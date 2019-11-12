АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом сообщает о переносе даты проведения аукциона, открытого по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 25.11.2019 с 13.00 (мск) на 29.11.2019 на 13.00 (мск) по Лоту №2:

Лот №2:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ, площадь: 310,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОВЕНСКИЙ РАЙОН, Р.П. РОВНОЕ, УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. № 23, c кадастровым номером 64:28:010156:12;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 395 +/- 7кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Ровенский, рп Ровное, ул. Ленина, д. 23, кадастровый номер 64:28:010156:17, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения производственных помещений

Начальная цена Лота №2 – 2 690 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 591 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 99 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 269 000 руб.

Шаг аукциона – 134 500 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего краткосрочного договора аренды нежилого помещения с ПАО СК «Росгосстрах» №2/14 от 08.02.2014 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 23,5 кв. м., расположенного на 2 этаже Объекта 1, размер арендной платы за 1 календарный месяц аренды составляет 5207 рубля 38 копеек, в т.ч. НДС 20%.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного договора аренды части Объекта 1 на 1 этаже с приложением к нему проекта основного договора аренды, одновременно с заключением договора купли продажи, для размещения подразделений Продавца на следующих условиях:

- объектом аренды является часть здания общей площадью не более 132,4 кв. м. (далее – Часть здания), состоящие из комнат: №№ 1-13, расположенных на первом этаже, Двухэтажного нежилого здания общей площадью 310,8 кв. м., кадастровый номер 64:28:010156:12, расположенное по адресу: Саратовская обл., Ровенский р-н, р.п. Ровное, ул. Ленина, д.23.

- часть здания передаются в аренду для осуществления банковской деятельности;

- срок аренды основного договора – 10 (десять) лет.

- арендная плата за 1 кв. м. в месяц Части здания составляет не более 180 рублей 00 копеек, таким образом, ежемесячная арендная плата за Часть здания площадью 132,4 кв. м. составит не более 23 832 (Двадцать три тысячи восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек. Арендная плата включает в себя платежи за пользование Частью здания и соответствующей частью Земельного участка пропорционально занимаемой площади, платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Здания, за исключением Части здания, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Части здания территориям, внутреннюю уборку Части здания, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Части здания, техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части здания);

- Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением а Арендатор осуществляет возмещение данных расходов, которые определяются Сторонами ежемесячно на основании счетов на оплату соответствующего вида коммунальных услуг с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Счет на оплату выставляется на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета с приложением заверенных копий документов, подтверждающих расход по соответствующему виду коммунальных услуг Арендатором. При отсутствии индивидуальных узлов (приборов) учета счет на оплату формируется с учетом отношения площади Части здания к площади всего Здания.

Счета на оплату выставляются Арендодателем Арендатору посредством применения электронного документооборота.

Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции, техническому обслуживанию систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части здания, внутренней уборке Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории на расстоянии 3-х метров от фасада здания по длине Части здания первого этажа, техническому обслуживанию систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части здания оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров.

- Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Части здания, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до даты изменения площади, без применения Арендодателем штрафных санкций. Изменение арендуемой площади Части здания оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- Арендная плата по Договору может увеличиваться ежегодно по соглашению Сторон не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды, согласно индексу потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемому на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации www.gks.ru, но не более чем на 5 (пять)% от величины Арендной платы.

- Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Частью здания;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

- Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части здания, неотделимых без вреда для Части здания, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя, при надлежащем выполнении Арендатором своих обязательств по Договору. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты расторжения Договора.

- Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты расторжения Договор.

Дата и время проведения торгов: 29 ноября 2019г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 27 ноября 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 ноября 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 ноября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 ноября 2019 г. с 12:30 до 12:55 (МСК) по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 29 ноября 2019 г. по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний

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