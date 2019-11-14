QR-код поможет саратовцам узнать о качестве товара

Уже год в России внедрена и работает Национальная система сертификации. Сегодня, 14 ноября, в пресс-центре «Комсомольской правды» ее обсудили представители ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», Роспотребнадзора, министерства промышленности и энергетики, а также министерства сельского хозяйства региона.

Как заметила Елена Русяева – руководитель органа по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», в сознании потребителя укрепился положительный образ ГОСТов. Однако производители зачастую злоупотребляют этим символом. Поэтому сейчас в России появилась Национальная система сертификации.

Елена РусяеваФото: Александр Уриевский

Специалисты «ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» проверяют товары, и, если они соответствуют показателям качества, то сведения о продукции включаются в так называемый «белый реестр».

- Покупатель может отсканировать QR-код на упаковке и узнать все данные о товаре, — отметила Елена Русяева.

Есть и «черный список», куда попадают недобросовестные производители, ставящие маркировку НСС незаконно.

С 11 июля также стартовал пилотный проект по внедрению системы сертификации для услуг. Сейчас в Саратовской области оцениваются предприятия общепита и места временного размещения, то есть гостиницы и базы отдыха.

Татьяна Кирюшкина – начальник испытательной лаборатории ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», отметила, что все товары проверяют на показатели качества и показатели безопасности. При этом продукция может соответствовать одному и не соответствовать другому.

Татьяна КирюшкинаФото: Александр Уриевский

О Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» рассказала Мария Плаксина – инженер по качеству 1-й категории ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова». В нем могут принимать участие предприятия любых форм собственности и объемов производства. Исключение сделано для изготовителей лекарств, табачных изделий и генетически модифицированной продукции.

- Специалисты ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» помогают предприятиям в добросовестном документировании и проведении самооценки товаров, выставляемых на конкурс, — рассказала она.

Елена РусяеваФото: Александр Уриевский

По ее словам, победа в конкурсе позволяет производителю в течении двух лет маркировать упаковку знаком качества.

Замначальника управления — начальник отдела машиностроения и оборонной промышленности министерства промышленности и энергетики Саратовской области Игорь Нечитаев отметил, что несколько саратовских предприятий удостаивались дипломов. Например «СЭПО», завод металлоконструкций в Энгельсе и Саратовский электромеханический завод «РЭМО».

Игорь НечитаевФото: Александр Уриевский

Представители Роспотребнадзора, Елена Никонова – начальник отдела гигиены и питания и Татьяна Косматова – заместитель начальника отдела по защите прав потребителей рассказали, что появилась тенденция роста жалоб именно на услуги. Потребителям предложено обращаться непосредственно к продавцу с претензиями, а в случае отказа — с помощью Роспотребнадзора добиваться защиты прав в суде.