

С начинающими бизнесменами, а их набралось несколько десятков, пообщался бизнес-тренер, бизнес-консультант Николай Голещихин (собственник EventApp, «ДиректАктив», «Преимущество», автор книг «Алгоритм эффективных продаж», «Техники делового комплимента», книга-тренинг «ГОЛДРИНГ»), чтобы передать свой опыт.

Во время дискуссии не остался в стороне один из самых важных вопросов при ведении своего дела — умение сказать «нет» и не дать другим людям манипулировать собой, отстоять свои границы, избежать ошибок при найме сотрудников и построить эффективную команду.

Бизнесмены ловили каждое слово спикера и даже не торопились уйти на заслуженный перерыв.

- Я практически дружу с Центром поддержки предпринимательства уже более двух лет. Пользуюсь такими мерами поддержки, как бизнес-миссии в различные регионы, где я обмениваюсь опытом, ищу партнеров, клиентами, и это мне нравится. Проходила обучение по различным направлениям — интересно послушать федеральных спикеров, поучаствовать в форумах, узнать что-то новое. Я привела сюда несколько моих знакомых, которые открыли при помощи нацпроекта ООО, ИП, им все очень нравится, - рассказала Светлана Воронкова, генеральный директор ТЦ «Амикон».

В целом участникам программы «Академия провалов» предстоит разобрать немало вопросов: управление финансовыми рисками компаниями, ошибки в стратегии, привлечение надежных инвесторов, просчитывание юридических рисков компании, пользование специальными сервисами.

За четыре недели обучения для начинающих предпринимателей проведут семь живых лекций и четыре вебинара от экспертов, которые дадут работающие инструменты по выходу из бизнес-провала любой сложности. Присоединиться к этой программе можно в любое время. Участие бесплатное, но требуется регистрация: http://bit.ly/2OAAh2g

Напомним, Центр «Мой Бизнес», объединивший ресурсы всех организаций инфраструктуры, создан в 2018 году в числе пилотных регионов Минэкономразвития России по внедрению сервисной модели поддержки МСП.

С начала 2019 года здесь проведено уже 289 мероприятий, участниками которых стали 8465 человек. Общее количество оказанных услуг составляет 6499.