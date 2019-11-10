Самый выгодный «Зеленый день» в году начнется 11 ноября

Сбербанк 11 и 12 ноября проводит «Зеленый день» — самый выгодный день в году. Это своеобразный аналог знаменитых распродаж вроде «черной пятницы» и «11.11», однако с гораздо более широким спектром товаров и услуг.

Дело в том, что кроме услуг и акций, которые предлагает сам Сбербанк, — огромное количество бонусов и скидок предлагают входящие в его экосистему компании, такие как «Беру!», «Яндекс.Деньги», Delivery Club, «Сбербанк Лизинг», онлайн-кинотеатр Okko и другие. А еще в «Зеленом дне» участвуют более 150 партнеров Сбербанка.

Все эти компании и сервисы предлагают различные акции и услуги со специальными ценами и бонусами, воспользоваться которыми можно будет только 11 и 12 ноября.

Откуда такая щедрость? Сбербанк отмечает 12 ноября 178 лет со дня своего образования. Впервые «Зеленый день» организовали в прошлом, 2018 году. Результат превзошел все ожидания — 2,5 млн человек воспользовались предложениями, которые банк и его партнеры презентовали участникам акции. В этом году, количество участников предполагается еще большим, а значит скидки и спецпредложения будут заманчивее прежних.

Размах акции — в духе Сбербанка, который давно уже больше, чем банк. Конкретные примеры? пожалуйста!

Скидки до 35% на технику Samsung и Huawei, до 30% — в магазине «Иль де Ботэ», до 25% — на детские товары в онлайн-магазине «Дочки-сыночки». Есть бонусы от аптечных сетей и косметических магазинов, скидки от страховщиков, акции от сетевых магазинов, есть даже скидки (до 17,8%) на квартиры от 611 застройщиков-партнеров Сбербанка на сайте «ДомКлик».

Совершенно точно, каждый сможет найти то, что нужно и интересно именно ему. А насчет промо-подписки трансляции английской премьер-лиги и 20 тысяч кинофильмов на Окко — уже в курсе? Скидка до 24% на онлайн-консультации медиков в системе DocDoc? Все это также в рамках «Зеленого дня».

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Как до всего этого добраться? Можно просто дождаться 11 и 12 ноября, или уже сейчас открыть сайт sberbank.ru/178 и забронировать специальные промокоды. Вам присвоят «серебряную» категорию участника акции при первой регистрации. Можно получить «золотую» или «изумрудную» — для этого надо будет выполнить пару заданий. И все — вы получите спецкоды «Зеленого дня» и 11 ноября в своем смартфоне или компьютере увидите все предложения и акции по заинтересовавшим вас направлениям.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» спецпредложения и скидки «Зеленого дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

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На правах рекламы.