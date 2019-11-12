Самозанятость: возможности для роста и для удовольствия

Участие в программе самозанятости привлекает все больше и больше людей. Для тестирования пилотного проекта в четырех регионах России работает особая программа, которая позволяет легко и просто зарегистрироваться, а потом так же просто оплачивать налоги.

Одним из основных преимуществ, кроме легкости участия в программе, является минимизация налоговых выплат.

Суть налога для самозанятых заключается в том, что зарегистрировавшийся в программе предприниматель попадает под действие особого налогового режима. Самозанятый платит от 4 до 6% своего дохода в месяц. Это зависит от того, с какими категориями он работает: с физическими или юридическими лицами. При этом он получает право на налоговые вычеты — 1 или 2%, но не более 10 тыс. рублей.

Сдавать налоговую отчетность можно онлайн в несколько кликовФото: Евгения ГУСЕВА

Принять участие в этой программе могут граждане, которые работают сами на себя, не нанимают сотрудников и получают деньги за услуги или продукцию напрямую от заказчика. При этом они совершенно официально выдают клиентам чек, на основании которого впоследствии формируется налоговая отчетность.

- Зарегистрировалась летом и осталась довольна. Программа самозанятости дает возможности для роста. Я участвую в ремесленных выставках, фестивалях, на площадках в интернете теперь значительно проще рекламировать свои изделия и получать заказы. В отличие от работы в качестве ИП, самозанятость позволяет заметно снизить налоги, тем более это удобно, что налоги нужно платить только в те периоды, когда есть доход. Когда я не работала, а сидела с ребенком, соответственно, ничего оплачивать не приходилось, — рассказала Алия Сабирова, которая занимается вязанием мягких игрушек на продажу.

Фото из Instagram Алии Сабировой

- Зарегистрировалась летом этого года. У нас в селе Черемшаны, где я живу, много рассказывали про эту программу, поэтому я подумала и поняла, что это правильно. Хочется работать официально, чтобы не возникало никаких претензий. У меня много знакомых, которые также участвуют в программе. Это действительно удобно, легко оплачивать налоги,— рассказала Айгуль Назырова, которая своими руками создает великолепные торты и пирожные. Ей удается совместить любимое дело — выпечку — и занятие бизнесом..

Сейчас принять участие в программе можно в четырех регионах РФ: Республике Татарстан, Москве, а также Московской и Калужской областях. Стать самозанятыми могут граждане, которые имеют клиентов в указанных регионах, а также соответствуют ряду требованиям по видам деятельности. Так, к примеру, жители Саратовской области, обслуживающие клиентов в Татарстане, могут уже сейчас пройти регистрацию.

Например, самозанятым может стать арендодатель недвижимости, грузоперевозчик, фермер или ремесленник, сбывающие продукцию в Татарстане, фрилансер-дизайнер, консультант и т.д.

.

Конечно, существуют ограничения. Нельзя стать самозанятым, если продаешь подакцизные товары (алкоголь и табак, к примеру), перепродаешь товары или другое имущество, занимаешься добычей полезных ископаемых и ряд других видов деятельности. Также не могут воспользоваться особым налоговом режимом, если доход предпринимателя превышает 2,4 млн рублей за календарный год.

Принципиален факт регулярного оказания услуг: например, вы помогаете людям вскапывать огороды и зарабатываете этим. Однако, если вы разово помогли соседу вскопать огород, то это не будет относиться к оказанию услуг.

Для регистрации можно выбрать любой из четырех регионов по проведению пилотного проекта, например, Республику Татарстан, даже если предприниматель ведет деятельность в нескольких из них. При этом место деятельности можно поменять раз в год. Если же место ведения деятельности изменилось, то ему нужно выбрать другой регион, но не позднее конца следующего месяца.

Ранее подробно сообщалось, как можно зарегистрироваться: скачать мобильное приложение «Мой налог», сделать скан паспорта и поставить электронную подпись. Это можно удобно осуществить на площадке Центра поддержки самозанятых (tvoedelo.pro). Там же размещены статьи и комментарии экспертов и участников программы, которые в доступной форме позволяют разобраться в программе и принять правильное решение.