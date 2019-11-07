В Саратове 7 ноября установлен температурный рекорд

Сегодня, 7 ноября, саратовская погода решила не мучить горожан холодом, снегом и дождем, а наоборот, подарила исключительное тепло.

- В Саратове установлен температурный рекорд. Последняя максимальная температура этого дня наблюдалась в этот день в 1962 году. Тогда на улице было 12,7 градуса, — рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.

Столбик термометра уже в 11 утра поднялся до 15,1 градуса, это самый теплый день за 57 лет. Выяснить окончательную максимальную температуру сегодняшнего дня удастся только вечером, то есть этот показатель может еще вырасти.

Отметим, что этот характер погоды не типичен для ноября: показатели на 10-12 градусов выше климатической нормы.

Вчерашний день, 6 ноября, также отличился теплом, однако побить рекорд 1998 года в 15,3 градуса погода не решилась. На улице было «всего лишь» около 12 градусов тепла.

Так что теплые пуховики, шапки и сапоги горожане могут смело положить в шкаф. Сегодняшней ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, а днем температура возрастет до 11-16 градусов.

Погода этой недели является аномальной для последнего месяца осени, поскольку обычно на улице холоднее на 10-12 градусов.